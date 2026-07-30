https://ukraina.ru/20260730/chistyy-chetverg-gbr-i-genshtab-ukrainy-proverili-bolee-100-voenkomatov-1081995369.html

"Чистый четверг": ГБР и Генштаб Украины проверили более 100 военкоматов

"Чистый четверг": ГБР и Генштаб Украины проверили более 100 военкоматов - 30.07.2026 Украина.ру

"Чистый четверг": ГБР и Генштаб Украины проверили более 100 военкоматов

Масштабная проверка проходит в переименованных украинских военкоматах. Об этом 30 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-07-30T13:46

2026-07-30T13:46

2026-07-30T13:46

новости

украина

гбр

тцк

генштаб

мобилизация на украине

коррупция

криминал

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1e/1081994809_0:0:1128:636_1920x0_80_0_0_d4771796244af643bd927ebdfce92faf.jpg

"Государственное бюро расследований во взаимодействии с ГШ Вооруженных сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины", - сказано в официальном сообщении.В нём отмечено, что основное внимание проверяющих "сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, избиениях и пытках военнообязанных"."Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай. Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил чистый четверг", - подчеркнули в ГБР.По результатам следственных действий анонсировано задержание и сообщение о "подозрении" фигурантам в разных регионах постсоветской республики. Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Известно также о летальных исходах насильственной мобилизации на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, гбр, тцк, генштаб, мобилизация на украине, коррупция, криминал, уклонисты