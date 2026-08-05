https://ukraina.ru/20260805/5-avgusta-2026-goda-utrenniy-efir-1082197491.html

5 августа 2026 года, утренний эфир

5 августа 2026 года, утренний эфир - 05.08.2026 Украина.ру

5 августа 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 05.08.2026

2026-08-05T12:46

2026-08-05T12:46

2026-08-05T12:46

донецкая народная республика

новороссия

донбасс

борис рожин

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Стратегическая программа "Подростки России": как в ДНР её начали внедрять в 2026 году. Гость: Таисия Чернявская – уполномоченный по правам ребёнка в ДНР* Экономика Новороссии. Московская креативная неделя: адаптации ветеранов СВО. Гость: Владислав Мицкевич – экономист, инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Большое интервью. О главных направления августа на фронте и бусификации. Гость: Борис Рожин - эксперт Центра военно-политической журналистики* Помогаем своим. Помощь бойцам на всей линии фронта, приграничным госпиталям, мирным жителям Донбасса и семьям участников СВО по всем направлениям. Гость: Татьяна Коробова – директор БФ "За Добро"

донецкая народная республика

новороссия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

донецкая народная республика, новороссия, донбасс, борис рожин, новороссия сегодня, видео