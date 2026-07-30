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ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля

ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля - 30.07.2026 Украина.ру

ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля

Ракета прилетела в Польшу с Украины - Варшава обвинила в этом Россию. Армия России освобождает новые населённые пункты в зоне СВО. Евросоюз поддерживает киевский режим кредитами.

2026-07-30T18:45

2026-07-30T18:45

2026-07-30T18:45

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Новостную повестку четверга задала Польша, обвинившая Россию в ночном ракетном ударе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект является российской крылатой ракетой Х-101. При этом он признал, что исследование обломков не завершено и выводы экспертов не готовы.Ранее в подобных случаях всё происходило по согласованному с Киевом сценарию: прилетавшие с Украины дроны и ракеты объявлялись "российскими", даже если они таковыми не являлись и об этом на момент заявлений политики знали. По этой даже русофобской методичке в аналогичных случаях делают заявления чиновники Прибалтики, Румынии и других государств, враждебных России.Тем временем в Киеве заявили, что 30 июля снова была одна из самых масштабных комбинированных воздушных атак ВС РФ за последнее время, затронувшая большинство регионов страны. В сообщениях фигурировало около 70 ракет различных типов, включая баллистические и крылатые, а также 280 ударных беспилотников.Владимир Зеленский использовал утренние новости не для критики ПВО ВСУ и поставщиков средств противовоздушной обороны по линии НАТО. Он упрекнул западных друзей и партнёров в недостаточной поддержке киевского режима."Этот российский террор ещё раз доказывает, что защита от ракетной угрозы со стороны России — важнейшая задача, когда речь идёт о спасении жизней наших людей, — написал Зеленский в соцсети. — Несвоевременная помощь и задержки в поставках противоракетных средств приводят к подобным разрушениям, к таким жертвам, которые, к сожалению, мы наблюдаем сегодня".ВСУ не только не смогли обеспечить противодействие воздушным ударам, но и удерживать позиции на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Минобороны РФ сообщило об освобождении нескольких населённых пунктов за день."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики", - сообщило МО РФ.Армия России также установила контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области. Подразделения ВС РФ расширяли зоны контроля и взламывали укрепления ВСУ.ПВО РФ за сутки уничтожили 712 беспилотников, 13 авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ. Потери ВСУ оценены в 1335 военнослужащих убитыми и ранеными. На одном только участке СВО в зоне ответственности российской войсковой группировки "Центр" суточные потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, не считая бронетехники и другой матчасти.Президент США Дональд Трамп заявил прессе, что на переговорах с Зеленским дал киевскому гостю указание "закончить войну" и напомнил о цене вопроса - 25 тысяч жизней с украинской стороны за месяц. Очевидно, не на такую реакцию Белого дома рассчитывала киевская делегация, скрывшаяся от прессы и ограничившаяся скупыми комментариями в обтекаемом позитивном ключе.Евросоюз решил поддержать киевский режим в такой ситуации и выделить дополнительно 8,3 млрд евро до конца 2026 года. В опубликованном 30 июля заявлении Совета ЕС сказано, что определён план действий по реализации "амбициозных реформ, которые Украина должна выполнить до получения средств". В случае успеха киевский режим может рассчитывать на "дополнительное финансирование в размере 8,3 млрд евро на 2026 год". Оно будет предоставлено как кредит, что увеличит огромный госдолг Украины. Для получения кредита Киеве предписаны "дополнительные шаги по реформированию, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией".Также 30 июля украинский премьер-министр Сергей Корецкий заявил о получении очередной части 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, которые "будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд".Корецкий отметил, что всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для киевского режима. Он уточнил: уже привлечено 11,6 млрд, из которых 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на военные.Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров накануне, 29 июля внёс ясность в использование средств Евросоюза киевским режимом. Он пообещал лично участвовать в массовых убийствах граждан России."Пусть не радуются, рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо", - заявил Фёдоров в интервью.Он также обрушился с критикой на Зеленского, который "перестал воспринимать объективную картину мира". Фёдоров также бросил камень в огород главы парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Помимо других многозначительных намёков и резких обвинений, Фёдоров указал на масштабы коррумпированности Минобороны Украины.Фёдорова считают одним из возможных спарринг-партнёров Зеленского на возможных президентских выборах. Экс-министр делает ставку на праворадикальную риторику и, вероятно, будет отнимать голоса у откровенных экстремистов. Всё это может помочь экс-главкому ВСУ - нынешнему послу в Британии Валерию Залужному добыть президентское кресло во втором туре.Для правильного подсчёта голосов киевские специалисты уже предложили "электронное голосование" с отсылкой к практикам США и Бразилии. Жестокие политические репрессии и другие антидемократические меры позволяют нынешнему руководству Украины не только сформировать пул правильных кандидатов, но и предложить удобную для себя процедуру голосования без опасений признания итогов Западом.Актуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР

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