https://ukraina.ru/20260804/voyska-idut-shirokim-frontom-vs-rf-nastupayut-na-druzhkovku-s-trkh-napravleniy--rozhin-1082122306.html

Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин

Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин - 04.08.2026 Украина.ру

Войска идут широким фронтом: ВС РФ наступают на Дружковку с трёх направлений — Рожин

На Дружковском направлении российские войска пытаются выйти к городу на широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват укрепрайона. Бои за Алексеево-Дружковку продолжаются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2026-08-04T05:00

2026-08-04T05:00

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Характеризуя обстановку на Дружковском направлении, Рожин сообщил, что российские войска наступают на широком фронте. "Мы видим серьезный накат со стороны Торского и Николайполья. То есть российское командование пытается выйти к Дружковке на максимально широком фронте, чтобы избежать лобового штурма и обеспечить охват этого укрепрайона", — пояснил эксперт.По словам Рожина, бои за Алексеево-Дружковку продолжаются. На Дружковском направлении продолжатся бои за Алексеево-Дружковку и попытки продвинуться вдоль трассы к самой Дружковке.Эксперт подчеркнул, что одновременно идёт работа по логистике противника. "Одновременно с этим идет работа по логистике ВСУ во всей Славянско-Краматорской агломерации. Удары наносятся и по городам, и по дорогам между ними", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.Также материал по теме "Хитрый Трамп, третий Драпатый и седьмой Фёдоров. Украина за неделю" на сайте Украина.ру.

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