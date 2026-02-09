https://ukraina.ru/20260209/voenkor-otklyuchenie-starlinka-silnee-udarilo-po-vsu-kotorye-bolshe-zaviseli-ot-sputnikov-maska-1075395648.html

Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска

Военкор: Отключение "Старлинка" сильнее ударило по ВСУ, которые больше зависели от спутников Маска

2026-02-09

Сбой в работе Starlink не смог остановить продвижение российских войск, поскольку подразделения давно готовились к такому сценарию. Удар по инфраструктуре связи оказался более чувствительным для ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта, уроженец Донецка Владимир Разин

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил о введении ограничений для терминалов Starlink в зоне конфликта на Украине. Решение связано с использованием его системы на российских беспилотниках. Сейчас терминалы будут функционировать только после официальной регистрации со стороны украинских силовых структур. Массовые сбои в работе спутниковой связи зафиксированы по обе стороны линии фронта. В беседе с журналистом Разин подтвердил, что перебои затронули обе стороны конфликта и оценил их последствия. "Сбой в работе "Старлинка" длится уже больше суток. Это повлияло и на нас, и на противника", — заявил военкор.Он отметил, что подразделения ВС РФ заранее подготовились к отключению спутников. "Более того, несколько дней назад я был в центре подготовки связистов и могу сказать, что ребята готовились к такому развитию событий. Они это предвидели не неделю назад", — сказал Разин.На каждой позиции и в каждом командном пункте есть несколько альтернативных видов связи, подчеркнул эксперт, объясняя устойчивость системы управления."Повторюсь, линия фронта никуда не делась. Минобороны регулярно докладывает об освобождении населенных пунктов возле Константиновки и Гуляйполя.", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.

