Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска - 09.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260209/voenkor-otklyuchenie-starlinka-silnee-udarilo-po-vsu-kotorye-bolshe-zaviseli-ot-sputnikov-maska-1075395648.html
Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска
Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска - 09.02.2026 Украина.ру
Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска
Сбой в работе Starlink не смог остановить продвижение российских войск, поскольку подразделения давно готовились к такому сценарию. Удар по инфраструктуре связи оказался более чувствительным для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
2026-02-09T04:40
2026-02-09T05:45
донецк
украина
россия
илон маск
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075306853_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_4cb895ae5c4d6f59e4ede434b327c314.jpg
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о введении ограничений для терминалов Starlink в зоне конфликта на Украине. Решение связано с использованием его системы на российских беспилотниках. Сейчас терминалы будут функционировать только после официальной регистрации со стороны украинских силовых структур. Массовые сбои в работе спутниковой связи зафиксированы по обе стороны линии фронта. В беседе с журналистом Разин подтвердил, что перебои затронули обе стороны конфликта и оценил их последствия. "Сбой в работе "Старлинка" длится уже больше суток. Это повлияло и на нас, и на противника", — заявил военкор.Он отметил, что подразделения ВС РФ заранее подготовились к отключению спутников. "Более того, несколько дней назад я был в центре подготовки связистов и могу сказать, что ребята готовились к такому развитию событий. Они это предвидели не неделю назад", — сказал Разин.На каждой позиции и в каждом командном пункте есть несколько альтернативных видов связи, подчеркнул эксперт, объясняя устойчивость системы управления."Повторюсь, линия фронта никуда не делась. Минобороны регулярно докладывает об освобождении населенных пунктов возле Константиновки и Гуляйполя.", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
донецк
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075306853_78:0:1203:844_1920x0_80_0_0_aa5cae9287f7d5a63a122bdbf3232cc1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, украина, россия, илон маск, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, вооруженные силы украины, украина.ру, starlink, связь, война, война на украине
Донецк, Украина, Россия, Илон Маск, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Starlink, связь, война, война на Украине

Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска

04:40 09.02.2026 (обновлено: 05:45 09.02.2026)
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© Фото : соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Сбой в работе Starlink не смог остановить продвижение российских войск, поскольку подразделения давно готовились к такому сценарию. Удар по инфраструктуре связи оказался более чувствительным для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин
Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о введении ограничений для терминалов Starlink в зоне конфликта на Украине. Решение связано с использованием его системы на российских беспилотниках. Сейчас терминалы будут функционировать только после официальной регистрации со стороны украинских силовых структур. Массовые сбои в работе спутниковой связи зафиксированы по обе стороны линии фронта.
В беседе с журналистом Разин подтвердил, что перебои затронули обе стороны конфликта и оценил их последствия. "Сбой в работе "Старлинка" длится уже больше суток. Это повлияло и на нас, и на противника", — заявил военкор.
Он отметил, что подразделения ВС РФ заранее подготовились к отключению спутников. "Более того, несколько дней назад я был в центре подготовки связистов и могу сказать, что ребята готовились к такому развитию событий. Они это предвидели не неделю назад", — сказал Разин.
На каждой позиции и в каждом командном пункте есть несколько альтернативных видов связи, подчеркнул эксперт, объясняя устойчивость системы управления.
"Повторюсь, линия фронта никуда не делась. Минобороны регулярно докладывает об освобождении населенных пунктов возле Константиновки и Гуляйполя.", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ДонецкУкраинаРоссияИлон МаскСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияВооруженные силы УкраиныУкраина.руStarlinkсвязьвойнавойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:15"Прекрасно перегружают ПВО" — Юрков объяснил, как "Герани" расчищают путь для крылатых ракет
06:15"Никто не знает, куда пропал миллион украинских солдат": французский аналитик о потерях ВСУ
06:00"Не вывозят из-за морозов": Юрков раскрыл, почему зима стала фатальной для энергосистемы Украины
05:50"От ракеты Х-22 сетка бесполезна": Юрков о том, сможет ли Украина "прикрыть" свои энергообъекты
05:40Моро о кризисе НАТО: Главная угроза для альянса — это США, но "де-факто его уже не существует"
05:37Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье
05:31Слепая зона. Почему украинских террористов задерживают после, а не до
05:30"Там все полыхало": историк оценил последствия комплексного удара по энергетике Украины
05:20Украина за неделю. Переговоры, удары, покушение
05:10Как удары по железнодорожным путям и развязкам улучшают оперативно-тактическое преимущество ВС РФ
05:05От Канта до Трампа. История современной философии
05:00Русские потребуют Киев? Эксперты и политики прогнозируют развитие ситуации
04:50Эксперт о крахе энергетики Украины: "Старые советские ТЭС все годы работали без модернизации"
04:40Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска
04:32Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:30Страна "на краю банкротства" и не может кредитовать Киев: Моро о финансовом крахе Франции
04:20"В Париже понимают, что Россия выиграла войну": Ксавье Моро о том, возможно ли потепление отношений
04:14Угроза ракетных ударов, атак украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:10"Переток энергии невозможен": Дмитрий Юрков — о результате системных ударов по подстанциям Киева
04:00"Из-за политики Макрона мы потеряли независимость": эксперт — о подчинении Франции НАТО
Лента новостейМолния