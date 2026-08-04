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Штурм Покровского и выход к Доброполью: Рожин раскрыл, как будет идти СВО в августе

Штурм Покровского и выход к Доброполью: Рожин раскрыл, как будет идти СВО в августе - 04.08.2026 Украина.ру

Штурм Покровского и выход к Доброполью: Рожин раскрыл, как будет идти СВО в августе

В августе российские войска сосредоточатся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины Доброполья, развивая успех от Шевченко. Наступление ведётся с юга и востока. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-08-04T05:45

2026-08-04T05:45

2026-08-04T05:45

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Говоря о перспективах продвижения ВС России на Добропольском направлении, Рожин сообщил, что в августе российские войска сосредоточатся на освобождении Сергеевки. "На Добропольском направлении мы сконцентрируемся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины самого Доброполья. Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам Рожина, наступление ведётся с нескольких направлений. "Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что освобождение Шевченко создало условия для дальнейшего продвижения. "Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось", — добавил Рожин.Рожин резюмировал, что взятие Покровского откроет для ВС РФ путь в глубь Днепропетровской области. "В то же время российское командование будет готовиться к штурму Покровского. Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Хитрый Трамп, третий Драпатый и седьмой Фёдоров. Украина за неделю" на сайте Украина.ру.

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