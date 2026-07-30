https://ukraina.ru/20260730/30-iyulya-2026-goda-vecherniy-efir-1082004505.html

30 июля 2026 года, вечерний эфир

30 июля 2026 года, вечерний эфир - 30.07.2026 Украина.ру

30 июля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.07.2026

2026-07-30T19:07

2026-07-30T19:07

2026-07-30T19:07

макеевка

донецкая народная республика

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Тема дня Новороссии. Как обновляют детскую школу искусств имени Ханжонкова в Макеевке. Гость: Вита Пащенко — заместитель министра культуры ДНР.* Тема дня Новороссии. Путь от нуля до КМС в настольном теннисе. Гость: Эвелина Обидчева – кандидат в мастера спорта по настольному теннису.* Наши защитники. Литература окопов и блиндажей. Гость: писатель, военнослужащий Андрей Лисьев.

макеевка

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

макеевка, донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео