https://ukraina.ru/20260804/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1082130138.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 04.08.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Сводку на 4:30 мск 4 августа опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T00:37

2026-08-04T00:37

2026-08-04T00:37

украина.ру

сво

спецоперация

россия

аэропорт

аэропорты

геленджик

росавиация

днр

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0a/1080035279_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_3e8abdd107e35ca6943ba5defd6b7db9.jpg

Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 3 августа и в ночь на 4 июля объявлялась в ДНР и ЛНР, в Ростовской, Запорожской, Курской областях.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму, в Белгородской, Смоленской, Воронежской, Брянской, Херсонской, Запорожской, Волгоградской, Ростовской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тверской, Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Орловской, Тульской, Калужской, Тамбовской областях, в Мордовии.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 3 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (16:53 мск).Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Краснодара. В этой связи в аэропорту Краснодара (Пашковский) возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что в Белгородском округе при атаке ВСУ погибла женщина.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

аэропорт

геленджик

днр

лнр

ростовская область

запорожская область

курская область

краснодарский край

крым

белгородская область

воронежская область

брянская область

смоленск

херсонская область

волгоградская область

тверь

самара

ульяновская область

пенза

саратовская область

орловская область

калужская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, сво, спецоперация, россия, аэропорт, аэропорты, геленджик, росавиация, днр, лнр, ростовская область, запорожская область, курская область, краснодарский край, крым, белгородская область, воронежская область, брянская область, смоленск, херсонская область, волгоградская область, тверь, самара, ульяновская область, пенза, саратовская область, орловская область, калужская область, пво, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина