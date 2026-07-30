Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье - 30.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260730/zelenskiy-absolyutno-nedogovorosposoben-v-mid-rf-otsenili-obstanovku-v-blizhnem-i-dalnem-zarubezhe-1082005226.html
Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье
Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье - 30.07.2026 Украина.ру
Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье
Киевский режим склонен к терроризму, не к договорённостям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T19:56
2026-07-30T19:56
новости
россия
сша
черное море
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
ес
украина.ру
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061838558_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_3f69cb4eed9edc9b17cf66465d3f8dd0.jpg
Главное из заявлений Марии Захаровой:🟦 Продолжающиеся атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность;🟦 Экономические интересы Казахстана и США все больше страдают от политики утратившего связь с реальностью Владимира Зеленского;🟦 Зеленский абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт;🟦 Зеленский в США заявил о якобы стремлении к прекращению огня, в то же время санкционировав нападения на энергетическую инфраструктуру;🟦 РФ рассчитывает, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку действиям Зеленского и приструнят его;🟦 Маловероятно, что в Белом доме не видят картины с лицемерным поведением Зеленского.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
сша
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/11/1061838558_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_841efa46f9733597816a34294eb4c61e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, черное море, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, ес, украина.ру, мид рф
Новости, Россия, США, Черное море, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЕС, Украина.ру, МИД РФ

Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье

19:56 30.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Киевский режим склонен к терроризму, не к договорённостям. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает 30 июля телеграм-канал Украина.ру
Главное из заявлений Марии Захаровой:

🟦 Продолжающиеся атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру в Черном море вызывают чрезвычайную озабоченность;

🟦 Экономические интересы Казахстана и США все больше страдают от политики утратившего связь с реальностью Владимира Зеленского;

🟦 Зеленский абсолютно недоговороспособен и пытается вовлечь в свои террористические авантюры как можно больше стран, масштабировать конфликт;

🟦 Зеленский в США заявил о якобы стремлении к прекращению огня, в то же время санкционировав нападения на энергетическую инфраструктуру;

🟦 РФ рассчитывает, что имеющие влияние на Киев американские власти дадут адекватную оценку действиям Зеленского и приструнят его;

🟦 Маловероятно, что в Белом доме не видят картины с лицемерным поведением Зеленского.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАЧерное мореВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЕСУкраина.руМИД РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:05Депутат Железняк попался на симуляции участия в митингах из спа-отеля
21:05‼ Украинцев пугают инсайдами про ядерный удар
21:02Рижский Русский театр Чехова заклеил зеленым скотчем все слова на русском. Главные новости к этому часу
20:58Украинские ботофермы побираются в соцсетях под видом россиян
20:55ВС РФ продвинулись на Бурлукском направлении в Харьковской области
20:12Вишнёвое - украинская Газа
20:06Россия продлила полный запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года
20:04МИД России прокомментировал атаку Украины на суда у морского терминала КТК
20:01Медведев рассказал о завершении СВО, Зеленские произвёл офисное назначение. Главное к 20.00
19:56Зеленский абсолютно недоговороспособен: в МИД РФ оценили обстановку в ближнем и дальнем зарубежье
19:47ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО
19:0730 июля 2026 года, вечерний эфир
19:00Битва за Москву: за 1,5 месяца боев сбил 18 вражеских дронов
18:45ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
17:39Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*
16:27Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot
16:17Взрывы в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
16:02Иран уничтожил F-16 ВВС США в Иордании, Польша не была целью. Новости к этому часу
15:47Журналисты "Украина.ру" Федор Громов и Алексей Туманов сменили редакцию на передовую
15:38Воюет и не контролирует территорию: МИД БиГ не видит членства Украины в ЕС
Лента новостейМолния