Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова* - 30.07.2026 Украина.ру
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Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*
Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова* - 30.07.2026 Украина.ру
Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп встретил Зеленского в Вашингтоне жестким ультиматумом: никаких обещаний о новой помощи — только требование садиться Украина.ру, 30.07.2026
2026-07-30T17:39
2026-07-30T17:39
видео
польша
вашингтон
варшава
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telegram
сша
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп встретил Зеленского в Вашингтоне жестким ультиматумом: никаких обещаний о новой помощи — только требование садиться за стол переговоров. В тоже время, одна из ракет упала в Польше, оставив воронку 10 метров, и Варшава уже созвала экстренное совещание. Туск заявил, что это была российская Х-101, но сразу оговорился: уверенности нет.Создателя Telegram Павла Дурова* официально внесли в список террористов и экстремистов в России. Об этом и другом — смотрите в видео.
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видео, польша, вашингтон, варшава, владимир зеленский, павел дуров, дональд трамп, telegram, сша, международная политика, ес, видео
Видео, Польша, Вашингтон, Варшава, Владимир Зеленский, Павел Дуров, Дональд Трамп, Telegram, США, Международная политика, ЕС

Итоги 30.07.26: Трамп "приказал" Зеленскому, ракета упала в Польше, дело Дурова*

17:39 30.07.2026
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Трамп встретил Зеленского в Вашингтоне жестким ультиматумом: никаких обещаний о новой помощи — только требование садиться за стол переговоров. В тоже время, одна из ракет упала в Польше, оставив воронку 10 метров, и Варшава уже созвала экстренное совещание. Туск заявил, что это была российская Х-101, но сразу оговорился: уверенности нет.

Создателя Telegram Павла Дурова* официально внесли в список террористов и экстремистов в России. Об этом и другом — смотрите в видео.
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