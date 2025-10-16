Между законностью и гуманностью. Иноагенты составили список "обменного фонда" Запада для России

https://ukraina.ru/20251016/mezhdu-zakonnostyu-i-gumannostyu-inoagenty-sostavili-spisok-obmennogo-fonda-zapada-dlya-rossii-1070105323.html

"Новая газета"* опубликовала список из 30 человек, которые находятся под уголовным преследованиям на Западе за якобы незаконные действия в интересах России. Их предлагают обменять на российских политзаключенных, имена которых не называют.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/02/1056643170_18:0:1849:1030_1920x0_80_0_0_5771994ca2346ea7ec488f0638e261e9.jpg

Поменяйте "плохих" на "хороших"Иноагенты Сергей Давидис* и Олег Орлов* (сопредседатели "Мемориала"*), а также сидевший в России за госизмену и обменянный в прошлом году на Запад политик Владимир Кара-Мурза** на страницах "Новой газеты"* опубликовали поименный список "обменного фонда" Запада и призвали западных лидеров обменять их на "невинных людей, умирающих в российских тюрьмах".В России насчитывается более полутора тысяч политзаключенных — заявили иноагенты. В разных заявлениях уехавших за границу российских оппозиционеров фигурирует цифра от тысячи до полутора. Откуда она взята, никто не объясняет. По какому признаку определяется политическая мотивация уголовных преследований — тоже.Летом "11 российских диссидентов", находящихся в заключении, направили (не спрашивайте, как они это сделали) западным правительствам через "Рейтер" открытое письмо с просьбой обменять их на Украину на российских военнопленных. Так вот, в том письме фигурировала вообще какая-то нелепая цифра: "Нас не менее 10 000 — российских политзаключённых и украинских гражданских заложников". Учитывая, что самая свежая цифра содержащихся в России украинских гражданских была дана Министерством интеграции Украины в прошлом году — 1,7 тысяч человек, то получается, политических должно быть 8 300 человек? Но сотрудники "Мемориала"* говорят про одну тысячу. Кто из них прав? Или вообще никто? Фамилий мы тоже не узнаем, хотя для правдоподобности можно было бы вполне назвать хотя бы тех самых "11 российских диссидентов". Наверное, проведя скрупулезную работу, можно было бы назвать еще 2-3 сотни человек. Секрета здесь никакого нет — на начало 2025 года глава Следственного комитета РФ Бастрыкин сообщал, что за 3 года СВО возбуждено 414 дел (на 140-млн страну) о "фейках об армии", до суда из них дошли не все, а до реального срока еще меньше. Но, если учесть и несколько других статей, то да, 2-3 сотни политзеков, пожалуй, набрать можно. Вряд ли в США их будет меньше, а про Украину мы уже неоднократно говорили, обрабатывая данные украинских же прокуратур — там только вступивших в силу "политических" приговоров более 3,5 тысяч (на менее чем 30-млн страну). Находящихся же без приговоров в СИЗО — от 7 до 12 тысяч "политических" (при общей численности заключенных до 50 тысяч человек), смотря по какой методике считать.Итак, сотрудники "Мемориала"* не называют фамилии политзаключенных в России, но прилагают "обменный список" из тридцати "осужденных, обвиняемых или подозреваемых в преступлениях, совершенных в интересах Кремля" на Западе. Этих, конечно, судят исключительно "с соблюдением норм права" (тогда как в России — "заведомо невиновных"), но, если выбирать "между законностью и гуманностью", то большие гуманисты предлагают обмен.В их списке "кремлевских преступников" нет ни правозащитника Сергея Середенко, ни политика и журналиста Альгирдаса Палецкиса, ни студентки-активистки Татьяны Андриец, но список обещают дополнить. Давайте посмотрим, кого "правозащитники" называют "убийцами литовских пограничников", "настоящими шпионами", "нарушителями санкций", "диверсантами" и "агентами влияния Кремля".Пророссийский лозунг "Боже, храни Латвию!"Целыми девятью "шпионами" представлена маленькая Эстония.Прежде всего, это проходящие по одному делу политики Айво Петерсен и Дмитрий Роотси, а также видеооператор Андрей Андронов. Им грозит от 11 до 17 лет заключения. Петерсен (вероятно, вместе с остальными фигурантами дела) в начале марта 2023 года посетил Донбасс и снял несколько репортажей. 11 марта всех троих арестовали по подозрению в "создании связей против Эстонской Республики". Что это значит конкретно, никому неизвестно, поскольку заседания проходят в закрытом режиме. Прокурор Трийну Олев публично заявил что-то невнятное об участии Петерсена, Роотси и Андронова в "российской деятельности по оказанию информационного влияния", что очень похоже на преследования за взгляды и мнения. Соответственно, сотрудники "Мемориала"* не имеют на руках доказательств вины этих людей и как правозащитники должны были бы скорее высказывать сомнение в законности их преследования.Далее речь идет об эстонском военном офицере Денисе Метсавасе, который в 2019 году получил 19,5 лет за якобы передачу ГРУ РФ информации об эстонской армии. По данным следствия, его завербовали еще в 2007 году. Интересно, что Метсавас, несмотря на русское происхождение, был очень медийным ярым эстонским националистом, что сразу же поднимает вопрос об идейных основаниях его предполагаемого сотрудничества со спецслужбами России. Не меньшие сомнения вызывает и заявленное в обвинении получение Метсавасом около 20 тысяч евро за 5 лет агентурной работы. Получается, его работа не была идеологически мотивирована. В то же время сумма за передачу мобилизационных планов и схем переброски войск НАТО в Прибалтику выглядит смехотворной. Материалы дела засекречены на 50 лет, поэтому и здесь сотрудники "Мемориала"* не могут ничего знать точно. В любом случае, не понятно, зачем бы Метсавас мог понадобиться России для обмена.Дело руководителя строительной компании Андрея Макарова, который в этом году получил 15 лет, не менее мутное. Его обвинили в сборе сведений об эстонских и латвийских войсках в пользу России (но конкретика снова общественности не предоставлена), а также в поджоге автомобиля с украинскими номерами. Вот здесь интереснее. Макаров записал поджог на видео и выложил в сеть. Во время поджога он зачем-то написал на бутылке с зажигательной смесью призыв украинцам ехать домой и нацарапал на капоте машины название оппозиционной политической партии KOOS, которая выступает за дружбу с РФ. Айво Петерсен, о котором мы говорили выше, — один из лидеров KOOS. В интересах ли России были эти действия, остается под большим вопросом.В отличие от Метсаваса и Макарова, в делах которых хоть что-то говорится про шпионаж, дела жителя Нарвы Павла Капустина выглядит крайне нелепо. 50-летний предприниматель получил 6,5 лет по "шпионской" статье за то, что передал ФСБ (!!!) информацию о демонтаже танка-памятника Т-34 в Нарве и отчеты о настроениях нарвских жителей во время мятежа Пригожина, а также отправлял покупателям в РФ подсанrционные товары.Журналист, бывший автор Sputnik Эстония, организатор "Бессмертного полка" и учредитель НКО "Добросвет", возивший гуманитарную помощь на Донбасс Аллан Хантсом до задержания в 2024 году вынужден был работать охранником, поскольку журналистика не могла прокормить его семью. Аллан с семьей готовился к переезду в РФ, когда его задержали и дали 6,5 лет за якобы организацию "атак" на территории Эстонии в сговоре с агентами ГРУ. Что за "атаки", никому не известно, поскольку дело, как и остальные, засекречено, но коллеги считают, что речь идет о разбитии лобовых стекол двух авто, принадлежащих министру внутренних дел Эстонии и редактору местного информационного портала. Может ли кто-то поверить, что ГРУ курирует такие "атаки"? Соответственно, дело Хантсома имеет ярко выраженные признаки политически-мотивированного.Журналистка Светлана Бурцева — тоже однозначно политическая заключенная. В этом году ее приговорили к 6,5 годам за "госизмену", которая выразилась в написании монографии о гибридных войнах под научным руководством офицера запаса не то ГРУ, не от ФСБ (данные разнятся), содержание которой "принижает Эстонскую Республику, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской Республики и её институтов". Также она сотрудничала с подсанкционным МИА "Россия Сегодня", но конкретная претензия эстонских властей к ней по этому вопросу заключается в том, что Светлана "обеспечивала субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам". Что это значит, никто не знает. Получается, это не агентство платило ей гонорары, а она — агентству?Последний в "эстонском" списке "Новой"* — политолог, бывший завкафедрой международных отношений Тартуского университета Вячеслав Морозов. Ему в 2024 году дали 6 лет и 3 месяца за "передачу в Москву сведений о внутренней и оборонной политике Эстонии". Конкретики снова никакой, посмотреть на приговор невозможно. Однако известно, что ранее Морозов преподавал в Петербурге, был оппозиционером, критиковал СВО и "путинский режим", поддерживал украинские удары по Белгороду, а в Тарту он готовил "русологов" из западных стран. Коллеги уверены, что работать с российскими спецслужбами он не мог и, скорее всего, его дело стало результатом доноса. Как и Метсавас, Морозов не похож на человека, на которого Россия будет кого-то обменивать.Оправдание военных преступлений в виде развешивания штор и 83-летние шпионыПочти все фигуранты списка из Латвии и Литвы — однозначно политзаключенные.Светлана Николаева — мать Александра Дубяго, которого уже судили за то, что он 9 мая 2022 года развернул российский флаг у Памятника освободителям Риги. Светлане грозит 10 лет заключения по факту за то, что она привезла своему однокласснику Сергею Сидорову — рижскому таксисту, которого осудили за шпионаж, деньги на адвоката от его сестры из России. Сидоров же получил 7 лет за публикацию постов в тг-канале "Антифашисты Прибалтики" и за передачу каких-то данных в РФ. Конкретики нет, ее не разглашают. Однако в заседании суда стало известно, что, когда Сидорова отпустили под подписку, ему позвонил из тюрьмы его экс-сокамерник и попросил помочь со сбором денег на адвоката еще троим заключенным, якобы сидящим по "шпионской" статье. Сидоров поинтересовался о сборе у своей знакомой Светланы. В итоге следствие посчитало, что Николаева через Сидорова собирала данные о заключенных в Рижской центральной тюрьме, которые работали на Россию. Зачем российским спецслужбам фамилии своих сидящих агентов — понять невозможно. Эти трое, кстати, были не агентами, а обычными коммерсантами, которых очень быстро отпустили. А Светлана и Сергей сидят.Домохозяйке Елене Крейле дали 3 года за "оправдание военных преступлений России на Украине". Реально же она вывесила в окне своего частного дома шторы трех цветов, совпадающих с цветами российского флага, и флажки разных стран. Елена выступает против войны, за дружбу Латвии и России. В чем заключается ее "оправдание военных преступлений", никто не знает. Мало того, чтобы что-то оправдывать, надо это что-то юридически иметь. Если бы латвийский суд определил перечень российских "преступлений", можно было бы дискутировать, оправдывала Елена таковые или нет. Но на данный момент отсутствует даже предмет доказывания. А "Новая газета"* ведет себя совсем уж неприлично, сообщая, что Крейле выставила "пророссийские лозунги", в том числе надпись "Боже, храни Латвию". Это не шутка, именно так в газете и написано.Единственный, кто из латвийской части списка, возможно, сотрудничал с российскими спецслужбами, это бывший министр внутренних дел Латвии и депутат от партии "Согласие" Янис Адамсонс, которому дали 8,5 лет за шпионаж. Материалы дела закрыты, ничего проверить невозможно. Но даже заявленная обвинением фабула вызывает вопросы. Информацию о латвийской обороне Адамсонс якобы передавал некоему экс-сотруднику КГБ (по всей видимости, пенсионеру) Геннадию Силонову, а тот уже отправлял все в ФСБ. Как доказали передачу в последней части цепочки, непонятно.Литовский заключенный Константин Никулин с 2011 года отбывает пожизненный срок. Никулин — бывший сотрудник советского рижского ОМОНа. В июле 1991 года, когда советские органы правопорядка еще фактически существовали, но литовские националисты уже выставляли свои КПП на границе, случилась стычка на КПП "Мядининкай". Погибло 7 человек. Ни несколько анонимных свидетелей, ни единственный выживший работник КПП не опознали Никулина. Они утверждали, что нападавшие говорили по-литовски, а Константин литовским не владел. Найденные на месте гильзы были не от оружия рижского ОМОНа. Тем не менее, в 2007 году Никулина задержали, а затем приговорили к пожизненному заключению. Называть его "российским агентом" тоже как-то странно.Может быть российский агент — 83-летний Эдуардас Мановас, которому в этом году дали 8,5 лет. Дело, как всегда, закрыто, однако Эдуардас частично признал вину, заявив, что передавал несекретные сведения о деятельности политических партий, внутренней и внешней политике Литвы и подобных вещах, причем не представителям спецслужб. Такой срок для пожилого человека может стать пожизненным.Задержанных в Польше — трое. Двоих — российских футбольных фанатов "Спартака" Алексея Титова и Андрея Гонтарева приговорили 5,5 годам за участие в организованной преступной группировке, вербовку наемников и шпионаж. Звучит грозно, а на деле они всего лишь расклеивали листовки с символикой ЧВК "Вагнер". Дело, безусловно, политическое.Третий — Максим Сергеев, молодой российский хоккеист, в РФ выступал за молодежный "Спартак", с 2021 года играл в польской команде "Заглембе". В прошлом году ему дали менее 3 лет за "сбор сведений о стратегической инфраструктуре". Срок маленький, значит ничего серьезного. Но дело даже не в этом, а в том, что в мае этого года Сергеева депортируют в Россию. Сотрудники "Мемориала"* не в состоянии открыть "Гугл" и предлагают его на обмен.В дальнем зарубежье с агентурой тугоОсужденных в США "российских агентов" в списке шесть. Среди них нет политических, но дело в том, что среди них только трое, кто возможно связан с работой в интересах России.Андрея Тюрина приговорили к 12 годам за кражу данных у американских брокерских компаний, что принесло ему с подельниками несколько сот миллионов долларов. Ни о какой связи с российскими спецслужбами в деле речи нет. Та же история с хакером Русланом Астамировым, которого взяли за мошенничество с кибератаками и вымогательством. Руслана Кирилюка обвинили в США в организации международной схемы кредитного мошенничества с похищением 3,4 млн долларов. С Россией эти дела никак не связаны.Возможно сотрудничество имело место у гонконгского бизнесмена Максима Марченко, эстонского бизнесмена Андрея Шевлякова и американского бизнесмена из Майями Олега Пацули. Всех троих обвинили в контрабанде военной и подсанкционной гражданской продукции в РФ.На каком основании "Мемориал"* приравнивает первых трех к последним, а тем более к эстонским журналистам и активистам — непонятно.Канада в списке "Новой" представлена Михаилом Васильевым, которому в прошлом году дали 4 года за кибертерроризм. Он ожидает экстрадицию в США. Дело касается вымогательства с помощью компьютерного вируса. Чисто уголовное преступление с целью обогащения. Никакой шпионской деятельности Михаилу не вменяют и России претензии не выдвигают.А вот капитан ВМС Италии Вальтер Био, арестованный в 2021 году при попытке передать секретные документы помощнику военно-морского атташе посольства России в Риме в обмен на 5 тысяч евро, похоже, действительно шпион. Его жена потом подтвердила, что семья сильно обеднела из-за пандемии, Вальтер искал возможность заработать и ей было известно о его связях с Россией. В 2025 году Вальтера приговорили к 29 годам лишения свободы. Что есть, то есть.Не исключено, что агентурную работу в пользу России вели шведские братья Пейман и Пайам Киа. В 2023 году первый получил пожизненное, второй — почти 10 лет. По версии следствия, 42-летний Пейман, который ранее работал в Службе государственной безопасности и вооруженных силах Швеции, получал секретные данные, а 35-летний Паям передавал их российской разведке. Братья вину не признают. Дело засекречено.Последний фигурант списка — Сергей Черкасов, он же Виктор Мюллер Феррейра. Отбывает 6 лет за подделку документов в Бразилии. Власти США считают, что так он пытался вести деятельность в Штатах, не регистрируясь, как иностранный агент. Мы сейчас не ставим своей целью досконально разбираться с делом, но Россия в нем ничего не отрицает и даже подала в 2022 году запрос на экстрадицию Черкасова, поскольку считает, что он причастен к незаконному обороту наркотиков. Учитывая срок, Черкасов либо относительно скоро просто выйдет на свободу, либо его отправят в РФ. Это точно не политзаключенный и не "обменный фонд".Получается, что из 30 человек, заявленных сотрудниками "Мемориала"* на страницах "Новой газеты"* как "осужденных, обвиняемых или подозреваемых в преступлениях, совершенных в интересах Кремля", таковыми с определенной долей вероятности можно считать человек пять. Остальные — либо люди, которых преследуют за их взгляды и мнения, либо обычные уголовники, связанные с Россией только происхождением. Низкое качество проделанной "Мемориалом"* работы поражает. Учитывая, что эта организация вносила в перечень жертв "сталинских" репрессий бандеровцев и власовцев, а современными российскими политзаключенными называла участников террористической организации Хисб ут-Тахрир**, к ее экспертной оценке количества политзеков в России нужно относится соответствующим образом. Как обстоят дела с нормами права в Прибалтике или на Украине, от них не услышишь никогда.*лица и организации, признанные в России иностранными агентами**лица и организации, внесенные в список экстремистов и террористовО политических преследованиях в Прибалтике — в материале "Эдикас Ягелавичус: Не хочу, чтобы в Литву пришла война".

