Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович - 10.08.2026 Украина.ру
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Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович
Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович - 10.08.2026 Украина.ру
Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, что станет кардинальным решением проблемы с дроновыми... Украина.ру, 10.08.2026
2026-08-10T23:02
2026-08-10T23:02
вооруженные силы украины
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, что станет кардинальным решением проблемы с дроновыми атаками ВСУ на российские регионы, а также проанализировал действия президента США Дональда Трампа в Персидском заливе и объяснил, какую игру ведёт премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:00:21 – Террористическая атака Украины на Нижнекамск;03:25 – Удары ВС России по энергетике Украины;08:35 – Риски для граждан России в Приднестровье;10:52 – Зачем Латвия закрывала границу с Белоруссией?14:53 – Готов ли Трамп к завершению конфликта с Ираном и какую игру ведёт Нетаньяху? ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovichУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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вооруженные силы украины, никита мендкович, россия, украина, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, видео, видео
Вооруженные силы Украины, Никита Мендкович, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Украина.ру, Видео

Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович

23:02 10.08.2026
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, что станет кардинальным решением проблемы с дроновыми атаками ВСУ на российские регионы, а также проанализировал действия президента США Дональда Трампа в Персидском заливе и объяснил, какую игру ведёт премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:

00:21 – Террористическая атака Украины на Нижнекамск;
03:25 – Удары ВС России по энергетике Украины;
08:35 – Риски для граждан России в Приднестровье;
10:52 – Зачем Латвия закрывала границу с Белоруссией?
14:53 – Готов ли Трамп к завершению конфликта с Ираном и какую игру ведёт Нетаньяху?

ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovich

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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Вооруженные силы УкраиныНикита МендковичРоссияУкраинаСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуУкраина.руВидео
 
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