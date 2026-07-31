https://ukraina.ru/20260731/sereznoe-davlenie-ne-pokazalo-effektivnost-geller-o-sozdanii-novogo-informatsionnogo-prostranstva-1082014187.html
"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства
"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства - 31.07.2026 Украина.ру
"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства
Независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах, но отечественные платформы оказались не столь масштабными и эффективными. Серьезное давление по направлениям Telegram и YouTube не показало эффективности. Посмотрим, будет ли стратегия пересмотрена — пока этого не видно
2026-07-31T05:00
2026-07-31T05:00
2026-07-31T05:00
новости
россия
евгений геллер
павел дуров
украина.ру
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telegram
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.По словам эксперта, у России был неплохой опыт с Telegram и YouTube, но шаги, предпринятые в этих направлениях, нивелировали все старые наработки.Эксперт отметил, что пока не видно, будет ли эта стратегия пересмотрена."Но, может быть, есть то, о чем мы с вами пока не знаем", — резюмировал Геллер.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова* снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078757446_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fe800f3959ac5ac4946d619d315f735.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, евгений геллер, павел дуров, украина.ру, youtube, telegram
Новости, Россия, Евгений Геллер, Павел Дуров, Украина.ру, Youtube, Telegram
"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства
Независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах, но отечественные платформы оказались не столь масштабными и эффективными. Серьезное давление по направлениям Telegram и YouTube не показало эффективности. Посмотрим, будет ли стратегия пересмотрена — пока этого не видно
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
По словам эксперта, у России был неплохой опыт с Telegram и YouTube, но шаги, предпринятые в этих направлениях, нивелировали все старые наработки.
"Отечественные платформы, которые у нас появились, оказались не столь масштабными и эффективными, которыми пользовались ранее. На мой взгляд, серьезное давление, которое у нас было по этим направлениям, не показало свою эффективность", — пояснил Геллер.
Эксперт отметил, что пока не видно, будет ли эта стратегия пересмотрена.
"Но, может быть, есть то, о чем мы с вами пока не знаем", — резюмировал Геллер.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.