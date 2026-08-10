https://ukraina.ru/20260810/dzhina-iz-butylki-vypustyat-uzhe-sovsem-skoro-smozhet-li-rossiya-prekratit-ataki-dronov-vsu--mendkovich-1082372195.html
Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович
Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович - 10.08.2026 Украина.ру
Джина из бутылки выпустят уже совсем скоро: сможет ли Россия прекратить атаки дронов ВСУ – Мендкович
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, что станет кардинальным решением проблемы с дроновыми... Украина.ру, 10.08.2026
2026-08-10T23:02
2026-08-10T23:02
2026-08-10T23:02
вооруженные силы украины
никита мендкович
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дональд трамп
биньямин нетаньяху
украина.ру
видео
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру рассказал о том, что станет кардинальным решением проблемы с дроновыми атаками ВСУ на российские регионы, а также проанализировал действия президента США Дональда Трампа в Персидском заливе и объяснил, какую игру ведёт премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху:00:21 – Террористическая атака Украины на Нижнекамск;03:25 – Удары ВС России по энергетике Украины;08:35 – Риски для граждан России в Приднестровье;10:52 – Зачем Латвия закрывала границу с Белоруссией?14:53 – Готов ли Трамп к завершению конфликта с Ираном и какую игру ведёт Нетаньяху? ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovichУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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