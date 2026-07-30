Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье
Киевский режим склонен к терроризму, не к договорённостям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Главное из заявлений Марии Захаровой:
🟦 Продолжающиеся атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность;
🟦 Экономические интересы Казахстана и США все больше страдают от политики утратившего связь с реальностью Владимира Зеленского;
🟦 Зеленский абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт;
🟦 Зеленский в США заявил о якобы стремлении к прекращению огня, в то же время санкционировав нападения на энергетическую инфраструктуру;
🟦 РФ рассчитывает, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку действиям Зеленского и приструнят его;
🟦 Маловероятно, что в Белом доме не видят картины с лицемерным поведением Зеленского.
🟦 Продолжающиеся атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность;
🟦 Экономические интересы Казахстана и США все больше страдают от политики утратившего связь с реальностью Владимира Зеленского;
🟦 Зеленский абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт;
🟦 Зеленский в США заявил о якобы стремлении к прекращению огня, в то же время санкционировав нападения на энергетическую инфраструктуру;
🟦 РФ рассчитывает, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку действиям Зеленского и приструнят его;
🟦 Маловероятно, что в Белом доме не видят картины с лицемерным поведением Зеленского.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
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