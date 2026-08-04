"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение - 04.08.2026 Украина.ру
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"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение
"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение - 04.08.2026 Украина.ру
"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение
Для эффективной защиты от дронов России необходимо создать зональную систему ПВО с единой системой наблюдения — оптической, радиолокационной, акустической и визуальной. Это позволит перехватывать БПЛА на подлёте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-08-04T06:00
2026-08-04T06:00
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Продолжая тему ПВО, эксперт заявил, что необходимо создать зональную систему с единой системой наблюдения. Собеседник Украина.ру пояснил, что необходимо максимально перехватывать дроны на линии фронта и создавать зональную систему ПВО с единой системой наблюдения — оптической, радиолокационной, акустической и визуальной. По его словам, если заранее знать о налётах, перехват становится гораздо эффективнее.По словам Евсеева, частично такая система уже создана. "Частично мы ее уже создали. Но она по-прежнему находится в подчинении у ВКС. Надо повышать ее статус. Если мы это сделаем, безопасность важных объектов и российских граждан будет резко увеличена", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что завтра боевые действия не закончатся, поэтому нужно играть на опережение. "Лучше не будет. Надо играть на опережение. Война завтра не закончится. Надо готовиться к очень долгой борьбе", — добавил Евсеев.Он подчеркнул, что людей надо беречь как на фронте, так и в тылу. "Людей на фронте у нас берегут. Но надо беречь людей в тылу. Чтобы они чувствовали себя защищенными, а не смотрели вверх, в страхе, что сейчас прилетит дрон", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, доброполье, владимир евсеев, борис рожин, украина.ру, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, дроны, украина.ру дзен, дзен сво, война, война на украине
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"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение

06:00 04.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Для эффективной защиты от дронов России необходимо создать зональную систему ПВО с единой системой наблюдения — оптической, радиолокационной, акустической и визуальной. Это позволит перехватывать БПЛА на подлёте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Продолжая тему ПВО, эксперт заявил, что необходимо создать зональную систему с единой системой наблюдения.
Собеседник Украина.ру пояснил, что необходимо максимально перехватывать дроны на линии фронта и создавать зональную систему ПВО с единой системой наблюдения — оптической, радиолокационной, акустической и визуальной. По его словам, если заранее знать о налётах, перехват становится гораздо эффективнее.
По словам Евсеева, частично такая система уже создана. "Частично мы ее уже создали. Но она по-прежнему находится в подчинении у ВКС. Надо повышать ее статус. Если мы это сделаем, безопасность важных объектов и российских граждан будет резко увеличена", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что завтра боевые действия не закончатся, поэтому нужно играть на опережение. "Лучше не будет. Надо играть на опережение. Война завтра не закончится. Надо готовиться к очень долгой борьбе", — добавил Евсеев.
Он подчеркнул, что людей надо беречь как на фронте, так и в тылу. "Людей на фронте у нас берегут. Но надо беречь людей в тылу. Чтобы они чувствовали себя защищенными, а не смотрели вверх, в страхе, что сейчас прилетит дрон", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.
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