ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО - 30.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО
ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО - 30.07.2026 Украина.ру
ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО
АЗС горят на Украине, ПВО ВСУ отбивает атаки на порты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-30T19:47
2026-07-30T19:53
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На Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в районе Щурово. При активном применении ударных БПЛА и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25 армии российской войсковой группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве национального парка "Святые Горы" и планомерно уничтожают позиции противника в самом населенном пункте, передает телеграм-канал "Оперативный простор".Другие новости этому часу:🟥 РСЧС сообщает об угрозе применения БПЛА по Таганрогу; 🟥"Герани" атаковали цель в районе Николаева;🟥 Воздушная тревога в Одесской области. Сообщается о взрывах в районе Затоки и в портовом Черноморске Одесской области, а также в окрестностях Одессы;🟥 В течение дня ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в МО. В результате ударов ВС РФ поражена перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области;🟥 ВС РФ поразили четыре судна с грузами военного назначения в портах Одесса и Южный, на переходе морем, сообщили в МО РФ;🟥 Воздушная тревога в Днепропетровске. Взрывы зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области. Также сообщается о поражении логистического терминала и АЗС в Новомосковске этой же области и о прилете по терминалу "Новой Почты" в Днепропетровске;🟥 На медкомиссии в киевском ТЦК (военкомате) 31-летний мужчина зарезал хирурга. После того как мужчина понял, что его признают годным к службе, он нанес врачу 17 ударов ножом, говорится в сообщении прокуратуры;🟥 Украинский "эксперт по энергетике" Виктор Куртев заявил, что в критической ситуации Украина якобы сможет создать ядерное оружие за 6–8 месяцев.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ВС РФ наступают на Краснолиманском направлении и разрушают тыловую инфраструктуру ВСУ. Новости СВО

19:47 30.07.2026 (обновлено: 19:53 30.07.2026)
 
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АЗС горят на Украине, ПВО ВСУ отбивает атаки на порты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 30 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
На Краснолиманском направлении ВС РФ ведут наступательные действия в районе Щурово. При активном применении ударных БПЛА и поддержке артиллерии штурмовые подразделения 25 армии российской войсковой группировки "Запад" продвигаются в лесном массиве национального парка "Святые Горы" и планомерно уничтожают позиции противника в самом населенном пункте, передает телеграм-канал "Оперативный простор".
Другие новости этому часу:
🟥 РСЧС сообщает об угрозе применения БПЛА по Таганрогу;
🟥"Герани" атаковали цель в районе Николаева;
🟥 Воздушная тревога в Одесской области. Сообщается о взрывах в районе Затоки и в портовом Черноморске Одесской области, а также в окрестностях Одессы;
🟥 В течение дня ВС РФ продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в МО. В результате ударов ВС РФ поражена перекачивающая станция ГСМ и узел выдачи топлива в Новых Белярах Одесской области;
🟥 ВС РФ поразили четыре судна с грузами военного назначения в портах Одесса и Южный, на переходе морем, сообщили в МО РФ;
🟥 Воздушная тревога в Днепропетровске. Взрывы зафиксированы в Павлограде Днепропетровской области. Также сообщается о поражении логистического терминала и АЗС в Новомосковске этой же области и о прилете по терминалу "Новой Почты" в Днепропетровске;
🟥 На медкомиссии в киевском ТЦК (военкомате) 31-летний мужчина зарезал хирурга. После того как мужчина понял, что его признают годным к службе, он нанес врачу 17 ударов ножом, говорится в сообщении прокуратуры;
🟥 Украинский "эксперт по энергетике" Виктор Куртев заявил, что в критической ситуации Украина якобы сможет создать ядерное оружие за 6–8 месяцев.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ЕС кредитует Украину, с которой ракеты летят в ЕС. Итоги 30 июля
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