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Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian

Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian - 04.08.2026 Украина.ру

Жара в Европе грозит скачком цен на продукты - Guardian

Аномальная жара, засуха и лесные пожары в Европе привели к снижению урожайности ряда сельскохозяйственных культур и могут вызвать рост цен на продукты питания, включая оливковое масло, пишет британская газета Guardian

2026-08-04T14:58

2026-08-04T14:58

2026-08-04T14:58

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"Если погодные условия в ближайшее время не улучшатся, следует ожидать роста цен уже осенью, поскольку пригодных для производства оливкового масла плодов будет меньше", - говорится в материале.Там уточнили, что сильнее всего пострадали производители овощей, зерновых и винограда.Еврокомиссия уже снизила прогнозы урожая ряда культур: подсолнечника на семь процентов, зерновой кукурузы - на шесть, картофеля и сои примерно - на три процента.Производители оливкового масла предупреждают, что экстремальная жара, засуха и пожары уже затронули плантации в Испании, Италии, Греции и Португалии. По словам представителей отрасли, "засуха приводит к осыпанию плодов, а высокая температура способствует распространению вредителей и болезней растений".О ситуации с продуктами на Украине - в материале Украинцев готовят к летнему скачку цен на продукты на сайте Украина.ру.

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