https://ukraina.ru/20260920/ruzhe-na-stene-pochemu-evropa-aktivno-gotovitsya-k-samoubiystvu-1083313764.html

Ружье на стене: Европа активно готовится к самоубийству

Ружье на стене: Европа активно готовится к самоубийству - 21.09.2026 Украина.ру

Ружье на стене: Европа активно готовится к самоубийству

В субботу, 19 сентября, отвечая на вопросы журналистов в Копенгагене (Дания), председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО готово к потенциальной войне.

2026-09-20T22:35

2026-09-20T22:35

2026-09-21T09:44

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Правда, адмирал не назвал противника, с которым собирается воевать альянс, что, впрочем, и не обязательно. Все прекрасно понимают, о какой стране идет речь. О России, конечно.Столь громкое заявление Драгоне сделал во время общения с журналистами в рамках ежегодной конференции начальников генеральных штабов 32 стран — членов альянса, проходившей в датской столице.Отвечая на вопрос о потенциальных угрозах, провокациях и гибридных атаках на восточном фланге Европы, адмирал подчеркнул, что у НАТО полностью готовы 4000 страниц детальных оборонных планов на случай любого кризисного сценария, добавив: "Альянс готов, структура готова, солдаты… вооружения готовы. В случае нападения мы знаем, что делать".Мягко говоря, странное заявление. Даже людям, далеким от военного дела, очевидно, что "4000 страниц детальных оборонных планов" не заменят одного солдата. А для войны с Россией нужны сотни тысяч готовых умирать молодых и сильных мужчин.Есть ли они в Европе? Ответ на этот вопрос отчасти дал министр обороны Германии Борис Писториус. На днях, рассказывая о планах германской военной машины, он вынужден был признать, что в корпус, состоящий из 50 тысяч человек, который Германия планирует в ближайшее время разместить вблизи российских границ в Литве, не могут набрать добровольцев. Немецкие мужчины не хотят идти умирать за идеалы НАТО. Но вернемся к адмиралу Драгоне, вернее, к его грозному заявлению. По его словам, альянс готов к войне, что полностью противоречит заявлениям его же коллег, руководящих оборонными министерствами в странах НАТО. Практически все они утверждают обратное – о готовности к войне с Россией в лучшем случае к 2029-2030 годам. А ведь армия НАТО, по сути, это не какая-то отдельно существующая грозная сила. Она состоит из армий отдельных стран альянса. И вот получается, что отдельные части не боеготовы, но, по словам бравого адмирала, вся собранная из отдельных частей группировка уже готова к войне.Слова Драгоне не стоило бы воспринимать серьезно, если бы не одно "но".Хотя об этом чуть позже. А сначала все-таки об экономике, потому что именно она определяет политические планы власть имущих. А экономическая ситуация в Европе кризисная. Совокупные оборонные расходы 27 стран ЕС в 2026 году достигли рекордных 454 млрд евро (2,4% от ВВП всей еврозоны). Рост расходов на армию происходит за счет сокращения бюджетов на социальное обеспечение, гуманитарные программы и международную помощь.Полный отказ от дешевых российских энергоносителей заставил Европу перейти на дорогой американский и катарский СПГ. Из-за высокой стоимости электричества европейская промышленность проигрывает конкуренцию США и Китаю.А для того, чтобы страны ЕС могли закупать оружие и помогать Украине, Европейский союз активировал "национальные исключения" из Пакта стабильности. Это позволило 17 государствам легально наращивать долги сверх лимитов ради военных нужд, что разгоняет дефицит бюджетов. В результате, например, Франция на сегодняшний день является главным "больным человеком" еврозоны с точки зрения финансов.Страна годами жила не по средствам. Накопленный долг почти в 120% ВВП наложился на паралич власти: разделенный парламент блокирует программу жесткой экономии на 54 миллиарда евро, предложенную премьер-министром Себастьеном Лекорню.Франция обязана модернизировать армию и выполнять обязательства перед НАТО. Необходимость масштабных вливаний в ВПК лишила Париж возможности сократить дефицит бюджета (который держится на опасном уровне 5,4%), что привело к панической распродаже французских облигаций инвесторами в сентябре 2026 года.На днях агентство Scope Ratings снизило рейтинг Франции до А+. Франция вынуждена платить за новые займы гораздо больше, что загоняет бюджет в спираль дефицита. И сейчас, в преддверии весенних президентских выборов, речь идет уже о преддефолтном состоянии экономики. Франция фактически не может выполнять перед своими гражданами социальное обязательства.Ситуация в Великобритании, другом локомотиве НАТО, не намного лучше. Война на Украине и военные действия США против Ирана вызвали скачок цен на энергоносители на британском оптовом рынке, спровоцировав долгосрочный кризис стоимости жизни населения. Пытаясь задушить эту "импортированную инфляцию",, Банк Англии поднял ставку до 5,00–5,25%. Из-за высокой ставки стоимость обслуживания британского госдолга взлетела до исторических максимумов, загнав Минфин в тиски.Госдолг Великобритании составляет 95% ВВП страны. Рекордный для страны показатель. Около четверти британского госдолга привязано к индексу инфляции. Из-за инфляционных шоков прошлых лет и жесткой политики Банка Англии затраты на выплату процентов по облигациям взлетели до максимумов за последние десятилетия.Правительство нового премьера Энди Бернема зажато в тиски. Предстоящее утверждение в октябре Осеннего бюджета потребует либо повышения налогов, либо урезания расходов на социальную сферу, так как миллиарды фунтов стерлингов уходят не на развитие экономики, а исключительно на выплату процентов инвесторам. При этом угроза введения пошлин со стороны США делает финансовое планирование Лондона крайне нестабильным.Разрыв торговых цепочек из-за конфликта и санкций ослабил позиции Лондона на международной арене. В условиях, когда страна тратит огромные ресурсы на военную поддержку Украины и восполнение собственных арсеналов, экономика Соединенного Королевства стала крайне чувствительной к любым внешним шокам.Наилучшее положение в тройке лидеров — у Германии. Конституционное правило "долгового тормоза" запрещает правительству увеличивать чистые заимствования более чем на 0,35% от ВВП. Правительство Фридриха Мерца пытается маневрировать в этих рамках, из-за чего дефицит бюджета удерживается у отметки 3%, а госдолг — на уровне 63% (то есть почти вдвое меньше, чем во Франции)Немецкие облигации остаются главным защитным активом Европы. Но из-за нежелания брать в долг Германия испытывает хронический недоинвестиционный кризис: дорожная, железнодорожная и цифровая инфраструктуры ФРГ устарели и требуют сотен миллиардов евро, которых нет в рамках текущего бюджета.Впрочем, у Германии есть своя особенность. Экономический кризис 2022-2023 годов, вызванный отказом от дешевых российских энергоносителей, эта страна смогла преодолеть сделав акцент на военно-промышленный комплекс. Из-за затяжного кризиса в классических гражданских секторах (особенно в автопроме и машиностроении) произошел массовый дрейф немецкого бизнеса в сторону ВПК. По данным Федерального союза немецкой промышленности безопасности и обороны (BDSV), число оборонных компаний выросло с 243 в конце 2024 года до 440 к началу 2026 года за счет малого и среднего бизнеса, переквалифицировавшегося на субподряды.А капитализация главного оборонного концерна Германии Rheinmetall за последние 4 года выросла почти в 10 раз. Концерн превратился в транснационального гиганта, развернув новые заводы по производству техники и боеприпасов не только внутри ФРГ, но и вдоль всего восточного фланга НАТО (Венгрия, Румыния, Литва)Таким образом, вооруженный российско-украинский конфликт в Европе разделил европейскую экономику на два полюса: ВПК, который переживает свой золотой век (сверхдоходы, расширение заводов, создание рабочих мест), в то время как классическая гражданская промышленность и социальная сфера стагнируют из-за дорогих кредитов, высокой стоимости энергии и урезания государственных программ.Как видим на примере трех стран-лидеров Европы и НАТО, им не нужна война (которая слабых сделает еще более слабыми, а сильных разорит), им нужны разговоры о военных приготовлениях, отвлекающие электорат от подлинных проблем в экономике и социальной сфере и "торговля войной", то есть, образно говоря, продажа военной техники и боеприпасов — как локомотив экономического развития под предлогом "ожидания войны".Как неоднократно заявляло российское руководство, России война с НАТО также не нужна. Россия заинтересована в восстановлении экономических связей с Европой, США и другими странами. При этом Россия категорически против планов продвижения НАТО к ее границам (что и стало одной из главных причин проведения СВО на Украине).И, похоже, в Европе начинают медленно, но верно это осознавать. Во всяком случае, в настоящее время в Европе уже не мечтают о сокрушительном поражении России. Лидеры европейских государств хотят заключить такой мирный договор, при котором Украина не считалась бы проигравшей стороной. То есть речь уже идет не о победе, а сохранении лица.Потому что война с Россией при нынешнем состоянии ее Вооруженных сил и наличия ракетных систем дальнего поражения делает такую войну для Европы самоубийственной. В том числе и для немецкого ВПК.Так что разговоры о готовности НАТО к войне, о чем сказано в начале, это все-таки пока только разговоры. Политическая ситуация у "партии войны" в Европе — всё хуже. Это видно и на примере Франции, и на примере Германии, о чем мы недавно писали.Но все-таки, есть одно "но" в этой истории. Наличие так называемой третьей стороны – украинского режима, который заинтересован в общеевропейской войне. Это история про ружье, которое висит на стене. И украинский режим, который готовит и организует провокации в Европе, ждет, когда это ружье выстрелит.Подробнее о политической войне России и Европы - в статье Захара Виноградова "Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать"

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европа, германия, россия, борис писториус, нато, впк, ес, мнения, захар виноградов