Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта - 04.08.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта - 04.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Пскова и Калуги на фоне объявления в регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 4 июля сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-04T03:08
2026-08-04T03:08
украина.ру
росавиация
россия
пенза
псков
калужская область
геленджик
краснодар
ограничения
аэропорт
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"Аэропорты Пенза, Псков... Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 2:51 мск и 3:03 мск.Вечером 3 августа для полётов был закрыт аэропорт Геленджика, временные ограничения в авиагавани продолжают действовать по настоящее время.Росавиация также предупреждает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодара (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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пенза
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калужская область
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краснодар
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украина.ру, росавиация, россия, пенза, псков, калужская область, геленджик, краснодар, ограничения, аэропорт, аэропорты, угроза, бпла, всу, вооруженные силы украины, беспилотники, новости
Украина.ру, Росавиация, Россия, Пенза, Псков, Калужская область, Геленджик, Краснодар, ограничения, аэропорт, аэропорты, угроза, БПЛА, ВСУ, Вооруженные силы Украины, беспилотники, Новости

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта

03:08 04.08.2026
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Пскова и Калуги на фоне объявления в регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 4 июля сообщает в своём телеграм-канале
"Аэропорты Пенза, Псков... Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 2:51 мск и 3:03 мск.
Вечером 3 августа для полётов был закрыт аэропорт Геленджика, временные ограничения в авиагавани продолжают действовать по настоящее время.
Росавиация также предупреждает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодара (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.
Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
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