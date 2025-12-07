https://ukraina.ru/20251207/khochu-byt-korolem-vsego-mira-boris-dzhonson--lokhmatyy-podzhigatel-voyny-1072760206.html

"Хочу быть королем всего мира". Борис Джонсон – лохматый поджигатель войны

Вся жизнь и деятельность этого человека – яркое подтверждение того, как хрупка и ненадежна судьба мира на планете, если она зависит от субъекта, небесталанного, но подлого, амбициозного и при этом циничного и безответственного, лишенного любых тормозов. Политических, юридических, моральных.

2025-12-07T19:53

Спустя почти четыре года войны на Украине стало известна ее цена в чисто денежном измерении – чуть больше 1 миллиона долларов взятки, которую получил некто. Александер Борис де Пфеффель Джонсон. Тогда, весной 2022 года, более известный, как премьер-министр Великобритании Борис (ударение на первом слоге) Джонсон. И я не знаю, что это значит, но, судя по всей его никчемной жизни, он – настоящий гнусный Пфеффель...Тогда Украина и начавшая против нее для обеспечения собственной безопасности специальную военную операцию (СВО) Россия уже практически договорились в Стамбуле о принципах замирения, которые устраивали Киев, под которым стояли российские войска, и Москву, согласившуюся эти войска убрать в обмен на мир путем выполнения российских требований.Однако из Лондона появился этот лохматый, неопрятно-нечесаный нелепый толстяк и заявил украинским неонацистам и их эрзац-фюреру Владимиру Зеленскому: мира не нужно, давайте просто воевать дальше до последнего украинца, на кону демократия, а мы вам всем поможем. И Киев отказался от договоренностей, а война продолжается до сих пор, рискуя покончить с самим фактом существования Украины на карте мира.Британская газета The Guardian расследовала ситуацию и в октябре 2025 года поведала, что Джонсон мог выступать за затягивание конфликта в Украине в интересах своего спонсора – бизнесмена Кристофера Харборна, который имеет долю в оборонной компании QinetiQ.По данным газеты, после ухода с поста премьера в сентябре 2022-го, через месяц Джонсон получил от Харборна пожертвование в размере 1 млн фунтов стерлингов. Этот взнос был признан самым крупным единовременным переводом денежки для депутата Палаты общин (нижней палаты парламента). Им Джонсон оставался до июня 2023 года, и, видимо, чтобы было его детишкам на молочишко, бизнесмен подбросил взносик, а папашка небрезгливо взял.С Зеленским. Вот тут и похороним последнего украинца…Как, оказывается, сегодня мало нужно денег, чтобы подлец, обладающий властью и влиянием, мог обречь страну на кровь, гибель граждан и разрушения! Судя по сегодняшнему размаху коррупции в той же Украине, ее главные бенефициары на такую сумму – в один, как они говорят, "лям" – и не плюнут. Они, разворовывая страну по-крупному, такую мелочь на сдачу от сигарет оставляют по пьяни в привокзальном генделыке, где могут загулять по привычке ментальных нищебродов.А тут – целая война, выгодная бизнесмену-спонсору премьера. Указанный Кристофер Харборн владеет 13% акций компании QinetiQ, которая поставляет БПЛА на войну в Украину. А взамен – деньги, что и может указывать на заинтересованность бизнесюка и прикупленного им по дешевке Джонсона в продолжении конфликта.The Guardian радостно поведала, что Джонсон отреагировал на публикацию крайне грубо, понял, наверное, дурашка, как продешевил, и гнал волну, надувая собственную значимость. "Жалкие небылицы. …Вам должно быть стыдно. Почему бы вам просто не сменить название на "Правда"? Ваши истории – чушь", – пыхтел он через губу. Но ему, ясное дело, уже никто не верил и не поверить впредь.Все захвачуПрофессор военной истории Александр Хилл в последнем выпуске официального журнала британских сухопутных войск The British Army Review в ноябре сего года рассказал, что экс-премьер Джонсон сыграл ключевую роль в том, что Россия и Украина не смогли достичь мира. "Борис Джонсон широко рассматривается – и не без оснований – как человек, сыгравший важную роль в предотвращении заключения какого-либо мирного соглашения между Россией и Украиной весной 2022 года", – написал профессор. Он очень сожалел, что позиция Лондона, занятая при Джонсоне, не только вызывает недоумение и рассматривается как лицемерная, учитывая операции НАТО в Югославии и Ливии, но и оценивается как противоречащая долгосрочным интересам самой Великобритании, в частности, в вопросах доступа к российским рынкам и энергоносителям. То есть, если верить профессору Хиллу, стрелял бедный Джонсон по России, а попал себе в ногу через паховую область, все там порушив…Что же не так с Борисом Джонсоном? Где его жизненная тележка свернула на скользкую дорожку и въехала, как у нас говорят, не в ту дверь? Он же человек не бедный, горя не знал, по подворотням в поисках пропитания не рыскал…Однако многие обозреватели уверены, что всё в судьбе Джонсона, даже его, как говорят зумеры-тинэйджеры, кринжовый хлебальник, затрапезный вид, растрепанная башка и вызывающее наглостью и беспардонностью, на грани фола, поведение – родом из детства. Мол, там он что-то недополучил и теперь компенсирует недостачу таким вот образом.В принципе, похоже на то. Но только частично. В детстве Джонсон страдал глухотой и перенес несколько операций, пока ему не вернули слух. И. видимо, с глухотой пришли и болезненная амбициозность и непомерное тщеславие – он с юных лет обещал стать "королем всего мира". Да и родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке.Чем не король?Вероятно, способствовало мании неадекватности пацана и то, что семья Джонсонов часто переезжала с места на место, и маленький Борис до 10 лет успел пожить в Оксфорде, Вашингтоне, Коннектикуте, Эксмуре, Лондоне и Брюсселе. Хорошо изучил французский язык. Кроме английского и французского, он еще владеет немецким, итальянским, испанским языками, знает также латинский и древнегреческий.Борис – из многодетной семьи, в которой, кроме него были еще сестра Рейчел и братья Лео и Джозеф. Единокровные брат и сестра есть во второй семье отца. Отец – Стэнли Джонсон – один из первых уполномоченных ЕС по контролю за загрязнением окружающей среды и депутат Европарламента. Мать – Шарлота Джонсон-Вал – художница, умерла в 2021 году от болезни Паркинсона. Она связала его с евреями, Россией и США. Ее прадед – американский учёный-палеограф Элиас Эвери Леви (1879—1969) родился в еврейской семье в Российской империи теперь в литовском, а тогда русском городе Калвария.Мальчик Борис явно чувствовал себя не только королем, но и "человеком мира" и сам называл себя "плавильным котлом", а его происхождение подпитывало такие взгляды. Среди родни Джонсона – выходцы из Германии, США, России и Турции. В крови Джонсона намешано всего и от всех наций. Он – родич многих мировых знаменитостей прошлого и настоящего, из которых стоит выделить английского короля Георга II Ганноверской династии и короля Вильгельма II Вюртембергского, через которого породнился с русской династией Романовых и великим русским поэтом и дипломатом Федром Тютчевым. А назван он был в честь русского эмигранта Бориса, которого родители Джонсона случайно повстречали в Мексике.Видел я вас всех в гробуВ 1983 году Борис поступил в престижный Бейлиол-колледж Оксфордского университета, где изучал классическую и античную литературу, философию. И все его биографы, как один, отмечают: скромный до занудства в детстве, в юности Джонсон запомнился преподавателям как эксцентричный молодой человек. Его как бы несло. Уже через год его назначили президентом студенческого союза, и он начал штурмовать лидерские высоты по-своему. В университете Борис был членом Буллингдонского клуба для элитной молодежи. Его участники часто устраивали шумные вечеринки с алкоголем.Там, видимо, и утвердилась любовь Бориса к бухим загулам: где и с кем он потом только не бухал. Вечеринки с выпивкой и профурсетками прямо в премьерской резиденции во время пандемии ковида-19 вообще стоили ему кресла премьер-министра страны, которое он потерял в 2022 году уже после того, как продлил войну на Украине.Свою политическую судьбу Джонсон связал с Консервативной партии, когда стал заниматься после университета журналистикой. И все признают, что он был талантливым журналистом, статьями которого зачитывалась даже икона британских консерваторов премьер-министр Маргарет Тэтчер. Работал в "Таймс" и The Daily Telegraph, в 2000 году стал главным редактором политического, популярного среди британского истэблишмента еженедельника The Spectator и увеличил его тираж почти в два раза.В 1997 году был признан политическим комментатором года, в 2003 – редактором года, в 2004 и 2005 годах – колумнистом года. Хотя другие журналисты называли его "звездой фальшивой журналистики".В 2001-2008 года был депутатом нижней палаты парламента, в 2008-2016 годах – мэром Лондона. И был признан эксцентричным, но хорошим, продуктивным мэром, который смог изменить облик столицы к лучшему и с криминогенной обстановкой, и с внешним видом. Например, увеличил численность полиции с 2,6 тысяч до 32 и вернул двухэтажные автобусы, считающиеся визитной карточкой Лондона. Очень хорошо провел в Лондоне Олимпийские игр 2012 года.В 2016-2018 годах был уж главной МИД Великобритании, когда впервые и проявилась его звериная и ничем не объяснимая русофобия. К примеру, он сравнил проведение Чемпионата мира по футболу-2018 в России с проведением Олимпийских игр 1936 года в гитлеровской Германии. Жаба его, видимо, задавила: чемпионат был лучше организован, чем его игры.В 2019 году победил на выборах лидера Консервативной партии и стал премьер-министром Великобритании, которую уверенно повел по пути выхода из Евросоюза (брэкзита), который успешно и завершился 31 января 2021 года.А потом началась СВО, которую Джонсон и превратил в полноценную войну. В том числе, и из британского бюджета. Сегодня подсчитано, что его правительство ввело несколько пакетов антироссийских санкций (был запрещен импорт российской нефти к концу 2022 года и введены рестрикции против более чем 1,6 тыс. российских политиков, бизнесменов, чиновников, журналистов, предприятий и порядка 20 российских банков с общим объемом активов 940 млрд фунтов – свыше 1,17 трлн долл по курсу на сегодняшний день).Дразнит уличную собакуУже на июнь 2022 года Лондон Джонсона отправил гуманитарную и экономическую помощь укро-неонацистам в размере 1,5 млрд фунтов и военную помощь на 2,3 млрд фунтов (1,8 млрд и 2,76 млрд долл соответственно). С 2022 года Великобритания поставляет на Украину легкие противотанковые комплексы NLAW, зенитные ракеты Starstreak, реактивные системы залпового огня M270 MLRS с ракетами, способными поражать цели на расстоянии до 80 км, другие ракеты, направила отряд сил спецназначения численностью более 100 человек для обучения украинских военнослужащих разведывательно-диверсионным действиям. И это к тому, что еще в 2020 году Лондон и Киев подписали ряд документов о расширении сотрудничества в оборонной и военно-технической сферах: о совместном строительстве боевых кораблей и двух баз для украинских ВМС.Во многим благодаря Великобритании, России нанесен сегодня большой урон на Черном море, а ее Черноморский флот вынужден перебазироваться из Севастополя в Новороссийск.Сейчас Джонсон, отец то ли 7, то ли 8 детей (включая внебрачных), носится по миру с идеей организовать крестовый поход против России. Все ему, видимо, неймется получить по шее. Персонально. Не зря же он как-то запустил фейк о том, что уничтожить его ему лично пообещал сам президент России Владимир Путин. "В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", – рассказывал Джонсон, каке всегда придумывая что-то на ходу и одновременно раздуваясь от собственной смелости.В Кремле над этим посмеялись и назвали ложью, намекнув, что только полные придурки боятся общаться лично с Путиным. И вот для этого никакие подтверждения уже не нужны.Борис Джонсон уверен, что он - личный враг Путина. Но только Путин об этом не знаетС 16 апреля 2022 года Россией в ответ на санкции Великобритании запрещен въезд на свою территорию ключевым членам британского правительства, в том числе и самого Джонсона. Так что если и получит он по шее, то не от Путина, а от российского десантника-штурмовика. И только на Украине, если его там изловят паче чаяния.А он там сдуру может появиться. В июне 2022 года, как друг Украины, Джонсон был посвящен в Чернигове в укро-казаки и внесен в казацкий реестр под погонялом "Борис Чуприна", Видимо, благодаря заметной прическе идиота, который боится расчески.А еще этот чел очень точно самообозначился еще 12 октября 2023 года в интервью украинскому телеканалу "Рада", когда в ответ на вопрос об отношении его к русской культуре в нынешних условиях сказал: "Я до сих пор русофил. Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться".Что тут можно добавить? Совершенно точно: как у крашеной блондинки из анекдота, у которой корни волос темные, а значит, мозг еще сопротивляется искусственным реалиям. А Джонсон же у нас блондин…О сегодняшнем премьере Великобритании Стармере - в статье Владимира Скачко "Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии"

