https://ukraina.ru/20260805/es-napravit-kievskomu-rezhimu-ukradennye-u-rossii-dengi-1082197614.html

ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги

ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги - 05.08.2026 Украина.ру

ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги

ЕС направит киевскому режиму 1,4 млрд евро за счет доходов от "замороженных" российских активов. Об этом сообщил5 августа телеграм-канал премьер-министра Украины Сергея Корецкого

2026-08-05T12:48

2026-08-05T12:48

2026-08-05T12:48

новости

россия

украина

запад

сергей лавров

сергей корецкий

евросоюз

газпром

украина.ру

финансовая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/06/1076484071_0:0:1179:663_1920x0_80_0_0_323266c1533d2d04f6bc2d143cc1de77.jpg

Украденные у России деньги направляются на милитаризацию киевского режима."Средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства. Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить", - написал Корецкий в своём телеграм-канале.Официальная Москва неоднократно указывала на криминальный характер происхождения "западной помощи" киевскому режиму. На таковую ЕС, вышедшая из него Британия и США направляли средства, украденные у России на Западе.В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил, что правительства Запада со счетов "Газпрома" в западных банках "украли у нас более чем $300 млрд". Тогда же ряд государств ЕС отказались возвращать в Россию произведения искусства, арестовали недвижимость граждан России и банковские счета нее только юрлиц, но и физлиц. Для дискриминации и отъёма собственности было достаточно "обвинения" в "связях с Кремлём"."У нас $300 миллиардов украли страны Запада, с Финляндией во главе - видимо, чтобы российские граждане почувствовали свою ответственность. И если уж говорить о цене той или иной войны, то нужно думать о той цене, которую заплатили жители Ирака, Афганистана, когда их бомбили, чтобы вселять страх и сеять террор", - констатировал в сентябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров.Ранее на эту тему: Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денегВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, сергей лавров, сергей корецкий, евросоюз, газпром, украина.ру, финансовая помощь, финансирование