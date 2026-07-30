https://ukraina.ru/20260730/kabmin-ukrainy-zanyat-vosstanovleniem-portov-1081996252.html
Кабмин Украины занят восстановлением портов
Кабмин Украины занят восстановлением портов - 30.07.2026 Украина.ру
Кабмин Украины занят восстановлением портов
Госаппарат Украины мобилизован на круглосуточную работу по восстановлению портов под контролем Владимира Зеленского. Об этом з0 июля заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
2026-07-30T14:41
2026-07-30T14:41
2026-07-30T14:41
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Глава правительства Украины акцентировал внимание на ситуации в Черноморском бассейне."Ситуация довольно сложная, - констатировал он. - Для Украины работа морских портов имеет критическое значение. Это наша экономика, экспорт и валютные поступления. Этот вопрос находится на личном контроле у президента Украины. Над решением этой проблемы работают и правительство, и дипломатический корпус, и все ответственные государственные учреждения в формате 24/7. Особая роль и вовлеченность наших военных - от них многое зависит".Корецкий отметил, что сейчас "Черноморский бассейн является зоной наивысшего уровня опасности". "Для осознания масштабов: экспорт Черноморского бассейна - это значительная доля всего мирового экспорта пшеницы. Глобальные перебои поставок сельскохозяйственных культур безусловно приведут к росту мировых цен. Цены безусловно вырастут и на внутренних рынках стран-импортеров", - пояснил чиновник.По его словам, киевский режим координирует работу с неназванными международными партнерами, безостановочно жалуется на Россию и пытается перенаправить каналы поставок. Украинскую проблему для мировой экономики Корецкий оценил в $150 млрд в годовом исчислении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, кабмин, россия, сергей корецкий, ес, украина.ру, порты, бывший ссср
Новости, Украина, Кабмин, Россия, Сергей Корецкий, ЕС, Украина.ру, порты, бывший СССР
Кабмин Украины занят восстановлением портов
Госаппарат Украины мобилизован на круглосуточную работу по восстановлению портов под контролем Владимира Зеленского. Об этом з0 июля заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
Глава правительства Украины акцентировал внимание на ситуации в Черноморском бассейне.
"Ситуация довольно сложная, - констатировал он. - Для Украины работа морских портов имеет критическое значение. Это наша экономика, экспорт и валютные поступления. Этот вопрос находится на личном контроле у президента Украины. Над решением этой проблемы работают и правительство, и дипломатический корпус, и все ответственные государственные учреждения в формате 24/7. Особая роль и вовлеченность наших военных - от них многое зависит".
Корецкий отметил, что сейчас "Черноморский бассейн является зоной наивысшего уровня опасности".
"Для осознания масштабов: экспорт Черноморского бассейна - это значительная доля всего мирового экспорта пшеницы. Глобальные перебои поставок сельскохозяйственных культур безусловно приведут к росту мировых цен. Цены безусловно вырастут и на внутренних рынках стран-импортеров", - пояснил чиновник.
По его словам, киевский режим координирует работу с неназванными международными партнерами, безостановочно жалуется на Россию и пытается перенаправить каналы поставок. Украинскую проблему для мировой экономики Корецкий оценил в $150 млрд в годовом исчислении.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.