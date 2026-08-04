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США ввели санкции против структур Минобороны РФ. Не за Украину

США ввели санкции против структур Минобороны РФ. Не за Украину - 04.08.2026 Украина.ру

США ввели санкции против структур Минобороны РФ. Не за Украину

Соединённые Штаты ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны РФ на основании американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Об этом 4 августа сообщает РИА Новости

2026-08-04T05:57

2026-08-04T05:57

2026-08-04T06:00

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"Двадцать четвертого июля 2026 года правительство США применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии, к следующим иностранным лицам", — говорится в уведомления Госдепа, опубликованном в федеральном регистре США.В документе указаны следующие российские структуры: 1061-й центр материально-технического обеспечения, Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов.Под новые санкции попали также коммерческие организации: ООО "Гедион Альфа", ООО "Интернэшнл Инвест Компани" и граждане России: Александр Приходько, Андрей Гусев, Андрей Косолапов, Владислав Морозик и Сергей Цибарев.Конкретные обвинения и доказательства в обнародованном документе не указываются. Ограничительные меры, независимо от причин их введения, запрещают американским госорганам закупать товары и услуги у указанных лиц, оказывать им помощь, продавать оборонную продукцию и выдавать новые экспортные лицензии. Действующие лицензии приостанавливаются.После начала в 2022 году специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины западные страны ввели против России несколько масштабных пакетов санкций, которые затронули финансовый, энергетический, оборонный и технологический секторы. Кроме того, санкции коснулись и многих российских культурных деятелей: западные партнеры разрывают с ними контракты, отменяют концерты и выставки, а некоторым деятелям культуры и искусства был запрещен въезд на территорию стран Евросоюза.Напомним, приближается трагическая дата 6 августа, когда в 1945 году американские летчики сбросили атомную бомбу на Хиросиму (9 августа — на Нагасаки) и США стали первой и единственной в мире страной, применившей новое страшное оружие массового поражения, убившее сотни тысяч мирных жителей без какой-либо военной целесообразности. На фоне этого прозвучавшие обвинения России выглядят особенно циничными.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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