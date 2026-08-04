https://ukraina.ru/20260804/energeticheskie-voyny-indiya-naraschivaet-zakupki-rossiyskoy-nefti-germaniya-gotovitsya-k-defitsitu-1082124090.html

Энергетические войны: Индия наращивает закупки российской нефти, Германия готовится к дефициту энергии

Энергетические войны: Индия наращивает закупки российской нефти, Германия готовится к дефициту энергии - 04.08.2026 Украина.ру

Энергетические войны: Индия наращивает закупки российской нефти, Германия готовится к дефициту энергии

В Германии создают новый механизм управления энергосистемой с учётом сценариев длительного дефицита электроэнергии. Речь идёт не о кратковременных аварийных отключениях, а о продолжительном кризисе

2026-08-04T06:32

2026-08-04T06:32

2026-08-04T06:32

хроника энергетической войны

германия

индия

иран

фридрих мерц

урсула фон дер ляйен

украина.ру

опек

cnn

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0f/1074336970_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_9182ab45a0a3ac6952430b34be9c4dfe.png

Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации конфликта Ирана и СШАНефтяной рынок в понедельник, 3 августа, находился в глубоком минусе благодаря надеждам на урегулирование ближневосточного конфликта.Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:30 по московскому времени составляла $83,58 за баррель, что на $4,3 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Давление на котировки оказали воскресные заявления президента США Дональда Трампа о намерении отказаться от запланированных массированных ударов по Ирану в пользу дипломатического урегулирования.Сначала Трамп написал в соцсети Truth Social, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Позднее он заявил, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива."Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу", – сказал Дональд Трамп журналистам на борту президентского самолета. При этом он выразил надежду, что соответствующее соглашение может быть достигнуто в ближайшее время. Вместе с тем президент США подчеркнул, что Вашингтон сохраняет возможность возобновить удары по Ирану в случае необходимости.Согласно данным отслеживания судов, интенсивность движения танкеров как через Ормузский, так и через Баб-эль-Мандебский пролив, сократилась в последние дни. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о трёх атаках на танкеры в районе Ормузского пролива с субботы.При этом поставки сырой нефти через Ормузский пролив продолжаются вопреки отсутствию соглашения между США и Ираном по его статусу. Ежедневно через этот морской коридор проходит около 3-5 млн баррелей нефти, сообщил 3 августа американский телеканал CNN со ссылкой на аналитиков греческой компании Marisks.По мнению аналитиков, дополнительное влияние на снижение нефтяных цен могло оказать принятое 2 августа решение ОПЕК+ вернуть на рынок в сентябре 2026 года ещё 188 тысяч баррелей нефти в сутки.Несмотря на снижение котировок в начале августа, по итогам июля 2026 года нефтяные цены существенно выросли на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. За прошлый месяц стоимость нефти сорта Brent увеличилась на 24%, а WTI – на 21%.Импорт нефти из России в Индию в июле стал рекордным с 2022 годаИмпорт нефти из России в Индию в июле достиг наивысшего с 2022 года показателя – 2,8 млн баррелей в сутки, что составило более половины закупок страны. Об этом 3 августа сообщило издание The Times of India.Напомним, в августе 2025 года США ввели дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, связав это с тем, что страна "в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из России". Но 7 февраля текущего года эти пошлины были отменены под предлогом того, что "Индия обязалась прекратить напрямую или опосредованно импортировать нефть из Российской Федерации".Ведущий аналитик Kpler Нихил Дубей отметил в комментарии индийскому изданию, что на фоне меняющейся геополитической ситуации российские поставки нефти вновь доказали свою надёжность."Ещё одна причина высокого уровня импорта из России – это постоянная доступность российских грузов", – отметил он.Данные за июль 2026 года также свидетельствуют, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали восстанавливать закупки у поставщиков с Ближнего Востока после перебоев в поставках из Персидского залива во время войны Израиля и США против Ирана.Индия – третий по величине в мире импортер и потребитель нефти. Страна удовлетворяет более 88% своих потребностей в нефти за счёт импорта. С 2022 года Индия активно импортирует нефть из России. А 28 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко сообщил, что Индия, которая уже активно участвует в работе компаний "Ванкорнефть" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", а также нефтегазовом проекте "Сахалин-1", присматривается к закупкам добываемого в российской Арктике сжиженного природного газа.Германия готовится к длительному дефициту электроэнергииФедеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) разрабатывает цифровую Платформу энергетической безопасности (SiPlaS), которая позволит централизованно управлять потреблением электроэнергии крупными промышленными предприятиями в случае возникновения её дефицита. Об этом 30 июля сообщило издание Die Welt со ссылкой на внутренние документы операторов электросетей.Агентство подтвердило разработку платформы, отметив, что она создается с 2024 года по поручению правительства ФРГ. При этом ведомство подчеркнуло, чтов настоящее время дефицита электроэнергии в Германии не наблюдается, электроснабжение страны остается очень надежным, а вероятность масштабных перебоев оценивается как крайне низкая.По словам регулятора, создание платформы идёт превентивно и позволит в случае возникновения чрезвычайной ситуации быстрее координировать действия операторов сетей, органов власти и крупных потребителей.Согласно материалам Die Welt, промышленные предприятия с годовым потреблением электроэнергии более 8 ГВт·ч должны будут пройти обязательную регистрацию в SiPlaS. Компании будут обязаны предоставить информацию о технологических процессах и особенностях производства, минимальном уровне энергопотребления, необходимом для предотвращения повреждения оборудования, возможности снижения нагрузки, а также времени, необходимом для безопасной остановки производственных процессов.Кроме того, предприятия должны будут обеспечить техническую возможность оперативного ограничения или полного отключения электроснабжения по распоряжению Федерального сетевого агентства.По данным издания, при возникновении чрезвычайной ситуации предприятия смогут получать распоряжения о сокращении энергопотребления за период от 3-х суток до 24 часов до введения ограничений. В этом случае Bundesnetzagentur возьмет на себя функции централизованного распределения доступных объёмов электроэнергии между потребителями, фактически став федеральным координатором нагрузки.Новый механизм создаётся с учетом сценариев длительного дефицита электроэнергии, который может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Речь идёт не о кратковременных аварийных отключениях, а именно о возможности управления энергосистемой Германии в условиях продолжительного кризиса, подчёркивает Die Welt.По информации издания, проект платформы создавался без публичного освещения. Газета утверждает, что в открытом доступе отсутствуют сведения о подготовке SiPlaS и расширении полномочий государства по регулированию потребления электроэнергии. Кроме того, один из внутренних документов содержит пометку о том, что публикация материалов не планируется, поскольку раскрытие информации может вызвать "обеспокоенность" в обществе.Новая платформа во многом повторяет систему, которая уже действует на газовом рынке страны. После энергетического кризиса 2022-2023 годов Федеральное сетевое агентство получило полномочия по централизованному распределению газа между потребителями. Теперь аналогичный инструмент создается и для электроэнергетики. При этом, как сообщало издание Украина.ру, Германия ныне вынуждена закупать природный газ по ценам, которые примерно в пять раз превышают уровень 2020 года.ФРГ решила окончательно отказаться от атомной энергетики ровно 15 лет назад – после аварии на японской АЭС Фукусима-1. Последняя немецкая атомная электростанция была остановлена в 2023 году. До этого, начиная с 1961 года, на пике развития отрасли АЭС вырабатывали до 30% электроэнергии в стране, в 2011-м этот показатель составлял 23%.С тех пор страна превратилась в чистого импортёра электроэнергии. К примеру, в 2025 году Германия закупила в Чехии 2,65 млрд кВт·ч, в Бельгии – 6,21 млрд, во Франции – 13,69 млрд. Чистый импорт электроэнергии за прошлый год составил 21,9 млрд кВт·ч.В январе 2026 года федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что полный отказ от атомной энергетики был серьезной стратегической ошибкой."Нужно было хотя бы оставить в сети последние АЭС три года назад, чтобы иметь, по крайней мере, те мощности производства электроэнергии, которые у нас были. Я не знаю ни одной другой страны, которая усложнила бы энергопереход так сильно, и сделала это так дорого, как Германия",– признал глава немецкого правительства.В марте этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Я считаю, что для Европы было стратегической ошибкой отказаться от надежного и доступного источника энергии с низким уровнем выбросов".Примечательно, что политик была членом правительства Ангелы Меркель именно тогда, когда оно приняло решение о закрытии немецких АЭС.

https://ukraina.ru/20260728/energeticheskie-voyny-neft-desheveet-nesmotrya-na-deystviya-khusitov-gaz-obkhoditsya-germanii-vpyatero-1081914641.html

https://ukraina.ru/20260721/energeticheskie-voyny-ukraina-bt-po-amerikanskoy-nefti-es-ne-smog-zapretit-perevozku-rossiyskogo-1081679655.html

https://ukraina.ru/20260714/energeticheskie-voyny-tramp-zakhvatyvaet-ormuzskiy-proliv-ssha-podderzhivayut-proekt-po-obkhodu-etoy-1081433844.html

германия

индия

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

германия, индия, иран, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, украина.ру, опек, cnn, дональд трамп, brent, эксклюзив