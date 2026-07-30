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Битва за Москву: за 1,5 месяца боев сбил 18 вражеских дронов
Битва за Москву: за 1,5 месяца боев сбил 18 вражеских дронов - 30.07.2026 Украина.ру
Битва за Москву: за 1,5 месяца боев сбил 18 вражеских дронов
Оператор БПЛА разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Дартс" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру... Украина.ру, 30.07.2026
2026-07-30T19:00
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Оператор БПЛА разведывательного батальона "Медведи" ЦСН "Барс-Сармат" с позывным "Дартс" рассказал корреспонденту интернет-издания Украина.ру Александру Чаленко, какие бандеровские дроны сбивать легче, а какие труднее. Например, FP-1 и FP-2 – легче, потому что они большие – размах крыльев 6 метров. А вот "Фурии" - труднее, потому что они маленькие. Тяжело сбивать реактивные дроны, потому что они могут развивать скорость до 600 км/ч в то время как максимальная скорость, которые могут развить охотящиеся за украинскими БПЛА дроны "Лис", всего 300 км/ч.
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Украина.ру
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Видео, Москва, Александр Чаленко, Барс-Сармат, Украина.ру, дроны, БПЛА, ПВО