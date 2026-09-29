Число погибших и раненых детей удвоилось: Мирошник заявил о тяжких военных преступлениях ВСУ - 29.09.2026 Украина.ру
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Число погибших и раненых детей удвоилось: Мирошник заявил о тяжких военных преступлениях ВСУ
Число погибших и раненых детей удвоилось: Мирошник заявил о тяжких военных преступлениях ВСУ - 29.09.2026 Украина.ру
Число погибших и раненых детей удвоилось: Мирошник заявил о тяжких военных преступлениях ВСУ
Тяжким военным преступлением и верхом цинизма назвал усиливающиеся удары ВСУ по детям посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 29 сентября пишет РИА Новости
2026-09-29T07:32
2026-09-29T07:32
украина.ру
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вооруженные силы украины
всу
киевский режим
украинский неонацизм
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Дипломат сообщил агентству, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года."Это не просто верх цинизма, а преступление — тяжкое военное преступление, которое, к сожалению, для этих людей почему-то стало нормой. Какой уровень человеконенавистничества должен сформироваться, чтобы воевать с детьми? Получается, старики и женщины — это уже пройденный этап. Дети! Дети попадают в прицел, и они не останавливаются, не отворачивают дроны! Дети гибнут или получают тяжелейшие последствия", — сказал Мирошник.По его словам, такие человеконенавистнические действия стали для киевского режима нормой."Абсолютный факт, что у них в прицеле наши дети. Когда совершаются преступления с использованием дронов, когда наносится удар по девочке на велосипеде — по ребёнку, который гуляет по детскому саду, когда он не просто скрыт за стенами или за крышей автомобиля. Удар наносится по ребенку, которого они прекрасно видят в камеру дрона", — подчеркнул дипломат.Ранее в докладе посла по особым поручениям МИД РФ сообщалось, что только за одну из недель сентября жертвами массированных обстрелов со стороны ВСУ стали 48 мирных жителей России, среди которых трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 336 человек, в том числе 16 несовершеннолетних.При этом в качестве мишеней целенаправленно выбирались социальные объекты, включая школы, детские сады и учреждения культуры. В частности, в Орле беспилотник, начинённый поражающими элементами, повредил здание детского сада, а в Херсонской области под удар дронов попали два дома культуры и две школы.Подробнее об этом - в публикации Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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Украина.ру, Новости, Россия, Мирошник, МИД РФ, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, киевский режим, украинский неонацизм, Военные преступления, погибшие, раненые, дети, несовершеннолетние, СВО

Число погибших и раненых детей удвоилось: Мирошник заявил о тяжких военных преступлениях ВСУ

07:32 29.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРаненые дети из Донецка проходят лечение в Москве
Раненые дети из Донецка проходят лечение в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Тяжким военным преступлением и верхом цинизма назвал усиливающиеся удары ВСУ по детям посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 29 сентября пишет РИА Новости
Дипломат сообщил агентству, что в августе в России число детей, погибших и раненых в результате ударов ВСУ, выросло вдвое по сравнению с июлем 2026 года.
"Это не просто верх цинизма, а преступление — тяжкое военное преступление, которое, к сожалению, для этих людей почему-то стало нормой. Какой уровень человеконенавистничества должен сформироваться, чтобы воевать с детьми? Получается, старики и женщины — это уже пройденный этап. Дети! Дети попадают в прицел, и они не останавливаются, не отворачивают дроны! Дети гибнут или получают тяжелейшие последствия", — сказал Мирошник.
По его словам, такие человеконенавистнические действия стали для киевского режима нормой.
"Абсолютный факт, что у них в прицеле наши дети. Когда совершаются преступления с использованием дронов, когда наносится удар по девочке на велосипеде — по ребёнку, который гуляет по детскому саду, когда он не просто скрыт за стенами или за крышей автомобиля. Удар наносится по ребенку, которого они прекрасно видят в камеру дрона", — подчеркнул дипломат.
Ранее в докладе посла по особым поручениям МИД РФ сообщалось, что только за одну из недель сентября жертвами массированных обстрелов со стороны ВСУ стали 48 мирных жителей России, среди которых трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 336 человек, в том числе 16 несовершеннолетних.
При этом в качестве мишеней целенаправленно выбирались социальные объекты, включая школы, детские сады и учреждения культуры. В частности, в Орле беспилотник, начинённый поражающими элементами, повредил здание детского сада, а в Херсонской области под удар дронов попали два дома культуры и две школы.
Подробнее об этом - в публикации Погибшие дети, "энергоцид", налеты на школы и храмы: Мирошник раскрыл масштаб преступлений ВСУ.
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