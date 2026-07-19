Западная Украина за неделю: Волынь ждут кадровые изменения, ТЦК обезглавил общину в Ровенской области - 19.07.2026 Украина.ру
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Западная Украина за неделю: Волынь ждут кадровые изменения, ТЦК обезглавил общину в Ровенской области
Западная Украина за неделю: Волынь ждут кадровые изменения, ТЦК обезглавил общину в Ровенской области - 19.07.2026 Украина.ру
Западная Украина за неделю: Волынь ждут кадровые изменения, ТЦК обезглавил общину в Ровенской области
Премьер-министром Украины впервые в её истории стал уроженец Волыни – Сергей Корецкий. Его давний конфликт с "теневым губернатором" Волынской области Игорем Палицей может привести к смене власти в области
2026-07-19T08:12
2026-07-19T08:12
эксклюзив
украина
волынь
ровенская область
сергей корецкий
тцк
западная украина
украина.ру
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Премьер с Волыни может запустить процесс смены власти в родной областиВ четверг, 16 июля, премьер-министром Украины впервые в её истории стал уроженец Волыни Сергей Корецкий, воспитанник волынских бизнесменов Игоря Еремеева и Степана Ивахива. Это может иметь неожиданные последствия: давний конфликт Корецкого с "теневым губернатором" Волынской области Палицей может привести к смене власти в области.Долгое время должность премьер-министра была "зарезервирована" за политиками, представлявшими интересы юго-восточных регионов Украины. Однако после государственного переворота в 2014 году премьерами успели побывать буковинец Арсений Яценюк и галичанин Денис Шмигаль, а теперь настала пора и для волынянина.Корецкий родился, вырос и получил первое высшее образование в Луцке, и многие десятилетия его карьера была связана с Волынской областью. Профессиональную карьеру он начал в конце 90-х в группе компаний "Континиум", основанной волынскими предпринимателями Еремеевым и Ивахивым. Интересно, что первой работой Корецкого в компании была должность... обычного охранника. Однако уже с 19 лет он начал заниматься бухгалтерскими документами, а затем сумел пройти путь от аналитика до генерального директора "Континуума" – этот пост Корецкий занял в 2007 году.Один из известнейших этапов бизнес-карьеры Корецкого – работа в сети автозаправочных комплексов WOG. С 2013 по 2018 гг. он был генеральным директором и младшим партнёром этой сети, принадлежащей группе "Континуум". Под его руководством WOG существенно расширилась, были внедрены новые бизнес-модели, в том числе запуск кафе за пределами АЗС. В 2015 году WOG занимал 22% топливного рынка Украины.Тогда Корецкий впервые вошел в конфликт с ещё одним уроженцем Волыни – Игорем Палицей, младшим партнером олигарха Игоря Коломойского* в топливном бизнесе группы "Приват". Именно WOG вместе с еще одной региональной сетью АЗС, ОККО, не позволила "приватовцам" взять под контроль розничную продажу топлива на Западной Украине.В 2015 году соучредитель "Континиуума" Еремеев умер, по официальной версии – упав с коня в своём конном клубе под Луцком. Его долю в компании захватили партнеры – Ивахив и Сергей Лагур, жена и дети Еремеева ничего не получили. Произошло это в то время, когда Корецкий был генеральным директором компании. В тот период Палица оказывал вдове Еремеева, Татьяне, информационную поддержку через СМИ группы "1+1 media", обвиняя владельцев и гендиректора "Континуума" во всех смертных грехах.С 2018 года Корецкий занимался собственным бизнесом, а осенью 2022-го был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты" – после того, как они перешли под контроль государства. Эти две компании стали самыми дорогими из отчужденных активов, принадлежавших группе "Приват", и конфликт между Корецким и Палицей вспыхнул с новой силой.В апреле 2025 года наблюдательный совет Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" избрал Корецкого председателем правления компании. В ноябре того же года его кандидатура рассматривалась на пост министра энергетики Украины. Его связывают с так называемой Семьей (близким окружением Владимира Зеленского), журналисты утверждают, что именно эта группа людей ввела Корецкого в игру в конце 2022 года, доверив ему управление важными государственными активами, а сейчас добилась его назначения премьер-министром.Хотя главные задачи Корецкого давно сосредоточены в Киеве, по информации волынских комментаторов, новый премьер не собирается выпускать из виду родную область, в которой Игорь Палица до сих пор остается "теневым губернатором". Именно выдвиженцы последнего с 2020 года руководят как Волынским областным советом, так и Луцком, а с января 2026 года Волынскую областную военную администрацию в статусе исполняющего обязанности начальника возглавляет Роман Романюк, в значительной степени подконтрольный Палице.У людей Палицы уже были проблемы с НАБУ, из-за чего волынскому олигарху пришлось сменить городского голову Луцка. Однако теперь в Волынском облсовете и мэрии областного центра ожидают "визита" представителей полиции, следствием которого могут стать очередные кадровые изменения. Кроме того, именно мнение Корецкого теперь является определяющим при отборе кандидатуры губернатора Волыни – и им точно не станет чиновник, выгодный Палице.Закарпатский ТЦК обезглавил общину в Ровенской областиВ среду, 15 июля, ровенское издание "Полесье News" опубликовало письмо Мукачевского районного ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат). В нём было сказано, что глава Выровской общины (Сарненский район Ровенской области) Сергей Опалько прошёл военно-врачебную комиссию (ВВК), был признан годным к службе и отправлен в воинскую часть. Его жена утверждает, что никакого медосмотра не было, а мужчину затащили в ТЦК обманным путем.В ТЦК утверждают, что во время проверки учетных данных у Опалько был статус, по которому мужчина подлежал призыву во время мобилизации. "При сверке учётных данных со сведениями Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов было установлено, что военнообязанный Опалько С. М. находился в статусе "подлежит призыву на военную службу во время мобилизации", – говорится в письме.Мужчину направили на ВВК при втором отделе Мукачевского районного ТЦК, отмечено в письме. "По результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией был признан годным к военной службе, подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва по мобилизации согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предоставлял", – сказано далее.Несколькими днями ранее на блокпосте при въезде в Закарпатскую область полицейские остановили председателя Выровской общины Сергея Опалько для проверки документов. После этого они предложили ему проехать в Свалявский ТЦК."Он предоставил им удостоверение о бронировании, открыл "Резерв+", всё показал. Полицейский посмотрел и сказал: "Не могли бы вы проехать в Свалявский центр комплектования? Потому что я не могу открыть по вам информацию в программе "Оберег", – рассказала журналистам супруга Сергея Опалько.Мужчина согласился и поехал за полицейскими в Свалявский ТЦК на собственном автомобиле. В ТЦК они ждали около часа, после чего, по словам жены, начальник центра сообщил, что Опалько подлежит мобилизации. "Я спросила начальника центра комплектования: "В чем причина?" Он ответил: "Он подлежит мобилизации". Я говорю: "Да ведь бронь". Он ответил: "У него нет брони"", – сказала Мирослава Опалько.По её словам, ее муж не раз показывал свои документы на других блокпостах. Она также утверждает, что в приложении "Резерв+" отображалась информация об отсрочке. "Я говорю: "Как это нет брони? Он на многих блокпостах предъявлял это". Мне ответили: "Ему неправильно ее оформили. Это уже ваш центр комплектования будет нести за это ответственность"", – пересказала женщина свой разговор с сотрудниками ТЦК.Вечером того же дня Опалько позвонил жене, однако больше его телефон не отвечал. Мирослава Опалько обратилась на спецлинию 102 с заявлением, в котором сообщила о, по её мнению, незаконном содержании мужчины и отметила, что он является главой территориальной общины. Заявление зарегистрировали, однако через несколько часов дежурный отделения полиции города Свалява сообщил женщине, что ее муж "в другом военкомате был призван, направлен в областной военкомат в городе Ужгород".Позже полиция сообщила, что Опалько мобилизовали и направили в воинскую часть в Ужгороде. При этом Мирослава Опалько пересказала журналистам разговор мужа после его направления в воинскую часть: "Он говорит: "Как я могу у вас в воинской части оформлен быть, когда я не проходил ВВК?" Ему ответили: "По документам вы уже прошли ВВК".В настоящее время Ровенский областной ТЦК через свои "сливные бачки" распространяет информацию, что на момент мобилизации в электронных учётных данных не отражалась действующая отсрочка или бронирование Сергея Опалько. Последнее бронирование якобы действовало в 2024 году, а отсрочка как многодетного отца завершилась в 2025 году.На сайте Выровской общины никакой информации о мобилизации ее председателя до сих пор нет. Органы власти и местного самоуправления Ровенской области ситуацию также не комментируют.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО последних событиях культуры - в материале От Колобка до Киркорова: на войне как на войне. События культуры.
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эксклюзив, украина, волынь, ровенская область, сергей корецкий, тцк, западная украина, украина.ру
Эксклюзив, Украина, Волынь, Ровенская область, Сергей Корецкий, ТЦК, Западная Украина, Украина.ру

Западная Украина за неделю: Волынь ждут кадровые изменения, ТЦК обезглавил общину в Ровенской области

08:12 19.07.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Украина.ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Премьер-министром Украины впервые в её истории стал уроженец Волыни – Сергей Корецкий. Его давний конфликт с "теневым губернатором" Волынской области Игорем Палицей может привести к смене власти в области
Премьер с Волыни может запустить процесс смены власти в родной области
В четверг, 16 июля, премьер-министром Украины впервые в её истории стал уроженец Волыни Сергей Корецкий, воспитанник волынских бизнесменов Игоря Еремеева и Степана Ивахива. Это может иметь неожиданные последствия: давний конфликт Корецкого с "теневым губернатором" Волынской области Палицей может привести к смене власти в области.
Долгое время должность премьер-министра была "зарезервирована" за политиками, представлявшими интересы юго-восточных регионов Украины. Однако после государственного переворота в 2014 году премьерами успели побывать буковинец Арсений Яценюк и галичанин Денис Шмигаль, а теперь настала пора и для волынянина.
Корецкий родился, вырос и получил первое высшее образование в Луцке, и многие десятилетия его карьера была связана с Волынской областью. Профессиональную карьеру он начал в конце 90-х в группе компаний "Континиум", основанной волынскими предпринимателями Еремеевым и Ивахивым. Интересно, что первой работой Корецкого в компании была должность... обычного охранника. Однако уже с 19 лет он начал заниматься бухгалтерскими документами, а затем сумел пройти путь от аналитика до генерального директора "Континуума" – этот пост Корецкий занял в 2007 году.
Один из известнейших этапов бизнес-карьеры Корецкого – работа в сети автозаправочных комплексов WOG. С 2013 по 2018 гг. он был генеральным директором и младшим партнёром этой сети, принадлежащей группе "Континуум". Под его руководством WOG существенно расширилась, были внедрены новые бизнес-модели, в том числе запуск кафе за пределами АЗС. В 2015 году WOG занимал 22% топливного рынка Украины.
Тогда Корецкий впервые вошел в конфликт с ещё одним уроженцем Волыни – Игорем Палицей, младшим партнером олигарха Игоря Коломойского* в топливном бизнесе группы "Приват". Именно WOG вместе с еще одной региональной сетью АЗС, ОККО, не позволила "приватовцам" взять под контроль розничную продажу топлива на Западной Украине.
В 2015 году соучредитель "Континиуума" Еремеев умер, по официальной версии – упав с коня в своём конном клубе под Луцком. Его долю в компании захватили партнеры – Ивахив и Сергей Лагур, жена и дети Еремеева ничего не получили. Произошло это в то время, когда Корецкий был генеральным директором компании. В тот период Палица оказывал вдове Еремеева, Татьяне, информационную поддержку через СМИ группы "1+1 media", обвиняя владельцев и гендиректора "Континуума" во всех смертных грехах.
С 2018 года Корецкий занимался собственным бизнесом, а осенью 2022-го был назначен директором "Укрнафты" и "Укртатнафты" – после того, как они перешли под контроль государства. Эти две компании стали самыми дорогими из отчужденных активов, принадлежавших группе "Приват", и конфликт между Корецким и Палицей вспыхнул с новой силой.
В апреле 2025 года наблюдательный совет Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" избрал Корецкого председателем правления компании. В ноябре того же года его кандидатура рассматривалась на пост министра энергетики Украины. Его связывают с так называемой Семьей (близким окружением Владимира Зеленского), журналисты утверждают, что именно эта группа людей ввела Корецкого в игру в конце 2022 года, доверив ему управление важными государственными активами, а сейчас добилась его назначения премьер-министром.
Хотя главные задачи Корецкого давно сосредоточены в Киеве, по информации волынских комментаторов, новый премьер не собирается выпускать из виду родную область, в которой Игорь Палица до сих пор остается "теневым губернатором". Именно выдвиженцы последнего с 2020 года руководят как Волынским областным советом, так и Луцком, а с января 2026 года Волынскую областную военную администрацию в статусе исполняющего обязанности начальника возглавляет Роман Романюк, в значительной степени подконтрольный Палице.
У людей Палицы уже были проблемы с НАБУ, из-за чего волынскому олигарху пришлось сменить городского голову Луцка. Однако теперь в Волынском облсовете и мэрии областного центра ожидают "визита" представителей полиции, следствием которого могут стать очередные кадровые изменения. Кроме того, именно мнение Корецкого теперь является определяющим при отборе кандидатуры губернатора Волыни – и им точно не станет чиновник, выгодный Палице.
Закарпатский ТЦК обезглавил общину в Ровенской области
В среду, 15 июля, ровенское издание "Полесье News" опубликовало письмо Мукачевского районного ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат). В нём было сказано, что глава Выровской общины (Сарненский район Ровенской области) Сергей Опалько прошёл военно-врачебную комиссию (ВВК), был признан годным к службе и отправлен в воинскую часть. Его жена утверждает, что никакого медосмотра не было, а мужчину затащили в ТЦК обманным путем.
В ТЦК утверждают, что во время проверки учетных данных у Опалько был статус, по которому мужчина подлежал призыву во время мобилизации.
"При сверке учётных данных со сведениями Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов было установлено, что военнообязанный Опалько С. М. находился в статусе "подлежит призыву на военную службу во время мобилизации", – говорится в письме.
Мужчину направили на ВВК при втором отделе Мукачевского районного ТЦК, отмечено в письме.
"По результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией был признан годным к военной службе, подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва по мобилизации согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предоставлял", – сказано далее.
Несколькими днями ранее на блокпосте при въезде в Закарпатскую область полицейские остановили председателя Выровской общины Сергея Опалько для проверки документов. После этого они предложили ему проехать в Свалявский ТЦК.
"Он предоставил им удостоверение о бронировании, открыл "Резерв+", всё показал. Полицейский посмотрел и сказал: "Не могли бы вы проехать в Свалявский центр комплектования? Потому что я не могу открыть по вам информацию в программе "Оберег", – рассказала журналистам супруга Сергея Опалько.
Мужчина согласился и поехал за полицейскими в Свалявский ТЦК на собственном автомобиле. В ТЦК они ждали около часа, после чего, по словам жены, начальник центра сообщил, что Опалько подлежит мобилизации.
"Я спросила начальника центра комплектования: "В чем причина?" Он ответил: "Он подлежит мобилизации". Я говорю: "Да ведь бронь". Он ответил: "У него нет брони"", – сказала Мирослава Опалько.
По её словам, ее муж не раз показывал свои документы на других блокпостах. Она также утверждает, что в приложении "Резерв+" отображалась информация об отсрочке.
"Я говорю: "Как это нет брони? Он на многих блокпостах предъявлял это". Мне ответили: "Ему неправильно ее оформили. Это уже ваш центр комплектования будет нести за это ответственность"", – пересказала женщина свой разговор с сотрудниками ТЦК.
Вечером того же дня Опалько позвонил жене, однако больше его телефон не отвечал. Мирослава Опалько обратилась на спецлинию 102 с заявлением, в котором сообщила о, по её мнению, незаконном содержании мужчины и отметила, что он является главой территориальной общины. Заявление зарегистрировали, однако через несколько часов дежурный отделения полиции города Свалява сообщил женщине, что ее муж "в другом военкомате был призван, направлен в областной военкомат в городе Ужгород".
Позже полиция сообщила, что Опалько мобилизовали и направили в воинскую часть в Ужгороде. При этом Мирослава Опалько пересказала журналистам разговор мужа после его направления в воинскую часть: "Он говорит: "Как я могу у вас в воинской части оформлен быть, когда я не проходил ВВК?" Ему ответили: "По документам вы уже прошли ВВК".
В настоящее время Ровенский областной ТЦК через свои "сливные бачки" распространяет информацию, что на момент мобилизации в электронных учётных данных не отражалась действующая отсрочка или бронирование Сергея Опалько. Последнее бронирование якобы действовало в 2024 году, а отсрочка как многодетного отца завершилась в 2025 году.
На сайте Выровской общины никакой информации о мобилизации ее председателя до сих пор нет. Органы власти и местного самоуправления Ровенской области ситуацию также не комментируют.
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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