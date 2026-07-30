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Кабмин Украины занят восстановлением портов

Кабмин Украины занят восстановлением портов - 30.07.2026 Украина.ру

Кабмин Украины занят восстановлением портов

Госаппарат Украины мобилизован на круглосуточную работу по восстановлению портов под контролем Владимира Зеленского. Об этом з0 июля заявил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий

2026-07-30T14:41

2026-07-30T14:41

2026-07-30T14:41

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Глава правительства Украины акцентировал внимание на ситуации в Черноморском бассейне."Ситуация довольно сложная, - констатировал он. - Для Украины работа морских портов имеет критическое значение. Это наша экономика, экспорт и валютные поступления. Этот вопрос находится на личном контроле у президента Украины. Над решением этой проблемы работают и правительство, и дипломатический корпус, и все ответственные государственные учреждения в формате 24/7. Особая роль и вовлеченность наших военных - от них многое зависит".Корецкий отметил, что сейчас "Черноморский бассейн является зоной наивысшего уровня опасности". "Для осознания масштабов: экспорт Черноморского бассейна - это значительная доля всего мирового экспорта пшеницы. Глобальные перебои поставок сельскохозяйственных культур безусловно приведут к росту мировых цен. Цены безусловно вырастут и на внутренних рынках стран-импортеров", - пояснил чиновник.По его словам, киевский режим координирует работу с неназванными международными партнерами, безостановочно жалуется на Россию и пытается перенаправить каналы поставок. Украинскую проблему для мировой экономики Корецкий оценил в $150 млрд в годовом исчислении.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, кабмин, россия, сергей корецкий, ес, украина.ру, порты, бывший ссср