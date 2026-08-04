"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть - 04.08.2026 Украина.ру
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"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть
"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть - 04.08.2026 Украина.ру
"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть
В экспертном сообществе Украины обсуждают, неизбежна ли гуманитарная катастрофа в стране – или ещё остаётся шанс её избежать. Думают также о том, как спасти Киев от неизбежного разрушения, если конфликт будет продолжаться
2026-08-04T05:04
2026-08-04T05:04
украина
россия
соскин
андрей золотарев
киев
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
кабинет министров
эксклюзив
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Украина несёт серьёзнейшие убытки в результате остановки работы глубоководных портов, а остановка вызвана ответными атаками российской армии, отметил украинский политолог Андрей Золотарёв. Он пояснил, что эти атаки — вполне ожидаемый ответ на недавние удары ВСУ по порту Тамань в краснодарском крае России.Каков промежуточный результат? Черноморские ворота в мир для Украины закрыты."Остановился экспорт зерновых, остановился экспорт подсолнечного масла… И на рынке стоимость тонны зерна упала до трёх тысяч гривен", – сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*, добавив, что для средних и мелких фермеров это означает разорение.Экспорт зерновых – один из основных источников поступления валюты в страну, сейчас этот источник перекрыт. На Украине – хороший урожай, но куда его деть? Да и руду вывозить не на чем, останавливаются горно-обогатительные комбинаты. Всё это будет стоить Украине примерно три процента ВВП, то есть – несколько миллиардов долларов в месяц, констатировал Золотарёв.К этому следует добавить регулярные удары по АЗС, по складам (в ответ на атаки на склады Wildberries в России), по логистическим центрам.Ситуация действительно складывается серьёзная. Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" пишет, ссылаясь на свои источники, что Банковая уже "ощущает давление украинского бизнеса, который находится на грани банкротства из-за устроенного Зеленским (нецензурное слово – ред.) в инфраструктурной войне"."Люди в отчаянии из-за того, что ежедневно несут убытки на миллионы, а им никто не покрывает потери", – пишут авторы канала.По их данным, Зеленский пока недовольство бизнеса игнорирует, но в его Офисе опасаются, что "люди из разных секторов экономики могут выйти на митинги за мир, так как все понимают, что Зеленский разогнал ситуацию до того, что на бешеной скорости мчится в стену"."Легитимный" предрекает, что если сейчас не остановиться, то "зимой 50% страны погрузится в гуманитарную катастрофу, которую спровоцировал Зеленский".А те люди на Украине, которые радуются разрушениям очередных складов WB в российских городах, просто не понимают, что ответные удары могут быть куда более сокрушительными. Только в последние дни уничтожен крупный терминал "Новой почты" в Харькове, атакованы объекты логистической инфраструктуры в других городах Украины, перечисляет эти ответные меры бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук**.По его мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, "каждый удар порождает анти-удар", но, если учесть разницу в масштабах, то придётся признать, что украинская сторона несёт больший урон, нежели сторона российская."Мы скоро так будем выдыхаться, вообще без логистики останемся", – предрек экс-нардеп.Он добавил, что вообще на фронте ситуация складывается тяжёлая, даже тяжелейшая — особенно в Запорожье и в Сумах, под постоянными обстрелами находятся Херсон, Марганец, Никополь и ряд других городов. Российские войска продвинулись в районе Гуляй Поля и в районе Константиновки – "фронт не валится, но фронт продавливается, мы (киевский режим — ред.) каждый день теряем территории".Мосийчук предположил, что вскоре последуют удары и по мостам. И всё это вместе повлечёт не только тяжёлые военные и экономические, но и тяжёлые политические последствия – "люди уже наэлектризованы до такой степени, что взрыв может произойти в любой момент".Боевые действия тем временем продолжаются, теперь в сложном положении оказались и жители столицы Украины."Многие эксперты военные и другие говорят, что, по сути, Киев превратился в прифронтовой город, поскольку наносятся удары с Брянской области… она чрезвычайно близко от Киева находится", – заявил в очередном выпуске своего видеоблога бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, Зеленский оказался к этому совершенно не готов, назначенное им руководство ПВО "вызывает такие же вопросы, как и вся эта власть". В результате сбивать ничего не могут, удары по Киеву наносятся всё чаще и эффективнее.Экс-советник Кучмы призвал киевлян поинтересоваться, насколько сильно разрушен был Киев в годы Великой Отечественной – похоже на то, что такие же разрушения могут быть и теперь.Соскин подчеркнул, что удары по Киеву наносят по той причине, что здесь находится Зеленский, здесь находятся министры и "кнопкодавы в Верховной Раде". Он предложил провести среди киевлян референдум с вопросом, стоит ли оставлять Киев в статусе столицы в условиях. когда Зеленский обеспечить защиту города не может.Да и власть его давно незаконна, считает эксперт."Народ – источник власти в Украине, не вы, вы только наёмный персонал, который захватил власть, осуществил по пятой статье (Конституции Украины – ред.) узурпацию власти, вот и всё… Поэтому, может, Зеленскому надо забрать этого (премьер-министра – ред.) Корецкого, забрать всех – Кабинет министров, этих кнопкодавов с конвертами и выехать в какой-то другой город. Ну, во Львов бы поехали, да и всё", – предложил Соскин.Он добавил, что власть имущим можно было бы подыскать себе место вообще за пределами Украины, например, где-либо в Польше – "были бы правительством и президентом в экзиле, нормально было бы, а Киев бы тогда никто не бомбил".Но власть, конечно, никуда не уедет. Да это и не власть – исполнители. Настоящая "украинская" власть далеко, до неё ракеты не долетают.* лица, признанные в РФ иноагентами;**лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России https://ukraina.ru/20260730/1081971824.htmlПодробнее о происходящем на Украине – в материале Сергея Зуева "Трамп ставит украинцев на уровень индейцев в США". Эксперты и политики о потерях Украины https://ukraina.ru/20260803/tramp-stavit-ukraintsev-na-uroven-indeytsev-v-ssha-eksperty-i-politiki-o-poteryakh-ukrainy-1082090255.html
https://ukraina.ru/20260803/tramp-stavit-ukraintsev-na-uroven-indeytsev-v-ssha-eksperty-i-politiki-o-poteryakh-ukrainy-1082090255.html
https://ukraina.ru/20260802/zaschititsya-ot-udarov-rossii-nechem-eksperty-i-politiki-o-cituatsii-na-ukraine-1082074643.html
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Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, соскин, андрей золотарев, киев, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, кабинет министров, эксклюзив
Украина, Россия, Соскин, Андрей Золотарев, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Кабинет министров, Эксклюзив

"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть

05:04 04.08.2026
 
© Украина.ру эксперты обзор
эксперты обзор - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В экспертном сообществе Украины обсуждают, неизбежна ли гуманитарная катастрофа в стране – или ещё остаётся шанс её избежать. Думают также о том, как спасти Киев от неизбежного разрушения, если конфликт будет продолжаться
Украина несёт серьёзнейшие убытки в результате остановки работы глубоководных портов, а остановка вызвана ответными атаками российской армии, отметил украинский политолог Андрей Золотарёв. Он пояснил, что эти атаки — вполне ожидаемый ответ на недавние удары ВСУ по порту Тамань в краснодарском крае России.
Каков промежуточный результат? Черноморские ворота в мир для Украины закрыты.
"Остановился экспорт зерновых, остановился экспорт подсолнечного масла… И на рынке стоимость тонны зерна упала до трёх тысяч гривен", – сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*, добавив, что для средних и мелких фермеров это означает разорение.
Экспорт зерновых – один из основных источников поступления валюты в страну, сейчас этот источник перекрыт. На Украине – хороший урожай, но куда его деть? Да и руду вывозить не на чем, останавливаются горно-обогатительные комбинаты. Всё это будет стоить Украине примерно три процента ВВП, то есть – несколько миллиардов долларов в месяц, констатировал Золотарёв.
К этому следует добавить регулярные удары по АЗС, по складам (в ответ на атаки на склады Wildberries в России), по логистическим центрам.
Ситуация действительно складывается серьёзная. Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" пишет, ссылаясь на свои источники, что Банковая уже "ощущает давление украинского бизнеса, который находится на грани банкротства из-за устроенного Зеленским (нецензурное слово – ред.) в инфраструктурной войне".
"Люди в отчаянии из-за того, что ежедневно несут убытки на миллионы, а им никто не покрывает потери", – пишут авторы канала.
эксперты обзор - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Вчера, 10:18
"Трамп ставит украинцев на уровень индейцев в США". Эксперты и политики о потерях УкраиныВ экспертном сообществе обсуждают, возможен ли путь взаимных уступок ради мира между Украиной и Россией. И думают, с кем именно воюет Россия — не с украинцами, хотя именно ценою их жизней киевский режим выполняет заказ Запада
По их данным, Зеленский пока недовольство бизнеса игнорирует, но в его Офисе опасаются, что "люди из разных секторов экономики могут выйти на митинги за мир, так как все понимают, что Зеленский разогнал ситуацию до того, что на бешеной скорости мчится в стену".
"Легитимный" предрекает, что если сейчас не остановиться, то "зимой 50% страны погрузится в гуманитарную катастрофу, которую спровоцировал Зеленский".
А те люди на Украине, которые радуются разрушениям очередных складов WB в российских городах, просто не понимают, что ответные удары могут быть куда более сокрушительными. Только в последние дни уничтожен крупный терминал "Новой почты" в Харькове, атакованы объекты логистической инфраструктуры в других городах Украины, перечисляет эти ответные меры бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук**.
По его мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, "каждый удар порождает анти-удар", но, если учесть разницу в масштабах, то придётся признать, что украинская сторона несёт больший урон, нежели сторона российская.
"Мы скоро так будем выдыхаться, вообще без логистики останемся", – предрек экс-нардеп.
Он добавил, что вообще на фронте ситуация складывается тяжёлая, даже тяжелейшая — особенно в Запорожье и в Сумах, под постоянными обстрелами находятся Херсон, Марганец, Никополь и ряд других городов. Российские войска продвинулись в районе Гуляй Поля и в районе Константиновки – "фронт не валится, но фронт продавливается, мы (киевский режим — ред.) каждый день теряем территории".
Мосийчук предположил, что вскоре последуют удары и по мостам. И всё это вместе повлечёт не только тяжёлые военные и экономические, но и тяжёлые политические последствия – "люди уже наэлектризованы до такой степени, что взрыв может произойти в любой момент".
Боевые действия тем временем продолжаются, теперь в сложном положении оказались и жители столицы Украины.
"Многие эксперты военные и другие говорят, что, по сути, Киев превратился в прифронтовой город, поскольку наносятся удары с Брянской области… она чрезвычайно близко от Киева находится", – заявил в очередном выпуске своего видеоблога бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.
Эксперты - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
2 августа, 15:25
"Защититься от ударов России нечем". Эксперты и политики о cитуации на УкраинеВ экспертном сообществе обсуждают, есть ли у Киева возможность как-то защищаться от нарастающего давления российской армии, а также насколько велик риск перерастания конфликта в тотальную войну на уничтожение
По его мнению, Зеленский оказался к этому совершенно не готов, назначенное им руководство ПВО "вызывает такие же вопросы, как и вся эта власть". В результате сбивать ничего не могут, удары по Киеву наносятся всё чаще и эффективнее.
Экс-советник Кучмы призвал киевлян поинтересоваться, насколько сильно разрушен был Киев в годы Великой Отечественной – похоже на то, что такие же разрушения могут быть и теперь.
Соскин подчеркнул, что удары по Киеву наносят по той причине, что здесь находится Зеленский, здесь находятся министры и "кнопкодавы в Верховной Раде". Он предложил провести среди киевлян референдум с вопросом, стоит ли оставлять Киев в статусе столицы в условиях. когда Зеленский обеспечить защиту города не может.
Да и власть его давно незаконна, считает эксперт.
"Народ – источник власти в Украине, не вы, вы только наёмный персонал, который захватил власть, осуществил по пятой статье (Конституции Украины – ред.) узурпацию власти, вот и всё… Поэтому, может, Зеленскому надо забрать этого (премьер-министра – ред.) Корецкого, забрать всех – Кабинет министров, этих кнопкодавов с конвертами и выехать в какой-то другой город. Ну, во Львов бы поехали, да и всё", – предложил Соскин.
Он добавил, что власть имущим можно было бы подыскать себе место вообще за пределами Украины, например, где-либо в Польше – "были бы правительством и президентом в экзиле, нормально было бы, а Киев бы тогда никто не бомбил".
Но власть, конечно, никуда не уедет. Да это и не власть – исполнители. Настоящая "украинская" власть далеко, до неё ракеты не долетают.
* лица, признанные в РФ иноагентами;
**лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему – Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России https://ukraina.ru/20260730/1081971824.html
Подробнее о происходящем на Украине – в материале Сергея Зуева "Трамп ставит украинцев на уровень индейцев в США". Эксперты и политики о потерях Украины https://ukraina.ru/20260803/tramp-stavit-ukraintsev-na-uroven-indeytsev-v-ssha-eksperty-i-politiki-o-poteryakh-ukrainy-1082090255.html
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УкраинаРоссияСоскинАндрей ЗолотаревКиевВладимир ЗеленскийВерховная РадаВооруженные силы УкраиныКабинет министровЭксклюзив
 
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