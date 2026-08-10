https://ukraina.ru/20260810/dzhina-iz-butylki-vypustyat-uzhe-sovsem-skoro-smozhet-li-rossiya-prekratit-ataki-dronov-vsu--mendkovich-1082372195.html

Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович

Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович - 10.08.2026 Украина.ру

Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, что станет кардинальным решением проблемы с дроновыми... Украина.ру, 10.08.2026

2026-08-10T23:02

2026-08-10T23:02

2026-08-10T23:02

вооруженные силы украины

никита мендкович

россия

украина

сша

дональд трамп

биньямин нетаньяху

украина.ру

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082372075_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9cd24d74a273cfb39b9f0bf0a85c43ab.png

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, что станет кардинальным решением проблемы с дроновыми атаками ВСУ на российские регионы, а также проанализировал действия президента США Дональда Трампа в Персидском заливе и объяснил, какую игру ведёт премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:00:21 – Террористическая атака Украины на Нижнекамск;03:25 – Удары ВС России по энергетике Украины;08:35 – Риски для граждан России в Приднестровье;10:52 – Зачем Латвия закрывала границу с Белоруссией?14:53 – Готов ли Трамп к завершению конфликта с Ираном и какую игру ведёт Нетаньяху? ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovichУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вооруженные силы украины, никита мендкович, россия, украина, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, украина.ру, видео, видео