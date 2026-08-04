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Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму

Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму - 04.08.2026 Украина.ру

Пентагон переложил на "европейских союзников" помощь киевскому режиму

Военное министерство США распорядилось реорганизовать "Группу содействия безопасности Украины". Об этом 3 августа проинформировало Европейское командование США

2026-08-04T14:48

2026-08-04T14:48

2026-08-04T14:48

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Министр обороны США Пит Хегсет поручил Европейскому командованию США (USEUCOM) курировать реорганизацию "Группы содействия безопасности Украине" (SAG-U) и перераспределение ролей и обязанностей между ее подразделениями, а также НАТО по оказанию помощи в области безопасности и обучению на Украине (NSATU).В Вашингтоне заверили, что эта реорганизация "не повлияет на поддержку США Украины", но повысит её функциональную эффективность.Реорганизация "передаст руководство ключевыми элементами этой миссии союзникам и высвободит ресурсы США для других глобальных приоритетов США", сказано в официальном сообщении. Там также приводится заявление американского генерала."Союзники показали, что могут взять на себя ведущую роль в поддержке обороны Украины", — заявил командующий USEUCOM генерал ВВС США Алексус Г. Гринкевич. По его словам, "SAG-U изначально задумывалась как временное командование" и переход к новому режиму работы "помогает создать условия для прочного мира на Украине".В пресс-релизе отмечено, что за последние 3,5 года SAG-U распределила более $2 млрд в виде помощи в сфере безопасности и взаимодействовала с многочисленными странами-союзниками и партнерами, чтобы укрепить и расширить свою поддержку киевского режима."Реорганизация SAG-U не уменьшает нашей поддержки или приверженности Украине, — заявил пресс-секретарь армии США в Европе и Африке полковник Майкл Вайсман. - Мы продолжим оказывать поддержку Украине в координации с USEUCOM и NSATU в соответствии с политикой США".Армия США напомнила, что SAG-U была создана 4 ноября 2022 года после начала СВО для "обеспечения долгосрочной поддержки безопасности". Штаб-квартира опирается на структуру 18-го воздушно-десантного корпуса, который первоначально был развернут в Европе для усиления восточного фронта НАТО, а его миссия впоследствии расширилась и включила координацию обучения и оснащения Вооруженных сил Украины. SAG-U предоставляет информацию структурам США и другим членов НАТО, занимающимся обменом опытом и наблюдениями за опытом ВСУ на поле боя.Актуальное интервью: Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, пентагон, пит хегсет, вооруженные силы украины, нато, европа, украина, сша, военная помощь украине