https://ukraina.ru/20260730/chistyy-chetverg-gbr-i-genshtab-ukrainy-proverili-bolee-100-voenkomatov-1081995369.html
"Чистый четверг": ГБР и Генштаб Украины проверили более 100 военкоматов
"Чистый четверг": ГБР и Генштаб Украины проверили более 100 военкоматов - 30.07.2026 Украина.ру
"Чистый четверг": ГБР и Генштаб Украины проверили более 100 военкоматов
Масштабная проверка проходит в переименованных украинских военкоматах. Об этом 30 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-07-30T13:46
2026-07-30T13:46
2026-07-30T13:46
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"Государственное бюро расследований во взаимодействии с ГШ Вооруженных сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины", - сказано в официальном сообщении.В нём отмечено, что основное внимание проверяющих "сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, избиениях и пытках военнообязанных"."Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай. Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил чистый четверг", - подчеркнули в ГБР.По результатам следственных действий анонсировано задержание и сообщение о "подозрении" фигурантам в разных регионах постсоветской республики. Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Известно также о летальных исходах насильственной мобилизации на Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, гбр, тцк, генштаб, мобилизация на украине, коррупция, криминал, уклонисты
Новости, Украина, ГБР, ТЦК, Генштаб, мобилизация на Украине, коррупция, криминал, уклонисты
"Чистый четверг": ГБР и Генштаб Украины проверили более 100 военкоматов
Масштабная проверка проходит в переименованных украинских военкоматах. Об этом 30 июля сообщило Государственное бюро расследований Украины
"Государственное бюро расследований во взаимодействии с ГШ Вооруженных сил Украины проводит масштабную спецоперацию "Честный призыв". Следственные действия проходят в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины", - сказано в официальном сообщении.
В нём отмечено, что основное внимание проверяющих "сосредоточено на фактах содействия уклонению от мобилизации за деньги, а также превышение военнослужащими ТЦК служебных полномочий, в частности, избиениях и пытках военнообязанных".
"Речь идет о комплексной работе по очистке системы, а не реакции на один резонансный случай. Для многих в ТЦК сегодня действительно наступил чистый четверг", - подчеркнули в ГБР.
По результатам следственных действий анонсировано задержание и сообщение о "подозрении" фигурантам в разных регионах постсоветской республики.
Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы. Известно также о летальных исходах насильственной мобилизации на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.