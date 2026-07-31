"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства - 31.07.2026 Украина.ру
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"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства
"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства - 31.07.2026 Украина.ру
"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства
Независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах, но отечественные платформы оказались не столь масштабными и эффективными. Серьезное давление по направлениям Telegram и YouTube не показало эффективности. Посмотрим, будет ли стратегия пересмотрена — пока этого не видно
2026-07-31T05:00
2026-07-31T05:00
новости
россия
евгений геллер
павел дуров
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.По словам эксперта, у России был неплохой опыт с Telegram и YouTube, но шаги, предпринятые в этих направлениях, нивелировали все старые наработки.Эксперт отметил, что пока не видно, будет ли эта стратегия пересмотрена."Но, может быть, есть то, о чем мы с вами пока не знаем", — резюмировал Геллер.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова* снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, евгений геллер, павел дуров, украина.ру, youtube, telegram
Новости, Россия, Евгений Геллер, Павел Дуров, Украина.ру, Youtube, Telegram

"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства

05:00 31.07.2026
 
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© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах, но отечественные платформы оказались не столь масштабными и эффективными. Серьезное давление по направлениям Telegram и YouTube не показало эффективности. Посмотрим, будет ли стратегия пересмотрена — пока этого не видно
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
По словам эксперта, у России был неплохой опыт с Telegram и YouTube, но шаги, предпринятые в этих направлениях, нивелировали все старые наработки.
"Отечественные платформы, которые у нас появились, оказались не столь масштабными и эффективными, которыми пользовались ранее. На мой взгляд, серьезное давление, которое у нас было по этим направлениям, не показало свою эффективность", — пояснил Геллер.
Эксперт отметил, что пока не видно, будет ли эта стратегия пересмотрена.
"Но, может быть, есть то, о чем мы с вами пока не знаем", — резюмировал Геллер.
Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова* снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.
* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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