https://ukraina.ru/20260804/kiev-stal-prifrontovym-gorodom-ukrainskie-eksperty-ischut-kuda-otpravit-vlast-1082111799.html

"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть

"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть - 04.08.2026 Украина.ру

"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть

В экспертном сообществе Украины обсуждают, неизбежна ли гуманитарная катастрофа в стране – или ещё остаётся шанс её избежать. Думают также о том, как спасти Киев от неизбежного разрушения, если конфликт будет продолжаться

2026-08-04T05:04

2026-08-04T05:04

2026-08-04T05:04

украина

россия

соскин

андрей золотарев

киев

владимир зеленский

верховная рада

вооруженные силы украины

кабинет министров

эксклюзив

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Украина несёт серьёзнейшие убытки в результате остановки работы глубоководных портов, а остановка вызвана ответными атаками российской армии, отметил украинский политолог Андрей Золотарёв. Он пояснил, что эти атаки — вполне ожидаемый ответ на недавние удары ВСУ по порту Тамань в краснодарском крае России.Каков промежуточный результат? Черноморские ворота в мир для Украины закрыты."Остановился экспорт зерновых, остановился экспорт подсолнечного масла… И на рынке стоимость тонны зерна упала до трёх тысяч гривен", – сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*, добавив, что для средних и мелких фермеров это означает разорение.Экспорт зерновых – один из основных источников поступления валюты в страну, сейчас этот источник перекрыт. На Украине – хороший урожай, но куда его деть? Да и руду вывозить не на чем, останавливаются горно-обогатительные комбинаты. Всё это будет стоить Украине примерно три процента ВВП, то есть – несколько миллиардов долларов в месяц, констатировал Золотарёв.К этому следует добавить регулярные удары по АЗС, по складам (в ответ на атаки на склады Wildberries в России), по логистическим центрам.Ситуация действительно складывается серьёзная. Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" пишет, ссылаясь на свои источники, что Банковая уже "ощущает давление украинского бизнеса, который находится на грани банкротства из-за устроенного Зеленским (нецензурное слово – ред.) в инфраструктурной войне"."Люди в отчаянии из-за того, что ежедневно несут убытки на миллионы, а им никто не покрывает потери", – пишут авторы канала.По их данным, Зеленский пока недовольство бизнеса игнорирует, но в его Офисе опасаются, что "люди из разных секторов экономики могут выйти на митинги за мир, так как все понимают, что Зеленский разогнал ситуацию до того, что на бешеной скорости мчится в стену"."Легитимный" предрекает, что если сейчас не остановиться, то "зимой 50% страны погрузится в гуманитарную катастрофу, которую спровоцировал Зеленский".А те люди на Украине, которые радуются разрушениям очередных складов WB в российских городах, просто не понимают, что ответные удары могут быть куда более сокрушительными. Только в последние дни уничтожен крупный терминал "Новой почты" в Харькове, атакованы объекты логистической инфраструктуры в других городах Украины, перечисляет эти ответные меры бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук**.По его мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, "каждый удар порождает анти-удар", но, если учесть разницу в масштабах, то придётся признать, что украинская сторона несёт больший урон, нежели сторона российская."Мы скоро так будем выдыхаться, вообще без логистики останемся", – предрек экс-нардеп.Он добавил, что вообще на фронте ситуация складывается тяжёлая, даже тяжелейшая — особенно в Запорожье и в Сумах, под постоянными обстрелами находятся Херсон, Марганец, Никополь и ряд других городов. Российские войска продвинулись в районе Гуляй Поля и в районе Константиновки – "фронт не валится, но фронт продавливается, мы (киевский режим — ред.) каждый день теряем территории".Мосийчук предположил, что вскоре последуют удары и по мостам. И всё это вместе повлечёт не только тяжёлые военные и экономические, но и тяжёлые политические последствия – "люди уже наэлектризованы до такой степени, что взрыв может произойти в любой момент".Боевые действия тем временем продолжаются, теперь в сложном положении оказались и жители столицы Украины."Многие эксперты военные и другие говорят, что, по сути, Киев превратился в прифронтовой город, поскольку наносятся удары с Брянской области… она чрезвычайно близко от Киева находится", – заявил в очередном выпуске своего видеоблога бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин.По его мнению, Зеленский оказался к этому совершенно не готов, назначенное им руководство ПВО "вызывает такие же вопросы, как и вся эта власть". В результате сбивать ничего не могут, удары по Киеву наносятся всё чаще и эффективнее.Экс-советник Кучмы призвал киевлян поинтересоваться, насколько сильно разрушен был Киев в годы Великой Отечественной – похоже на то, что такие же разрушения могут быть и теперь.Соскин подчеркнул, что удары по Киеву наносят по той причине, что здесь находится Зеленский, здесь находятся министры и "кнопкодавы в Верховной Раде". Он предложил провести среди киевлян референдум с вопросом, стоит ли оставлять Киев в статусе столицы в условиях. когда Зеленский обеспечить защиту города не может.Да и власть его давно незаконна, считает эксперт."Народ – источник власти в Украине, не вы, вы только наёмный персонал, который захватил власть, осуществил по пятой статье (Конституции Украины – ред.) узурпацию власти, вот и всё… Поэтому, может, Зеленскому надо забрать этого (премьер-министра – ред.) Корецкого, забрать всех – Кабинет министров, этих кнопкодавов с конвертами и выехать в какой-то другой город. Ну, во Львов бы поехали, да и всё", – предложил Соскин.Он добавил, что власть имущим можно было бы подыскать себе место вообще за пределами Украины, например, где-либо в Польше – "были бы правительством и президентом в экзиле, нормально было бы, а Киев бы тогда никто не бомбил".Но власть, конечно, никуда не уедет. Да это и не власть – исполнители. Настоящая "украинская" власть далеко, до неё ракеты не долетают.* лица, признанные в РФ иноагентами;**лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Дмитрий Бавырин: Украину ждет жуткая зима, которая может привести к завершению войны на условиях России https://ukraina.ru/20260730/1081971824.htmlПодробнее о происходящем на Украине – в материале Сергея Зуева "Трамп ставит украинцев на уровень индейцев в США". Эксперты и политики о потерях Украины https://ukraina.ru/20260803/tramp-stavit-ukraintsev-na-uroven-indeytsev-v-ssha-eksperty-i-politiki-o-poteryakh-ukrainy-1082090255.html

https://ukraina.ru/20260803/tramp-stavit-ukraintsev-na-uroven-indeytsev-v-ssha-eksperty-i-politiki-o-poteryakh-ukrainy-1082090255.html

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Сергей Зуев

украина, россия, соскин, андрей золотарев, киев, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, кабинет министров, эксклюзив