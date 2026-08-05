5 августа 2026 года, утренний эфир - 05.08.2026 Украина.ру
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5 августа 2026 года, утренний эфир
5 августа 2026 года, утренний эфир - 05.08.2026 Украина.ру
5 августа 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.08.2026
2026-08-05T12:46
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донецкая народная республика
новороссия
донбасс
борис рожин
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Стратегическая программа "Подростки России": как в ДНР её начали внедрять в 2026 году. Гость: Таисия Чернявская – уполномоченный по правам ребёнка в ДНР* Экономика Новороссии. Московская креативная неделя: адаптации ветеранов СВО. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Большое интервью. О главных направления августа на фронте и бусификации. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики* Помогаем своим. Помощь бойцам на всей линии фронта, приграничным госпиталям, мирным жителям Донбасса и семьям участников СВО по всем направлениям. Гость: Татьяна Коробова – директор БФ "За Добро"
донецкая народная республика
новороссия
донбасс
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецкая народная республика, новороссия, донбасс, борис рожин, новороссия сегодня, видео
Донецкая Народная Республика, Новороссия, Донбасс, Борис Рожин, Новороссия сегодня

5 августа 2026 года, утренний эфир

12:46 05.08.2026
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Стратегическая программа "Подростки России": как в ДНР её начали внедрять в 2026 году. Гость: Таисия Чернявская – уполномоченный по правам ребёнка в ДНР
* Экономика Новороссии. Московская креативная неделя: адаптации ветеранов СВО. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"
* Большое интервью. О главных направления августа на фронте и бусификации. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики
* Помогаем своим. Помощь бойцам на всей линии фронта, приграничным госпиталям, мирным жителям Донбасса и семьям участников СВО по всем направлениям. Гость: Татьяна Коробова – директор БФ "За Добро"
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