https://ukraina.ru/20260805/5-avgusta-2026-goda-utrenniy-efir-1082197491.html
5 августа 2026 года, утренний эфир
5 августа 2026 года, утренний эфир - 05.08.2026 Украина.ру
5 августа 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.08.2026
2026-08-05T12:46
2026-08-05T12:46
2026-08-05T12:46
донецкая народная республика
новороссия
донбасс
борис рожин
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Стратегическая программа "Подростки России": как в ДНР её начали внедрять в 2026 году. Гость: Таисия Чернявская – уполномоченный по правам ребёнка в ДНР* Экономика Новороссии. Московская креативная неделя: адаптации ветеранов СВО. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Большое интервью. О главных направления августа на фронте и бусификации. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики* Помогаем своим. Помощь бойцам на всей линии фронта, приграничным госпиталям, мирным жителям Донбасса и семьям участников СВО по всем направлениям. Гость: Татьяна Коробова – директор БФ "За Добро"
донецкая народная республика
новороссия
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/05/1082197195_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_21d6c7b4f6afb0a121612cba298fd60c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецкая народная республика, новороссия, донбасс, борис рожин, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Донбасс, Борис Рожин, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Стратегическая программа "Подростки России": как в ДНР её начали внедрять в 2026 году. Гость: Таисия Чернявская – уполномоченный по правам ребёнка в ДНР
* Экономика Новороссии. Московская креативная неделя: адаптации ветеранов СВО. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"
* Большое интервью. О главных направления августа на фронте и бусификации. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики
* Помогаем своим. Помощь бойцам на всей линии фронта, приграничным госпиталям, мирным жителям Донбасса и семьям участников СВО по всем направлениям. Гость: Татьяна Коробова – директор БФ "За Добро"