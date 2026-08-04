https://ukraina.ru/20260804/zhara-v-evrope-grozit-skachkom-tsen-na-produkty---guardian-1082153092.html
Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian
Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian - 04.08.2026 Украина.ру
Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian
Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian
2026-08-04T14:58
2026-08-04T14:58
2026-08-04T14:58
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"Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше", - говорится в материале.Там уточнили, что сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда.Еврокомиссия уже снизила прогнозы урожая ряда культур: подсолнечника на семь процентов, зерновой кукурузы - на шесть, картофеля и сои примерно - на три процента.Производители оливкового масла предупреждают, что экстремальная жара, засуха и пожары уже затронули плантации в Испании, Италии, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, "засуха приводит к осыпанию плодов, а высокая температура способствует распространению вредителей и болезней растений".О ситуации с продуктами на Украине - в материале Украинцев готовят к летнему скачку цен на продукты на сайте Украина.ру.
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новости, европа, испания, франция, украина.ру, италия
Новости, Европа, Испания, Франция, Украина.ру, Италия
Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian
Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian
"Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше", - говорится в материале.
Там уточнили, что сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда.
Еврокомиссия уже снизила прогнозы урожая ряда культур: подсолнечника на семь процентов, зерновой кукурузы - на шесть, картофеля и сои примерно - на три процента.
Производители оливкового масла предупреждают, что экстремальная жара, засуха и пожары уже затронули плантации в Испании, Италии, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, "засуха приводит к осыпанию плодов, а высокая температура способствует распространению вредителей и болезней растений".
О ситуации с продуктами на Украине - в материале Украинцев готовят к летнему скачку цен на продукты на сайте Украина.ру.