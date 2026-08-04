Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму - 04.08.2026 Украина.ру
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Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму
Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму - 04.08.2026 Украина.ру
Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму
Военное министерство США распорядилось реорганизовать "Группу содействия безопасности Украины". Об этом 3 августа проинформировало Европейское командование США
2026-08-04T14:48
2026-08-04T14:48
новости
пентагон
пит хегсет
вооруженные силы украины
нато
европа
украина
сша
военная помощь украине
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Министр обороны США Пит Хегсет поручил Европейскому командованию США (USEUCOM) курировать реорганизацию "Группы содействия безопасности Украине" (SAG-U) и перераспределение ролей и обязанностей между ее подразделениями, а также НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению на Украине (NSATU).В Вашингтоне заверили, что эта реорганизация "не повлияет на поддержку США Украины", но повысит её функциональную эффективность.Реорганизация "передаст руководство ключевыми элементами этой миссии союзникам и высвободит ресурсы США для других глобальных приоритетов США", сказано в официальном сообщении. Там также приводится заявление американского генерала."Союзники показали, что могут взять на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины", — заявил командующий USEUCOM генерал ВВС США Алексус Г. Гринкевич. По его словам, "SAG-U изначально задумывалась как временное командование" и переход к новому режиму работы "помогает создать условия для прочного мира на Украине".В пресс-релизе отмечено, что за последние 3,5 года SAG-U распределила более $2 млрд в виде помощи в сфере безопасности и взаимодействовала с многочисленными странами-союзниками и партнерами, чтобы укрепить и расширить свою поддержку киевского режима."Реорганизация SAG-U не уменьшает нашей поддержки или приверженности Украине, — заявил пресс-секретарь армии США в Европе и Африке полковник Майкл Вайсман. - Мы продолжим оказывать поддержку Украине в координации с USEUCOM и NSATU в соответствии с политикой США".Армия США напомнила, что SAG-U была создана 4 ноября 2022 года после начала СВО для "обеспечения долгосрочной поддержки безопасности". Штаб-квартира опирается на структуру 18-го воздушно-десантного корпуса, который первоначально был развернут в Европе для усиления восточного фронта НАТО, а его миссия впоследствии расширилась и включила координацию обучения и оснащения Вооруженных сил Украины. SAG-U предоставляет информацию структурам США и другим членов НАТО, занимающимся обменом опытом и наблюдениями за опытом ВСУ на поле боя.Актуальное интервью: Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, пентагон, пит хегсет, вооруженные силы украины, нато, европа, украина, сша, военная помощь украине
Новости, Пентагон, Пит Хегсет, Вооруженные силы Украины, НАТО, Европа, Украина, США, военная помощь Украине

Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму

14:48 04.08.2026
 
© REUTERSАлексус Гринкевич
Алексус Гринкевич - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS
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Военное министерство США распорядилось реорганизовать "Группу содействия безопасности Украины". Об этом 3 августа проинформировало Европейское командование США
Министр обороны США Пит Хегсет поручил Европейскому командованию США (USEUCOM) курировать реорганизацию "Группы содействия безопасности Украине" (SAG-U) и перераспределение ролей и обязанностей между ее подразделениями, а также НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению на Украине (NSATU).
В Вашингтоне заверили, что эта реорганизация "не повлияет на поддержку США Украины", но повысит её функциональную эффективность.
Реорганизация "передаст руководство ключевыми элементами этой миссии союзникам и высвободит ресурсы США для других глобальных приоритетов США", сказано в официальном сообщении. Там также приводится заявление американского генерала.
"Союзники показали, что могут взять на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины", — заявил командующий USEUCOM генерал ВВС США Алексус Г. Гринкевич.
По его словам, "SAG-U изначально задумывалась как временное командование" и переход к новому режиму работы "помогает создать условия для прочного мира на Украине".
В пресс-релизе отмечено, что за последние 3,5 года SAG-U распределила более $2 млрд в виде помощи в сфере безопасности и взаимодействовала с многочисленными странами-союзниками и партнерами, чтобы укрепить и расширить свою поддержку киевского режима.
"Реорганизация SAG-U не уменьшает нашей поддержки или приверженности Украине, — заявил пресс-секретарь армии США в Европе и Африке полковник Майкл Вайсман. - Мы продолжим оказывать поддержку Украине в координации с USEUCOM и NSATU в соответствии с политикой США".
Армия США напомнила, что SAG-U была создана 4 ноября 2022 года после начала СВО для "обеспечения долгосрочной поддержки безопасности". Штаб-квартира опирается на структуру 18-го воздушно-десантного корпуса, который первоначально был развернут в Европе для усиления восточного фронта НАТО, а его миссия впоследствии расширилась и включила координацию обучения и оснащения Вооруженных сил Украины. SAG-U предоставляет информацию структурам США и другим членов НАТО, занимающимся обменом опытом и наблюдениями за опытом ВСУ на поле боя.
Актуальное интервью: Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощи
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