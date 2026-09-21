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Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников - 21.09.2026 Украина.ру

Минобороны РФ: силы ПВО за день сбили над Россией 112 украинских беспилотников

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 112 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 20 сентября сообщило в своём телеграм-канале

2026-09-21T01:37

2026-09-21T01:37

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В прошедшие выходные украинскими нацистами была предпринята безуспешная попытка срыва голосования граждан на выборах в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и местные законодательные органы. Однако во второй половине дня 20 сентября интенсивность атак вражеских БПЛА пошла на убыль."В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что силы ПВО пресекли попытку киевского режима сорвать выборы в Госдуму РФ и местные законодательные органы власти — перехватили и уничтожили над регионами России около двух тысяч вражеских беспилотник и крылатых ракет большой дальности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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