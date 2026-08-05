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При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников

При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников - 05.08.2026 Украина.ру

При атаке БПЛА на склад Wildberries в Тульской области пострадал человек, ПВО сбили 107 беспилотников

При падении украинского беспилотника на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области пострадал один человек. Об этом губернатор Дмитрий Миляев утром 5 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-05T06:24

2026-08-05T06:24

2026-08-05T06:24

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"Сегодня ночью наш регион вновь стал целью украинских беспилотников. В период беспилотной опасности подразделениями Минобороны РФ уничтожены 107 украинских беспилотников... произошло падение БПЛА на территорию сортировочного центра Wildberries с последующим его возгоранием... По предварительной информации погибших нет, ранения получил один человек, ему оказывается необходимая медицинская помощь", — написал Миляев.На месте работают оперативные службы, пожарные расчеты ликвидируют возгорание.Губернатор добавил, что повреждения в результате налёта беспилотников также получили два многоквартирных дома в Веневском районе и два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районе.Миляев вновь обратился к жителям с призывом не делать фото и видео с мест происшествия, а также не допускать их опубликования и распространения.Ранее сообщалось, что в Тульской области объявлялась тревога по БПЛА и ракетная опасность. Силы ПВО в ходе отражения ночного налёта сбили уже 10 украинских БПЛА на подступах к Москве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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