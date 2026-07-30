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Взрывы в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
Взрывы в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО - 30.07.2026 Украина.ру
Взрывы в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
Армия России нанесла серию эффективных ударов на подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T16:17
2026-07-30T16:17
2026-07-30T16:17
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🟥 Сообщается о взрывах в Сумской и Харьковской областях;🟥 Министерство обороны России публикует кадры поражения склада БПЛА ВСУ и линии электропередачи в Харьковской области;🟥 После покушения на основателя и директора компании "Овод" Андрея Черезова майор Биркин, командир боевой группы "Овод" ЦСН "Барс-Сармат" заявил, что атака не повлияет на их работу;🟥 Режим беспилотной опасности отменён в Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона;🟥 Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке, где погибли 12 человек - в том числе дети, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Харьковская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Барс-Сармат
Взрывы в Сумской и Харьковской областях. Новости СВО
Армия России нанесла серию эффективных ударов на подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 Сообщается о взрывах в Сумской и Харьковской областях;
🟥 Министерство обороны России публикует кадры поражения склада БПЛА ВСУ и линии электропередачи в Харьковской области;
🟥 После покушения на основателя и директора компании "Овод" Андрея Черезова майор Биркин, командир боевой группы "Овод" ЦСН "Барс-Сармат" заявил, что атака не повлияет на их работу;
🟥 Режим беспилотной опасности отменён в Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона;
🟥 Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке, где погибли 12 человек - в том числе дети, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.