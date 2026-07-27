https://ukraina.ru/20260727/zelenskiy-opravdyvaet-chistki-rumyniya-vydvoryaet-posla-vs-rf-vzyali-torskoe-i-kommunarovku-itogi-27-1081897076.html

Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля

Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру

Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля

Владимир Зеленский накануне визита в Британию дал интервью Sky News, в котором объяснил кадровые чистки, призвал украинцев готовиться к "очень тяжелой зиме" и прокомментировал удар по иранскому судну. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-07-27T18:01

2026-07-27T18:01

2026-07-27T18:01

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нафтогаз

михаил федоров

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Зеленский оправдался за увольнения и предупредил о тяжелой зимеВ интервью Sky News Владимир Зеленский попытался объяснить мотивы кадровой чистки. По его словам, конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главкомом Александром Сырским длился месяцами, и у президента просто "не было времени" разбираться."У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет", — заявил он.Зеленский подчеркнул, что Федоров и Сырский должны работать вместе, иначе "не смогут посылать правильные сигналы армии, команде и партнерам". На прямой вопрос, вернет ли он Федорова, президент отвечать не стал.Отдельно он призвал украинцев готовиться к "очень тяжелой зиме": "Никто не может представить, какой она будет. Это будет зависеть от партнеров и от нас". Именно поэтому, по его словам, премьером был назначен экс-глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий — человек, "сосредоточенный на энергетических вопросах".Интервью Зеленский дал накануне визита в Лондон, где он станет первым зарубежным гостем нового британского премьера Энди Бернема. По данным The Guardian, визит "подчеркнет непоколебимую поддержку Великобритании Украине".Румыния высылает российского дипломата МИД Румынии объявил о высылке сотрудника посольства России. Дипломату вручили вербальную ноту, обязав покинуть территорию страны в течение пяти дней. Посол Румынии в России также вызван в Бухарест для консультаций.Поводом стал инцидент с дронами: 26 июля румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространстве страны. По словам президента Никушора Дана, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд. Ранее российский посол Владимир Липаев уже вызывался в МИД Румынии после аналогичных инцидентов.Ранее румынские истребители уже сбивали украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны: два дрона были уничтожены в течение 48 часов.Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что такие инциденты не являются случайностью и страна будет последовательно защищать своих граждан и поддерживать прозрачность в отношениях с союзниками.ВС РФ освободили Торское и КоммунаровкуПодразделения группировки "Центр" установили контроль над селом Торское в ДНР, а бойцы группировки "Восток" освободили Коммунаровку в Днепропетровской области. За сутки российские войска поразили логистические центры, цеха производства и места хранения дальнобойных беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков и наемников в 147 районах. Силами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 498 дронов самолетного типа. Всего за время СВО перехвачено уже более 190 тысяч БПЛА противника.Российская армия продолжает планомерное наступление. Об этом – в материале

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Мария Илащук

эксклюзив, румыния, россия, британия, владимир зеленский, александр сырский, мид, украина.ру, нафтогаз, михаил федоров