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Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot
Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot - 30.07.2026 Украина.ру
Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot
Не дожидаясь итогов экспертизы, премьер Польши Дональд Туск назвал упавший в Люблинском воеводстве объект российской ракетой Х-101. Ранее Оперативное... Украина.ру, 30.07.2026
2026-07-30T16:27
2026-07-30T16:27
2026-07-30T16:27
видео
польша
люблинское воеводство
украина
f-16
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Не дожидаясь итогов экспертизы, премьер Польши Дональд Туск назвал упавший в Люблинском воеводстве объект российской ракетой Х-101. Ранее Оперативное командование страны сообщало, что ночью над Польшей примерно в 95 километрах от границы с Украиной был обнаружен неопознанный объект, двигавшийся на запад, и для его перехвата был поднят истребитель F-16.Подробнее об уязвимости польской системы ПВО, казусах Patriot и свойствах ракеты Х-101 рассказал ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.
польша
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Украина.ру
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видео, польша, люблинское воеводство, украина, f-16, ракеты, русофобия, ес, украина-ес, пво, видео
Видео, Польша, Люблинское воеводство, Украина, F-16, ракеты, Русофобия, ЕС, Украина-ЕС, ПВО