30 июля 2026 года, вечерний эфир - 30.07.2026 Украина.ру
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30 июля 2026 года, вечерний эфир
30 июля 2026 года, вечерний эфир - 30.07.2026 Украина.ру
30 июля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 30.07.2026
2026-07-30T19:07
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макеевка
донецкая народная республика
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Тема дня Новороссии. Как обновляют детскую школу искусств имени Ханжонкова в Макеевке. Гость: Вита Пащенко — заместитель министра культуры ДНР.* Тема дня Новороссии. Путь от нуля до КМС в настольном теннисе. Гость: Эвелина Обидчева – кандидат в мастера спорта по настольному теннису.* Наши защитники. Литература окопов и блиндажей. Гость: писатель, военнослужащий Андрей Лисьев.
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макеевка, донецкая народная республика, новороссия сегодня, видео
Макеевка, Донецкая Народная Республика, Новороссия сегодня

30 июля 2026 года, вечерний эфир

19:07 30.07.2026
 
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Сегодня в эфире:

* Тема дня Новороссии. Как обновляют детскую школу искусств имени Ханжонкова в Макеевке. Гость: Вита Пащенко — заместитель министра культуры ДНР.

* Тема дня Новороссии. Путь от нуля до КМС в настольном теннисе. Гость: Эвелина Обидчева – кандидат в мастера спорта по настольному теннису.

* Наши защитники. Литература окопов и блиндажей. Гость: писатель, военнослужащий Андрей Лисьев.
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Заголовок открываемого материала
19:0730 июля 2026 года, вечерний эфир
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