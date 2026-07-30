https://ukraina.ru/20260730/itogi-300726-tramp-prikazal-zelenskomu-raketa-upala-v-polshe-delo-durova-1082002409.html

Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*

Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова* - 30.07.2026 Украина.ру

Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп встретил Зеленского в Вашингтоне жестким ультиматумом: никаких обещаний о новой помощи — только требование садиться Украина.ру, 30.07.2026

2026-07-30T17:39

2026-07-30T17:39

2026-07-30T17:39

видео

польша

вашингтон

варшава

владимир зеленский

павел дуров

дональд трамп

telegram

сша

международная политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/1e/1082002274_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0c7955e47620ec91489206a6694d1ad.png

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп встретил Зеленского в Вашингтоне жестким ультиматумом: никаких обещаний о новой помощи — только требование садиться за стол переговоров. В тоже время, одна из ракет упала в Польше, оставив воронку 10 метров, и Варшава уже созвала экстренное совещание. Туск заявил, что это была российская Х-101, но сразу оговорился: уверенности нет.Создателя Telegram Павла Дурова* официально внесли в список террористов и экстремистов в России. Об этом и другом — смотрите в видео.

польша

вашингтон

варшава

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, польша, вашингтон, варшава, владимир зеленский, павел дуров, дональд трамп, telegram, сша, международная политика, ес, видео