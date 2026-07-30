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Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot

Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot - 30.07.2026 Украина.ру

Политический вердикт до экспертизы: Шаландин о ракете в Польше, системах ПВО и казусах Patriot

Не дожидаясь итогов экспертизы, премьер Польши Дональд Туск назвал упавший в Люблинском воеводстве объект российской ракетой Х-101. Ранее Оперативное... Украина.ру, 30.07.2026

2026-07-30T16:27

2026-07-30T16:27

2026-07-30T16:27

видео

польша

люблинское воеводство

украина

f-16

ракеты

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Не дожидаясь итогов экспертизы, премьер Польши Дональд Туск назвал упавший в Люблинском воеводстве объект российской ракетой Х-101. Ранее Оперативное командование страны сообщало, что ночью над Польшей примерно в 95 километрах от границы с Украиной был обнаружен неопознанный объект, двигавшийся на запад, и для его перехвата был поднят истребитель F-16.Подробнее об уязвимости польской системы ПВО, казусах Patriot и свойствах ракеты Х-101 рассказал ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин.

польша

люблинское воеводство

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