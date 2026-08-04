https://ukraina.ru/20260804/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-esch-tri-aeroporta-1082131495.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта - 04.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов ещё три аэропорта

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Пензы, Пскова и Калуги на фоне объявления в регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 4 июля сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-04T03:08

2026-08-04T03:08

2026-08-04T03:08

украина.ру

росавиация

россия

пенза

псков

калужская область

геленджик

краснодар

ограничения

аэропорт

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"Аэропорты Пенза, Псков... Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщениях ведомства от 2:51 мск и 3:03 мск.Вечером 3 августа для полётов был закрыт аэропорт Геленджика, временные ограничения в авиагавани продолжают действовать по настоящее время.Росавиация также предупреждает, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодара (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.Ограничения на полёты вводятся в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

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псков

калужская область

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краснодар

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