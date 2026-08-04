https://ukraina.ru/20260804/polnaya-blokada-ukrainy-evseev-obyasnil-pochemu-dlya-pobedy-vazhno-perebit-postavki-vsu-1082117596.html

"Полная блокада Украины": Евсеев объяснил, почему для победы важно перебить поставки ВСУ

"Полная блокада Украины": Евсеев объяснил, почему для победы важно перебить поставки ВСУ - 04.08.2026 Украина.ру

"Полная блокада Украины": Евсеев объяснил, почему для победы важно перебить поставки ВСУ

России необходимо переходить от морской блокады Украины к сухопутной, уничтожая все пограничные переходы. Это позволит полностью перекрыть поставки и логистику ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-08-04T05:15

2026-08-04T05:15

2026-08-04T05:15

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Говоря о стратегии наступления ВС РФ в Донбассе, Евсеев заявил, что принципиальной задачей является не только морская, но и сухопутная блокада Украины. Евсеев пояснил, что пока блокада Украины ведётся только на море — ударами по портам и судам. Однако, по его мнению, необходимо идти дальше и ставить вопрос о полной сухопутной блокаде с уничтожением всех пограничных переходов.По словам Евсеева, погранпереходов не так много, и их уничтожение перекроет поставки вооружений на Украину. "Их не так много. И мы можем сделать так, чтобы через них ничего не шло. Понятно, что их будут восстанавливать. Но это логичнее, чем гоняться за отдельными грузовиками", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что с запуском собственной группировки спутников Россия сможет точнее бить по логистике ВСУ. "Если в следующем году у нас заработает "Рассвет", мы сможем бить дронами по подвижным целям на таком большом расстоянии", — добавил Евсеев.Он подчеркнул, что полная блокада поставок Киеву принципиально важна для победы России. "Повторюсь, надо ставить вопрос о полной блокаде Украины. Это принципиально важно для достижения победы", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.

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