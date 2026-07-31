https://ukraina.ru/20260731/saudity-zataschat-soyuznikov-v-voynu-s-iranom--vayner-1082014032.html

Саудиты затащат союзников в войну с Ираном — Вайнер

Саудиты затащат союзников в войну с Ираном — Вайнер - 31.07.2026 Украина.ру

Саудиты затащат союзников в войну с Ираном — Вайнер

Саудовская Аравия официально вступила в войну с Ираном — стороны уже обменялись прямыми ракетными ударами, чего раньше никогда не было. Принцу Мухаммеду ибн Салману не удалось избежать эскалации, несмотря на попытки урегулировать ситуацию в течение пяти месяцев

2026-07-31T04:30

2026-07-31T04:30

2026-07-31T04:30

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иран

тегеран

саудовская аравия

грег вайнер

владимир зеленский

дональд трамп

украина.ру

мир без границ

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В Тегеране всю власть сосредоточил в своих руках КСИР, который не пойдет на компромиссы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог-американист Грег Вайнер.По словам эксперта, Саудовская Аравия является самой мощной и богатой страной региона, поэтому ее вступление в конфликт кардинально меняет баланс сил на Ближнем Востоке.Вайнер отметил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман делал все возможное, чтобы не допустить прямого столкновения, однако события приняли необратимый характер.Американист также обратил внимание на внутриполитическую ситуацию в Иране. По его словам, сейчас вся полнота власти в республике принадлежит Корпусу стражей исламской революции. Это означает, что Тегеран будет действовать максимально жестко, исключая любые дипломатические уступки.Кроме того, политолог допустил, что саудиты могут втянуть в противостояние своих региональных союзников, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта."Саудиты и иранцы уже обменялись прямыми ракетными ударами — это произошло впервые. Я думаю, саудиты могут затащить в этот конфликт еще кого-то из своих союзников. В Иране же вся власть сейчас у КСИР, а они настроены крайне жестко, компромиссов там не будет", — заявил Вайнер.Полный текст интервью Грег Вайнер: Пока Зеленский сулил Трампу победу Украины над Россией, Иран и саудиты начали большую войну читайте на сайте Украина.ру.

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новости, иран, тегеран , саудовская аравия, грег вайнер, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру, мир без границ