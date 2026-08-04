https://ukraina.ru/20260804/voennyy-ekspert-kak-by-gluboko-ni-uvyazli-ssha-v-irane-u-nikh-khvatit-resursov-protiv-rossii-1082121188.html

Военный эксперт: Как бы глубоко ни увязли США в Иране, у них хватит ресурсов против России

Военный эксперт: Как бы глубоко ни увязли США в Иране, у них хватит ресурсов против России - 04.08.2026 Украина.ру

Военный эксперт: Как бы глубоко ни увязли США в Иране, у них хватит ресурсов против России

США активно поддерживают Европу в противостоянии с нами. Там идет разработка и производство баллистических ракет. Люди и ресурсы у России есть. Осталось только грамотно организовать оборону страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-08-04T04:15

2026-08-04T04:15

2026-08-04T04:15

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Продолжая тему проблем в отечественном ВПК, Евсеев заявил, что Россия ведёт серьёзную борьбу, и Запад не собирается ослаблять хватку. "Те же США активно поддерживают Европу в противостоянии с нами. Там идет разработка и производство баллистических ракет. Как бы они ни увязли в Иране, ресурсов против нас у них хватит", — пояснил эксперт.По мнению Евсеева, именно поэтому внутренние проблемы нужно решать незамедлительно. Он отметил, что в российской оборонной промышленности слишком многое завязано на ручное управление, тогда как необходима чёткая система, гарантирующая бесперебойное производство вооружений, иначе страна рискует остаться без критически важных видов оружия.Эксперт подчеркнул, что без системности цена победы будет выше, а ресурсы и люди для победы у России есть. "Мы, конечно, и так победим. Просто без этой системности цена победы будет выше. Люди и ресурсы у нас есть. Осталось только грамотно организовать оборону страны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.

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