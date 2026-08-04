https://ukraina.ru/20260804/voyna-zavtra-ne-zakonchitsya-ekspert-obyasnil-pochemu-rossiya-dolzhna-igrat-na-operezhenie-1082119172.html

"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение

"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение - 04.08.2026 Украина.ру

"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение

Для эффективной защиты от дронов России необходимо создать зональную систему ПВО с единой системой наблюдения — оптической, радиолокационной, акустической и визуальной. Это позволит перехватывать БПЛА на подлёте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-08-04T06:00

2026-08-04T06:00

2026-08-04T06:00

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Продолжая тему ПВО, эксперт заявил, что необходимо создать зональную систему с единой системой наблюдения. Собеседник Украина.ру пояснил, что необходимо максимально перехватывать дроны на линии фронта и создавать зональную систему ПВО с единой системой наблюдения — оптической, радиолокационной, акустической и визуальной. По его словам, если заранее знать о налётах, перехват становится гораздо эффективнее.По словам Евсеева, частично такая система уже создана. "Частично мы ее уже создали. Но она по-прежнему находится в подчинении у ВКС. Надо повышать ее статус. Если мы это сделаем, безопасность важных объектов и российских граждан будет резко увеличена", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что завтра боевые действия не закончатся, поэтому нужно играть на опережение. "Лучше не будет. Надо играть на опережение. Война завтра не закончится. Надо готовиться к очень долгой борьбе", — добавил Евсеев.Он подчеркнул, что людей надо беречь как на фронте, так и в тылу. "Людей на фронте у нас берегут. Но надо беречь людей в тылу. Чтобы они чувствовали себя защищенными, а не смотрели вверх, в страхе, что сейчас прилетит дрон", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.

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