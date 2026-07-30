https://ukraina.ru/20260730/zelenskiy-absolyutno-nedogovorosposoben-v-mid-rf-otsenili-obstanovku-v-blizhnem-i-dalnem-zarubezhe-1082005226.html

Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье

Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье - 30.07.2026 Украина.ру

Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье

Киевский режим склонен к терроризму, не к договорённостям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-30T19:56

2026-07-30T19:56

2026-07-30T19:56

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Главное из заявлений Марии Захаровой:🟦 Продолжающиеся атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность;🟦 Экономические интересы Казахстана и США все больше страдают от политики утратившего связь с реальностью Владимира Зеленского;🟦 Зеленский абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт;🟦 Зеленский в США заявил о якобы стремлении к прекращению огня, в то же время санкционировав нападения на энергетическую инфраструктуру;🟦 РФ рассчитывает, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку действиям Зеленского и приструнят его;🟦 Маловероятно, что в Белом доме не видят картины с лицемерным поведением Зеленского.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, черное море, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, мид рф