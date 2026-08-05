При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников - 05.08.2026 Украина.ру
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При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников
При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников - 05.08.2026 Украина.ру
При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников
При падении украинского беспилотника на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области пострадал один человек. Об этом губернатор Дмитрий Миляев утром 5 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-05T06:24
2026-08-05T06:24
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россия
новомосковск (тульская область)
пво
сво
спецоперация
бпла
бпла сегодня
атака бпла
беспилотники
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"Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников... произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием... По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Миляев.На месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание.Губернатор добавил, что повреждения в результате налёта беспилотников также получили два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.Миляев вновь обратился к жителям с призывом не делать фото и видео с мест происшествия, а также не допускать их опубликования и распространения.Ранее сообщалось, что в Тульской области объявлялась тревога по БПЛА и ракетная опасность. Силы ПВО в ходе отражения ночного налёта сбили уже 10 украинских БПЛА на подступах к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, новомосковск (тульская область), пво, сво, спецоперация, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака, всу, атака украины сегодня, вооруженные силы украины, москва
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При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников

06:24 05.08.2026
 
© РИА Новости . Кирилл БрагаСотрудники противопожарной службы МЧС тушат пожар
Сотрудники противопожарной службы МЧС тушат пожар - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Брага
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При падении украинского беспилотника на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области пострадал один человек. Об этом губернатор Дмитрий Миляев утром 5 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
"Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников... произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием... По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Миляев.
На месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание.
Губернатор добавил, что повреждения в результате налёта беспилотников также получили два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.
Миляев вновь обратился к жителям с призывом не делать фото и видео с мест происшествия, а также не допускать их опубликования и распространения.
Ранее сообщалось, что в Тульской области объявлялась тревога по БПЛА и ракетная опасность. Силы ПВО в ходе отражения ночного налёта сбили уже 10 украинских БПЛА на подступах к Москве.
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