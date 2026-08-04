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"Люди и ресурсы у нас есть": Евсеев о том, почему важно грамотно организовать оборону страны

"Люди и ресурсы у нас есть": Евсеев о том, почему важно грамотно организовать оборону страны - 04.08.2026 Украина.ру

"Люди и ресурсы у нас есть": Евсеев о том, почему важно грамотно организовать оборону страны

Сокращения и простои на заводах, которые можно переориентировать на выпуск дронов и зенитных систем, связаны с целым рядом факторов — кадровыми проблемами и раздробленностью предприятий ВПК. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-08-04T04:30

2026-08-04T04:30

2026-08-04T04:30

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Отвечая на вопрос о возможных причинах сокращений и простоев на заводах, Евсеев заявил, что каждый случай требует отдельного изучения. По его словам, одна из причин — качество регионального управления. "Когда у нас был бензиновый кризис, меньше проблем было в тех регионах, где работают нормальные губернаторы", — пояснил эксперт. Кроме того, по мнению Евсеева, нередко речь идёт о возможной коррупционной составляющей, которая должна быть в поле зрения следственных органов РФ. Также он отметил, что многие годы на предприятиях ВПК менялась форма собственности. "В цепочке производства одного комплекса РВСН задействовано порядка 500 предприятий, каждое из которых имеет разную форму собственности. И не для всех руководителей производство комплексов для РВСН было в приоритете", — подчеркнул он.Эксперт добавил, что без системности цена победы будет выше. "Мы, конечно, и так победим. Просто без этой системности цена победы будет выше. Люди и ресурсы у нас есть. Осталось только грамотно организовать оборону страны", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.

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