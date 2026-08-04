https://ukraina.ru/20260804/tramp-ne-lyubit-poproshaek-u-zelenskogo-net-shansov-protiv-netanyakhu-v-belom-dome--grozin-1082112915.html

"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин

"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин - 04.08.2026 Украина.ру

"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин

Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, поскольку видит в нём конкурента за влияние на Дональда Трампа. При этом израильского премьера гораздо больше шансов получить поддержку США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2026-08-04T05:30

2026-08-04T05:30

2026-08-04T05:30

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Отвечая на вопрос об отказе Нетаньяху встречаться с Зеленским, Грозин заявил, что израильский премьер-министр поступил прагматично. По мнению Грозина, Нетаньяху и Зеленский — конкуренты, поскольку оба приезжали в Белый дом с похожими просьбами, но у израильского премьера шансов добиться своего гораздо больше, пусть и в урезанном объёме.Эксперт подчеркнул, что США сейчас заинтересованы в помощи Израилю. "Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский", — добавил он.Грозин также отметил, что американский лидер не любит попрошаек. "Говорят, [президент США Дональд] Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.

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