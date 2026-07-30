ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля - 30.07.2026 Украина.ру
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ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля - 30.07.2026 Украина.ру
ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
Ракета прилетела в Польшу с Украины - Варшава обвинила в этом Россию. Армия России освобождает новые населённые пункты в зоне СВО. Евросоюз поддерживает киевский режим кредитами.
2026-07-30T18:45
2026-07-30T18:45
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Новостную повестку четверга задала Польша, обвинившая Россию в ночном ракетном ударе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект является российской крылатой ракетой Х-101. При этом он признал, что исследование обломков не завершено и выводы экспертов не готовы.Ранее в подобных случаях всё происходило по согласованному с Киевом сценарию: прилетавшие с Украины дроны и ракеты объявлялись "российскими", даже если они таковыми не являлись и об этом на момент заявлений политики знали. По этой даже русофобской методичке в аналогичных случаях делают заявления чиновники Прибалтики, Румынии и других государств, враждебных России.Тем временем в Киеве заявили, что 30 июля снова была одна из самых масштабных комбинированных воздушных атак ВС РФ за последнее время, затронувшая большинство регионов страны. В сообщениях фигурировало около 70 ракет различных типов, включая баллистические и крылатые, а также 280 ударных беспилотников.Владимир Зеленский использовал утренние новости не для критики ПВО ВСУ и поставщиков средств противовоздушной обороны по линии НАТО. Он упрекнул западных друзей и партнёров в недостаточной поддержке киевского режима."Этот российский террор ещё раз доказывает, что защита от ракетной угрозы со стороны России — важнейшая задача, когда речь идёт о спасении жизней наших людей, — написал Зеленский в соцсети. — Несвоевременная помощь и задержки в поставках противоракетных средств приводят к подобным разрушениям, к таким жертвам, которые, к сожалению, мы наблюдаем сегодня".ВСУ не только не смогли обеспечить противодействие воздушным ударам, но и удерживать позиции на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Минобороны РФ сообщило об освобождении нескольких населённых пунктов за день."Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики", - сообщило МО РФ.Армия России также установила контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области. Подразделения ВС РФ расширяли зоны контроля и взламывали укрепления ВСУ.ПВО РФ за сутки уничтожили 712 беспилотников, 13 авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ. Потери ВСУ оценены в 1335 военнослужащих убитыми и ранеными. На одном только участке СВО в зоне ответственности российской войсковой группировки "Центр" суточные потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, не считая бронетехники и другой матчасти.Президент США Дональд Трамп заявил прессе, что на переговорах с Зеленским дал киевскому гостю указание "закончить войну" и напомнил о цене вопроса - 25 тысяч жизней с украинской стороны за месяц. Очевидно, не на такую реакцию Белого дома рассчитывала киевская делегация, скрывшаяся от прессы и ограничившаяся скупыми комментариями в обтекаемом позитивном ключе.Евросоюз решил поддержать киевский режим в такой ситуации и выделить дополнительно 8,3 млрд евро до конца 2026 года. В опубликованном 30 июля заявлении Совета ЕС сказано, что определён план действий по реализации "амбициозных реформ, которые Украина должна выполнить до получения средств". В случае успеха киевский режим может рассчитывать на "дополнительное финансирование в размере 8,3 млрд евро на 2026 год". Оно будет предоставлено как кредит, что увеличит огромный госдолг Украины. Для получения кредита Киеве предписаны "дополнительные шаги по реформированию, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией".Также 30 июля украинский премьер-министр Сергей Корецкий заявил о получении очередной части 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, которые "будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд".Корецкий отметил, что всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для киевского режима. Он уточнил: уже привлечено 11,6 млрд, из которых 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на военные.Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров накануне, 29 июля внёс ясность в использование средств Евросоюза киевским режимом. Он пообещал лично участвовать в массовых убийствах граждан России."Пусть не радуются, рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо", - заявил Фёдоров в интервью.Он также обрушился с критикой на Зеленского, который "перестал воспринимать объективную картину мира". Фёдоров также бросил камень в огород главы парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Помимо других многозначительных намёков и резких обвинений, Фёдоров указал на масштабы коррумпированности Минобороны Украины.Фёдорова считают одним из возможных спарринг-партнёров Зеленского на возможных президентских выборах. Экс-министр делает ставку на праворадикальную риторику и, вероятно, будет отнимать голоса у откровенных экстремистов. Всё это может помочь экс-главкому ВСУ - нынешнему послу в Британии Валерию Залужному добыть президентское кресло во втором туре.Для правильного подсчёта голосов киевские специалисты уже предложили "электронное голосование" с отсылкой к практикам США и Бразилии. Жестокие политические репрессии и другие антидемократические меры позволяют нынешнему руководству Украины не только сформировать пул правильных кандидатов, но и предложить удобную для себя процедуру голосования без опасений признания итогов Западом.Актуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, военная хроника на украине, главные новости, новости, россия, украина, польша, владимир зеленский, михаил федоров, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, евросоюз, выборы на украине, президентские выборы, валерий залужный, украина-ес, финансовая помощь, потери всу на сегодня
Хроники, Эксклюзив, военная хроника на Украине, Главные новости, Новости, Россия, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, ЕС, Евросоюз, выборы на Украине, президентские выборы, Валерий Залужный, Украина-ЕС, финансовая помощь, потери ВСУ на сегодня

ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля

18:45 30.07.2026
 
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
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Сергей Зуев
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Ракета прилетела в Польшу с Украины - Варшава обвинила в этом Россию. Армия России освобождает новые населённые пункты в зоне СВО. Евросоюз поддерживает киевский режим кредитами.
Новостную повестку четверга задала Польша, обвинившая Россию в ночном ракетном ударе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект является российской крылатой ракетой Х-101. При этом он признал, что исследование обломков не завершено и выводы экспертов не готовы.
Ранее в подобных случаях всё происходило по согласованному с Киевом сценарию: прилетавшие с Украины дроны и ракеты объявлялись "российскими", даже если они таковыми не являлись и об этом на момент заявлений политики знали. По этой даже русофобской методичке в аналогичных случаях делают заявления чиновники Прибалтики, Румынии и других государств, враждебных России.
Тем временем в Киеве заявили, что 30 июля снова была одна из самых масштабных комбинированных воздушных атак ВС РФ за последнее время, затронувшая большинство регионов страны. В сообщениях фигурировало около 70 ракет различных типов, включая баллистические и крылатые, а также 280 ударных беспилотников.
Владимир Зеленский использовал утренние новости не для критики ПВО ВСУ и поставщиков средств противовоздушной обороны по линии НАТО. Он упрекнул западных друзей и партнёров в недостаточной поддержке киевского режима.
"Этот российский террор ещё раз доказывает, что защита от ракетной угрозы со стороны России — важнейшая задача, когда речь идёт о спасении жизней наших людей, — написал Зеленский в соцсети. — Несвоевременная помощь и задержки в поставках противоракетных средств приводят к подобным разрушениям, к таким жертвам, которые, к сожалению, мы наблюдаем сегодня".
ВСУ не только не смогли обеспечить противодействие воздушным ударам, но и удерживать позиции на линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Минобороны РФ сообщило об освобождении нескольких населённых пунктов за день.
"Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики", - сообщило МО РФ.
Армия России также установила контроль над населенными пунктами Юрченково в Харьковской области, а также Могрицей и Малой Слободкой в Сумской области. Подразделения ВС РФ расширяли зоны контроля и взламывали укрепления ВСУ.
ПВО РФ за сутки уничтожили 712 беспилотников, 13 авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ. Потери ВСУ оценены в 1335 военнослужащих убитыми и ранеными. На одном только участке СВО в зоне ответственности российской войсковой группировки "Центр" суточные потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, не считая бронетехники и другой матчасти.
Президент США Дональд Трамп заявил прессе, что на переговорах с Зеленским дал киевскому гостю указание "закончить войну" и напомнил о цене вопроса - 25 тысяч жизней с украинской стороны за месяц. Очевидно, не на такую реакцию Белого дома рассчитывала киевская делегация, скрывшаяся от прессы и ограничившаяся скупыми комментариями в обтекаемом позитивном ключе.
Евросоюз решил поддержать киевский режим в такой ситуации и выделить дополнительно 8,3 млрд евро до конца 2026 года. В опубликованном 30 июля заявлении Совета ЕС сказано, что определён план действий по реализации "амбициозных реформ, которые Украина должна выполнить до получения средств". В случае успеха киевский режим может рассчитывать на "дополнительное финансирование в размере 8,3 млрд евро на 2026 год". Оно будет предоставлено как кредит, что увеличит огромный госдолг Украины. Для получения кредита Киеве предписаны "дополнительные шаги по реформированию, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией".
Также 30 июля украинский премьер-министр Сергей Корецкий заявил о получении очередной части 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan, которые "будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд".
Корецкий отметил, что всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для киевского режима. Он уточнил: уже привлечено 11,6 млрд, из которых 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на военные.
Бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров накануне, 29 июля внёс ясность в использование средств Евросоюза киевским режимом. Он пообещал лично участвовать в массовых убийствах граждан России.
"Пусть не радуются, рано радоваться. Я их достану из любого сектора и продолжу уничтожать в промышленных масштабах. Все будет хорошо", - заявил Фёдоров в интервью.
Он также обрушился с критикой на Зеленского, который "перестал воспринимать объективную картину мира". Фёдоров также бросил камень в огород главы парламентской фракции президентской партии "Слуга народа" Давида Арахамии. Помимо других многозначительных намёков и резких обвинений, Фёдоров указал на масштабы коррумпированности Минобороны Украины.
Фёдорова считают одним из возможных спарринг-партнёров Зеленского на возможных президентских выборах. Экс-министр делает ставку на праворадикальную риторику и, вероятно, будет отнимать голоса у откровенных экстремистов. Всё это может помочь экс-главкому ВСУ - нынешнему послу в Британии Валерию Залужному добыть президентское кресло во втором туре.
Для правильного подсчёта голосов киевские специалисты уже предложили "электронное голосование" с отсылкой к практикам США и Бразилии. Жестокие политические репрессии и другие антидемократические меры позволяют нынешнему руководству Украины не только сформировать пул правильных кандидатов, но и предложить удобную для себя процедуру голосования без опасений признания итогов Западом.
Актуальное интервью: Конрад Рэнкас: Россию ныне атакует та же международная коалиция, которая поддерживала Гитлера против СССР
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