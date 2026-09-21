https://ukraina.ru/20260921/dnr-pod-udarom-pri-atakakh-bpla-pogibli-dva-cheloveka-chetvero-mirnykh-zhiteley-raneny-1083315718.html

ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли два человека, четверо мирных жителей ранены

ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли два человека, четверо мирных жителей ранены - 21.09.2026 Украина.ру

ДНР под ударом: при атаках БПЛА погибли два человека, четверо мирных жителей ранены

В ДНР из-за атак украинских БПЛА погибли два человека, ещё четверо мирных жителей получили ранения. Об этом глава региона Денис Пушилин в ночь на 21 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс"

2026-09-21T05:54

2026-09-21T05:54

2026-09-21T05:54

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денис пушилин

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Террористы киевского режима продолжают атаковать мирных жителей и гражданские объекты на территории Донецкой Народной Республики."В посёлке городского типа Корсунь городского округа Енакиево при атаке на грузовой автомобиль погиб мужчина 1980 года рождения, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1980 года рождения. На автодороге Урзуф - Бердянск вблизи села Бабах-Тарама Мангушского муниципального округа в результате атаки на автомобили погиб мужчина, ранения средней степени тяжести получил мужчина 1987 года рождения. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал Пушилин в канале на платформе "Макс".Атаки ВСУ на автомобили привели к ранению жителей и в других территориях ДНР."На автодороге Шахтерск — Донецк вблизи посёлка городского типа Сердитое Шахтерского муниципального округа при атаке на грузовой автомобиль ранения средней степени тяжести получил мужчина 1998 года рождения. В Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки на легковой автомобиль пострадал мужчина 1986 года рождения", — уточнил глава региона.Пушилин подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь."Повреждены два жилых домостроения, объект гражданской инфраструктуры, тепловоз, микроавтобус, два грузовых и два легковых автомобиля в городских округах Донецк, Горловка, Енакиево, в Мангушском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах", — добавил он.Ранее сообщалось, что в результате ударов дрон ВСУ погибли члены избирательной комиссии в Запорожской и Херсонской областях.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

днр

донецкая народная республика

горловка

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