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ЕС добавит киевскому режиму €8,3 млрд

ЕС добавит киевскому режиму €8,3 млрд - 30.07.2026 Украина.ру

ЕС добавит киевскому режиму €8,3 млрд

Евросоюз выделит киевскому режиму дополнительно 8,3 млрд евро до конца 2026 года на жёстких условиях. Об этом сказано в опубликованном 30 июля заявлении Совета ЕС

2026-07-30T14:00

2026-07-30T14:00

2026-07-30T14:00

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Совет ЕС решил внести изменения в "украинский план", который определяет план действий по реализации "амбициозных реформ, которые Украина должна выполнить до получения средств". В случае успеха киевский режим может рассчитывать на "дополнительное финансирование в размере 8,3 млрд евро на 2026 год". Оно будет предоставлено как кредит по согласованию с Европарламентом и Советом ЕС.По предложению Еврокомиссии "в измененном плане по Украине предусмотрены дополнительные шаги по реформированию, в том числе в области верховенства права и борьбы с коррупцией", сказано в пресс-релизе Совета ЕС."Программа поддержки Украины, вступившая в силу 1 марта 2024 года, предусматривает предоставление стабильного финансирования в размере более 50 миллиардов евро в виде грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины в период с 2024 по 2027 год", - напомнили в Совете ЕС.Там также отметили, что по указанной программе нынешнему руководству Украины уже выделено "6 миллиардов евро в виде промежуточного финансирования, 1,89 миллиарда евро в виде предварительного финансирования и семь траншей на общую сумму около 21,6 миллиарда евро".Ранее в новостях: Украина вошла в топ-10 самых закредитованных стран мираБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, евросоюз, ес, кредит, госдолг, финансовая помощь, коррупция