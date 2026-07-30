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Кабмин Украины получил €3,47 млрд от ЕС
Кабмин Украины получил €3,47 млрд от ЕС - 30.07.2026 Украина.ру
Кабмин Украины получил €3,47 млрд от ЕС
Правительство Украины увеличило госдолг перед Евросоюзом. Об этом 30 июля сообщил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
2026-07-30T14:29
2026-07-30T14:29
2026-07-30T14:29
новости
украина
сергей корецкий
ес
кабмин
европейская комиссия
госдолг
финансовая помощь
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"Получили очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд", - заявил глава Кабмина Укарины.По его словам, всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для киевского режима."По состоянию на сегодня привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные", - уточнил премьер-министр постсоветской республики.Также в новостях: ЕС добавит киевскому режиму €8,3 млрдБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как будет выглядеть "антироссийский проект" ЕС? Хроника событий на 13:00 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, сергей корецкий, ес, кабмин, европейская комиссия, госдолг, финансовая помощь
Новости, Украина, Сергей Корецкий, ЕС, Кабмин, Европейская комиссия, госдолг, финансовая помощь
Кабмин Украины получил €3,47 млрд от ЕС
Правительство Украины увеличило госдолг перед Евросоюзом. Об этом 30 июля сообщил премьер-министр постсоветской республики Сергей Корецкий
"Получили очередной транш 3,47 млрд евро от ЕС в рамках Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на усиление обороны и финансирование первоочередных нужд", - заявил глава Кабмина Укарины.
По его словам, всего в 2026 году в рамках этого механизма предусмотрено 45 млрд евро для киевского режима.
"По состоянию на сегодня привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные", - уточнил премьер-министр постсоветской республики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.