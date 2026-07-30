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Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС
Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС - 30.07.2026 Украина.ру
Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС
Ускоренное вступление Украины в ЕС невозможно из-за СВО и потери контроля над территориями. Об этом 29 июля в интервью словацкому изданию Aktuality заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович
2026-07-30T15:38
2026-07-30T15:38
2026-07-30T15:38
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Евросоюз должен применять одинаковые подходы ко всем кандидатам на членство в этом союзе, уверен министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович."Я не считаю правильным посылать сообщение о том, что Украина будет двигаться быстрее, потому что она находится в состоянии войны и не контролирует всю свою территорию, тогда как нам следует ждать, потому что Европейский союз настаивает на меритократическом подходе, хотя Путин через своих людей блокирует принятие решений в парламенте", – сказал министр.При этом он упомянул о Молдавии, которая вместе с Украиной и другими постсоветскими республиками состоит в программе ЕС "Восточное партнёрство" и добивается членства в ЕС. Молдавия находится "на грани конфликта с Россией" и этом может вызвать проблемы для принятия её в Евросоюз.Боснийский чиновник предупредил ЕС об опасности отказа принять БиГ в состав межгосударственного объединения."Если Европейский союз не примет Боснию и Герцеговину, это сделает кто-то другой. А это опасно для всей Европы", — заявил министр иностранных дел Боснии и ГерцеговиныКонакович заявил, что что Брюссель до сих пор не до конца понимает ситуацию в его стране и недооценивает геополитическую борьбу за Западные Балканы. "Черногория, в частности, очень быстро продвигается вперед, Албания также демонстрирует хорошие результаты, и мы верим, что некоторые из этих стран станут полноправными членами Европейского союза. В то же время поступают предложения, например, от Германии, о том, что Украину следует быстрее принять в союз, а нам следует предоставить какой-либо другой статус, например, статус наблюдателя, - сказал министр. - Я не думаю, что это правильный подход. Фундаментальный вопрос: в чем разница между Украиной и нами?"Конакович рассчитывает, что евробюрократия поймёт ситуацию БиГ. "Если он не контролирует Западные Балканы, это сделает кто-то другой. А это представляет опасность для всех нас", - предупредил Евросоюз боснийский чиновник.Пользуясь случаем, он пожаловался на лидера Республики Сербской в составе БиГ и привёл подсчёт визитов Додика в Москву, а также участия сербского лидера в праздновании Дня Победы 9 мая."Представьте себе, что представители Донбасса в украинском парламенте имели бы право вето, подобное тому, которое имеют представители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. При этом они полностью находятся под контролем Владимира Путина и блокируют все, что могло бы приблизить страну к Европейскому Союзу", – сказал министр.По его словам, сегодня Москва в лице лидера Республики Сербской в составе постюгославского образования Милорада Додика блокирует европейское будущее Боснии и Герцеговины, в то время как Китай и другие иностранные игроки также укрепляют свои позиции.Ранее в новостях: Лидер Республики Сербской Додик пожелал России победы в СВО Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Босния и Герцеговина, Киев, ЕС, МИД, Украина-ЕС, евроинтеграция, Балканы, Республика Сербская, Владимир Путин, Милорад Додик, Украина.ру
Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС
Ускоренное вступление Украины в ЕС невозможно из-за СВО и потери контроля над территориями. Об этом 29 июля в интервью словацкому изданию Aktuality заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович
Евросоюз должен применять одинаковые подходы ко всем кандидатам на членство в этом союзе, уверен министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович.
"Я не считаю правильным посылать сообщение о том, что Украина будет двигаться быстрее, потому что она находится в состоянии войны и не контролирует всю свою территорию, тогда как нам следует ждать, потому что Европейский союз настаивает на меритократическом подходе, хотя Путин через своих людей блокирует принятие решений в парламенте", – сказал министр.
При этом он упомянул о Молдавии, которая вместе с Украиной и другими постсоветскими республиками состоит в программе ЕС "Восточное партнёрство" и добивается членства в ЕС. Молдавия находится "на грани конфликта с Россией" и этом может вызвать проблемы для принятия её в Евросоюз.
Боснийский чиновник предупредил ЕС об опасности отказа принять БиГ в состав межгосударственного объединения.
"Если Европейский союз не примет Боснию и Герцеговину, это сделает кто-то другой. А это опасно для всей Европы", — заявил министр иностранных дел Боснии и Герцеговины
Конакович заявил, что что Брюссель до сих пор не до конца понимает ситуацию в его стране и недооценивает геополитическую борьбу за Западные Балканы.
"Черногория, в частности, очень быстро продвигается вперед, Албания также демонстрирует хорошие результаты, и мы верим, что некоторые из этих стран станут полноправными членами Европейского союза. В то же время поступают предложения, например, от Германии, о том, что Украину следует быстрее принять в союз, а нам следует предоставить какой-либо другой статус, например, статус наблюдателя, - сказал министр. - Я не думаю, что это правильный подход. Фундаментальный вопрос: в чем разница между Украиной и нами?"
Конакович рассчитывает, что евробюрократия поймёт ситуацию БиГ.
"Если он не контролирует Западные Балканы, это сделает кто-то другой. А это представляет опасность для всех нас", - предупредил Евросоюз боснийский чиновник.
Пользуясь случаем, он пожаловался на лидера Республики Сербской в составе БиГ и привёл подсчёт визитов Додика в Москву, а также участия сербского лидера в праздновании Дня Победы 9 мая.
"Представьте себе, что представители Донбасса в украинском парламенте имели бы право вето, подобное тому, которое имеют представители Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. При этом они полностью находятся под контролем Владимира Путина и блокируют все, что могло бы приблизить страну к Европейскому Союзу", – сказал министр.
По его словам, сегодня Москва в лице лидера Республики Сербской в составе постюгославского образования Милорада Додика блокирует европейское будущее Боснии и Герцеговины, в то время как Китай и другие иностранные игроки также укрепляют свои позиции.
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