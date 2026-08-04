Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин - 04.08.2026 Украина.ру
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Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин
Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин - 04.08.2026 Украина.ру
Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин
На Дружковском направлении российские войска пытаются выйти к городу на широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват укрепрайона. Бои за Алексеево-Дружковку продолжаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-08-04T05:00
2026-08-04T05:00
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Характеризуя обстановку на Дружковском направлении, Рожин сообщил, что российские войска наступают на широком фронте. "Мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона", — пояснил эксперт.По словам Рожина, бои за Алексеево-Дружковку продолжаются. На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке.Эксперт подчеркнул, что одновременно идёт работа по логистике противника. "Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Хитрый Трамп, третий Драпатый и седьмой Фёдоров. Украина за неделю" на сайте Украина.ру.
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новости, дружковка, россия, славянско-краматорская агломерация, борис рожин, украина.ру, сво, новости сво россия, новости сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, спецоперация, украина.ру дзен, дзен сво, наступление вс рф, наступление россии
Новости, Дружковка, Россия, Славянско-Краматорская агломерация, Борис Рожин, Украина.ру, СВО, новости СВО Россия, новости СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, Украина.ру Дзен, дзен СВО, наступление ВС РФ, наступление России

Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин

05:00 04.08.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 2С7М "Малка" ЦВО на Красноармейском направлении
Боевая работа расчета 2С7М Малка ЦВО на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На Дружковском направлении российские войска пытаются выйти к городу на широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват укрепрайона. Бои за Алексеево-Дружковку продолжаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Характеризуя обстановку на Дружковском направлении, Рожин сообщил, что российские войска наступают на широком фронте.
"Мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона", — пояснил эксперт.
По словам Рожина, бои за Алексеево-Дружковку продолжаются. На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке.
Эксперт подчеркнул, что одновременно идёт работа по логистике противника. "Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме "Хитрый Трамп, третий Драпатый и седьмой Фёдоров. Украина за неделю" на сайте Украина.ру.
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