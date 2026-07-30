https://ukraina.ru/20260730/ukrainaru-publikuet-otryvok-intervyu-andreya-cherezova-na-kotorogo-v-tule-bylo-soversheno-pokushenie-1081998002.html
Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение
Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение - 30.07.2026 Украина.ру
Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение
В ночь с 28 на 29 июля 2026 года в Туле в подъезде собственного дома было совершено покушение на Андрея Черезова, разработчика и производителя отечественных дронов, которые российские военные используют в зоне СВО.
2026-07-30T14:42
2026-07-30T14:42
2026-07-30T14:42
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покушение
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Киллер выстрелил в него три раза. На шум из квартиры выбежала жена Андрея, но, к сожалению, она не смогла увидеть наемного убийцу, так как тот быстро покинул место преступления. Черезов в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии.Два года назад съемочная группа издания Украина.ру посетила предприятие Андрея Черезова, где и производятся разработанные им и его коллегами дроны, и взяло у него интервью о перспективах развития отрасли. Отрывок из него мы и предоставляем вашему вниманию. В силу понятной секретности Андрей тогда попросил указать в титрах не его настоящую фамилию, а назвать его просто "Андреем Ивановым", что мы и сделали.Полностью 40-минутное интервью вы можете посмотреть, кликнув на ссылкуhttps://rutube.ru/video/3569aaec0e7f667e47b0edae8c57f03f/?ysclid=ms79hznlcr445949689
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видео, украина.ру, покушение, украина, сво, дроны, видео
Видео, Украина.ру, покушение, Украина, СВО, дроны
Украина.ру публикует отрывок интервью Андрея Черезова, на которого в Туле было совершено покушение
В ночь с 28 на 29 июля 2026 года в Туле в подъезде собственного дома было совершено покушение на Андрея Черезова, разработчика и производителя отечественных дронов, которые российские военные используют в зоне СВО.
Киллер выстрелил в него три раза. На шум из квартиры выбежала жена Андрея, но, к сожалению, она не смогла увидеть наемного убийцу, так как тот быстро покинул место преступления.
Черезов в настоящий момент находится в больнице в тяжелом состоянии.
Два года назад съемочная группа издания Украина.ру посетила предприятие Андрея Черезова, где и производятся разработанные им и его коллегами дроны, и взяло у него интервью о перспективах развития отрасли. Отрывок из него мы и предоставляем вашему вниманию.
В силу понятной секретности Андрей тогда попросил указать в титрах не его настоящую фамилию, а назвать его просто "Андреем Ивановым", что мы и сделали.
Полностью 40-минутное интервью вы можете посмотреть, кликнув на ссылку
https://rutube.ru/video/3569aaec0e7f667e47b0edae8c57f03f/?ysclid=ms79hznlcr445949689