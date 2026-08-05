ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги - 05.08.2026 Украина.ру
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ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги
ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги - 05.08.2026 Украина.ру
ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги
ЕС направит киевскому режиму 1,4 млрд евро за счет доходов от "замороженных" российских активов. Об этом сообщил5 августа телеграм-канал премьер-министра Украины Сергея Корецкого
2026-08-05T12:48
2026-08-05T12:48
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Украденные у России деньги направляются на милитаризацию киевского режима."Средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства. Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить", - написал Корецкий в своём телеграм-канале.Официальная Москва неоднократно указывала на криминальный характер происхождения "западной помощи" киевскому режиму. На таковую ЕС, вышедшая из него Британия и США направляли средства, украденные у России на Западе.В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил, что правительства Запада со счетов "Газпрома" в западных банках "украли у нас более чем $300 млрд". Тогда же ряд государств ЕС отказались возвращать в Россию произведения искусства, арестовали недвижимость граждан России и банковские счета нее только юрлиц, но и физлиц. Для дискриминации и отъёма собственности было достаточно "обвинения" в "связях с Кремлём"."У нас $300 миллиардов украли страны Запада, с Финляндией во главе - видимо, чтобы российские граждане почувствовали свою ответственность. И если уж говорить о цене той или иной войны, то нужно думать о той цене, которую заплатили жители Ирака, Афганистана, когда их бомбили, чтобы вселять страх и сеять террор", - констатировал в сентябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров.Ранее на эту тему: Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денегВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, сергей лавров, сергей корецкий, евросоюз, газпром, украина.ру, финансовая помощь, финансирование
Новости, Россия, Украина, Запад, Сергей Лавров, Сергей Корецкий, Евросоюз, Газпром, Украина.ру, финансовая помощь, финансирование

ЕС направит киевскому режиму украденные у России деньги

12:48 05.08.2026
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : соцсети
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ЕС направит киевскому режиму 1,4 млрд евро за счет доходов от "замороженных" российских активов. Об этом сообщил5 августа телеграм-канал премьер-министра Украины Сергея Корецкого
Украденные у России деньги направляются на милитаризацию киевского режима.
"Средства будут использованы на усиление обороны и укрепление устойчивости нашего государства. Ответом на российский террор должно быть усиление Украины. За каждое новое преступление Россия должна платить", - написал Корецкий в своём телеграм-канале.
Официальная Москва неоднократно указывала на криминальный характер происхождения "западной помощи" киевскому режиму. На таковую ЕС, вышедшая из него Британия и США направляли средства, украденные у России на Западе.
В апреле 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya сообщил, что правительства Запада со счетов "Газпрома" в западных банках "украли у нас более чем $300 млрд". Тогда же ряд государств ЕС отказались возвращать в Россию произведения искусства, арестовали недвижимость граждан России и банковские счета нее только юрлиц, но и физлиц. Для дискриминации и отъёма собственности было достаточно "обвинения" в "связях с Кремлём".
"У нас $300 миллиардов украли страны Запада, с Финляндией во главе - видимо, чтобы российские граждане почувствовали свою ответственность. И если уж говорить о цене той или иной войны, то нужно думать о той цене, которую заплатили жители Ирака, Афганистана, когда их бомбили, чтобы вселять страх и сеять террор", - констатировал в сентябре 2023 года глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее на эту тему: Бельгия назвала красные линии при передаче Украине украденных у России денег
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