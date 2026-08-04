"Между пятью табуретками": Грозин о том, почему многовекторная политика Казахстана даёт сбой - 04.08.2026 Украина.ру
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"Между пятью табуретками": Грозин о том, почему многовекторная политика Казахстана даёт сбой
"Между пятью табуретками": Грозин о том, почему многовекторная политика Казахстана даёт сбой - 04.08.2026 Украина.ру
"Между пятью табуретками": Грозин о том, почему многовекторная политика Казахстана даёт сбой
Многовекторная политика Казахстана даёт сбой — Астана не может назвать виновных в ударах по КТК, хотя её бюджет теряет до 400 млн долларов в неделю. Жалобы через Госдеп США не приносят результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
2026-08-04T04:45
2026-08-04T04:45
новости
казахстан
астана
сша
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украина.ру
снг
политика
внешняя политика
международные отношения
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На днях Каспийский трубопроводный консорциум заявил об очередной атаке дронов на два танкера у Новороссийска — отгрузка нефти вновь приостановлена. Целями стали суда NISSOS SIFNOS (Маршалловы Острова) и MARATHI (Остров Мэн).Продолжая тему защиты КТК, Грозин заявил, что многовекторная политика Казахстана оказалась неэффективной. По его словам, Астана пытается сохранять баланс между разными силами, но на деле это мешает ей действовать решительно. "Казахстан со своей многовекторной политикой проваливается между уже не двумя стульями, а пятью табуретками. Многовекторность не позволяет сказать Казахстану, кто наносит удары по его экономическим интересам", — пояснил собеседник Украина.ру.По данным аналитика, только от остановки работы КТК бюджет Казахстана теряет до 400 миллионов долларов в неделю.Эксперт подчеркнул, что Астана не может повлиять на Киев и вынуждена жаловаться американцам, но те тоже ничего не могут сделать. "Не имея возможности повлиять на Киев, жалуется американцам, которые тоже ничего сделать не могут", — добавил Грозин.Он также напомнил, что самый серьёзный ущерб инфраструктуре был нанесён в декабре прошлого года, когда повредили причальные устройства. Восстановление заняло около полугода. "Тяжелейший удар по инфраструктуре КТК был нанесен безэкипажными морскими катерами в декабре прошлого года, когда повредили выносные причальные устройства. Потребовалось около полугода, чтобы заказать и смонтировать новое оборудование", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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новости, казахстан, астана, сша, андрей грозин, украина.ру, снг, политика, внешняя политика, международные отношения, международная политика, украина.ру дзен, новости украина ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, дроны, главное, главные новости
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"Между пятью табуретками": Грозин о том, почему многовекторная политика Казахстана даёт сбой

04:45 04.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21) / Перейти в фотобанкфлаг казахстан
флаг казахстан - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© commons.wikimedia.org / Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)
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Многовекторная политика Казахстана даёт сбой — Астана не может назвать виновных в ударах по КТК, хотя её бюджет теряет до 400 млн долларов в неделю. Жалобы через Госдеп США не приносят результата. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин
На днях Каспийский трубопроводный консорциум заявил об очередной атаке дронов на два танкера у Новороссийска — отгрузка нефти вновь приостановлена. Целями стали суда NISSOS SIFNOS (Маршалловы Острова) и MARATHI (Остров Мэн).
Продолжая тему защиты КТК, Грозин заявил, что многовекторная политика Казахстана оказалась неэффективной. По его словам, Астана пытается сохранять баланс между разными силами, но на деле это мешает ей действовать решительно.
"Казахстан со своей многовекторной политикой проваливается между уже не двумя стульями, а пятью табуретками. Многовекторность не позволяет сказать Казахстану, кто наносит удары по его экономическим интересам", — пояснил собеседник Украина.ру.
По данным аналитика, только от остановки работы КТК бюджет Казахстана теряет до 400 миллионов долларов в неделю.
Эксперт подчеркнул, что Астана не может повлиять на Киев и вынуждена жаловаться американцам, но те тоже ничего не могут сделать. "Не имея возможности повлиять на Киев, жалуется американцам, которые тоже ничего сделать не могут", — добавил Грозин.
Он также напомнил, что самый серьёзный ущерб инфраструктуре был нанесён в декабре прошлого года, когда повредили причальные устройства. Восстановление заняло около полугода.
"Тяжелейший удар по инфраструктуре КТК был нанесен безэкипажными морскими катерами в декабре прошлого года, когда повредили выносные причальные устройства. Потребовалось около полугода, чтобы заказать и смонтировать новое оборудование", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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