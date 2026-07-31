https://ukraina.ru/20260731/sereznoe-davlenie-ne-pokazalo-effektivnost-geller-o-sozdanii-novogo-informatsionnogo-prostranstva-1082014187.html

"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства

"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства - 31.07.2026 Украина.ру

"Серьезное давление не показало эффективность": Геллер о создании нового информационного пространства

Независимое информационное пространство можно создавать на разных ресурсах, но отечественные платформы оказались не столь масштабными и эффективными. Серьезное давление по направлениям Telegram и YouTube не показало эффективности. Посмотрим, будет ли стратегия пересмотрена — пока этого не видно

2026-07-31T05:00

2026-07-31T05:00

2026-07-31T05:00

новости

россия

евгений геллер

павел дуров

украина.ру

youtube

telegram

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/08/1078757446_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_c6f3c5aa24032a784edb4cfa4899bbec.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.По словам эксперта, у России был неплохой опыт с Telegram и YouTube, но шаги, предпринятые в этих направлениях, нивелировали все старые наработки.Эксперт отметил, что пока не видно, будет ли эта стратегия пересмотрена."Но, может быть, есть то, о чем мы с вами пока не знаем", — резюмировал Геллер.Полный текст интервью Артем Геллер: Рано или поздно Дурова* снова схватят западные спецслужбы, а MAX со временем начнет умирать читайте на сайте Украина.ру.* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, евгений геллер, павел дуров, украина.ру, youtube, telegram