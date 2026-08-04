"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин - 04.08.2026 Украина.ру
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"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин
"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин - 04.08.2026 Украина.ру
"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин
Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, поскольку видит в нём конкурента за влияние на Дональда Трампа. При этом израильского премьера гораздо больше шансов получить поддержку США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-08-04T05:30
2026-08-04T05:30
новости
сша
израиль
россия
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
дональд трамп
украина.ру
снг
международные отношения
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Отвечая на вопрос об отказе Нетаньяху встречаться с Зеленским, Грозин заявил, что израильский премьер-министр поступил прагматично. По мнению Грозина, Нетаньяху и Зеленский — конкуренты, поскольку оба приезжали в Белый дом с похожими просьбами, но у израильского премьера шансов добиться своего гораздо больше, пусть и в урезанном объёме.Эксперт подчеркнул, что США сейчас заинтересованы в помощи Израилю. "Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский", — добавил он.Грозин также отметил, что американский лидер не любит попрошаек. "Говорят, [президент США Дональд] Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, израиль, россия, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, дональд трамп, украина.ру, снг, международные отношения, международная политика, главные новости, белый дом, ближний восток, новости украина ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, новости украины
Новости, США, Израиль, Россия, Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Украина.ру, СНГ, международные отношения, Международная политика, Главные новости, Белый дом, Ближний Восток, новости Украина ру, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Новости Украины

"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин

05:30 04.08.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP / Alex Brandon
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Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, поскольку видит в нём конкурента за влияние на Дональда Трампа. При этом израильского премьера гораздо больше шансов получить поддержку США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
Отвечая на вопрос об отказе Нетаньяху встречаться с Зеленским, Грозин заявил, что израильский премьер-министр поступил прагматично.
"Зачем ему встречаться с бывшим украинским президентом? Нетаньяху прагматичный человек. Зеленский мог бы предложить специалистов по борьбе с БПЛА? У Израиля есть эксперты получше", — заявил собеседник Украина.ру.
По мнению Грозина, Нетаньяху и Зеленский — конкуренты, поскольку оба приезжали в Белый дом с похожими просьбами, но у израильского премьера шансов добиться своего гораздо больше, пусть и в урезанном объёме.
Эксперт подчеркнул, что США сейчас заинтересованы в помощи Израилю. "Американцы на фоне гигантских трат своих боеприпасов на иранском направлении заинтересованы в том, чтобы восполнить свои потери и помочь своему партнеру на Ближнем Востоке. А это Нетаньяху, а не Зеленский", — добавил он.
Грозин также отметил, что американский лидер не любит попрошаек. "Говорят, [президент США Дональд] Трамп не любит Зеленского. Думаю, что Трамп не любит попрошаек, которые ничего не предлагают ему взамен", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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