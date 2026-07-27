Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру
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Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля
Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля - 27.07.2026 Украина.ру
Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля
Владимир Зеленский накануне визита в Британию дал интервью Sky News, в котором объяснил кадровые чистки, призвал украинцев готовиться к "очень тяжелой зиме" и прокомментировал удар по иранскому судну. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-07-27T18:01
2026-07-27T18:01
эксклюзив
румыния
россия
британия
владимир зеленский
александр сырский
мид
украина.ру
нафтогаз
михаил федоров
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Зеленский оправдался за увольнения и предупредил о тяжелой зимеВ интервью Sky News Владимир Зеленский попытался объяснить мотивы кадровой чистки. По его словам, конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главкомом Александром Сырским длился месяцами, и у президента просто "не было времени" разбираться."У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет", — заявил он.Зеленский подчеркнул, что Федоров и Сырский должны работать вместе, иначе "не смогут посылать правильные сигналы армии, команде и партнерам". На прямой вопрос, вернет ли он Федорова, президент отвечать не стал.Отдельно он призвал украинцев готовиться к "очень тяжелой зиме": "Никто не может представить, какой она будет. Это будет зависеть от партнеров и от нас". Именно поэтому, по его словам, премьером был назначен экс-глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий — человек, "сосредоточенный на энергетических вопросах".Интервью Зеленский дал накануне визита в Лондон, где он станет первым зарубежным гостем нового британского премьера Энди Бернема. По данным The Guardian, визит "подчеркнет непоколебимую поддержку Великобритании Украине".Румыния высылает российского дипломата МИД Румынии объявил о высылке сотрудника посольства России. Дипломату вручили вербальную ноту, обязав покинуть территорию страны в течение пяти дней. Посол Румынии в России также вызван в Бухарест для консультаций.Поводом стал инцидент с дронами: 26 июля румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространстве страны. По словам президента Никушора Дана, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд. Ранее российский посол Владимир Липаев уже вызывался в МИД Румынии после аналогичных инцидентов.Ранее румынские истребители уже сбивали украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны: два дрона были уничтожены в течение 48 часов.Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что такие инциденты не являются случайностью и страна будет последовательно защищать своих граждан и поддерживать прозрачность в отношениях с союзниками.ВС РФ освободили Торское и КоммунаровкуПодразделения группировки "Центр" установили контроль над селом Торское в ДНР, а бойцы группировки "Восток" освободили Коммунаровку в Днепропетровской области. За сутки российские войска поразили логистические центры, цеха производства и места хранения дальнобойных беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков и наемников в 147 районах. Силами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 498 дронов самолетного типа. Всего за время СВО перехвачено уже более 190 тысяч БПЛА противника.Российская армия продолжает планомерное наступление. Об этом – в материале
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, румыния, россия, британия, владимир зеленский, александр сырский, мид, украина.ру, нафтогаз, михаил федоров
Эксклюзив, Румыния, Россия, Британия, Владимир Зеленский, Александр Сырский, МИД, Украина.ру, Нафтогаз, Михаил Федоров

Зеленский оправдывает чистки, Румыния выдворяет посла, ВС РФ взяли Торское и Коммунаровку. Итоги 27 июля

18:01 27.07.2026
 
© REUTERS
- РИА Новости, 1920, 27.07.2026
© REUTERS
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский накануне визита в Британию дал интервью Sky News, в котором объяснил кадровые чистки, призвал украинцев готовиться к "очень тяжелой зиме" и прокомментировал удар по иранскому судну. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Зеленский оправдался за увольнения и предупредил о тяжелой зиме
В интервью Sky News Владимир Зеленский попытался объяснить мотивы кадровой чистки.
По его словам, конфликт между экс-министром обороны Михаилом Федоровым и бывшим главкомом Александром Сырским длился месяцами, и у президента просто "не было времени" разбираться.
"У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет", — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что Федоров и Сырский должны работать вместе, иначе "не смогут посылать правильные сигналы армии, команде и партнерам". На прямой вопрос, вернет ли он Федорова, президент отвечать не стал.
Отдельно он призвал украинцев готовиться к "очень тяжелой зиме":
"Никто не может представить, какой она будет. Это будет зависеть от партнеров и от нас". Именно поэтому, по его словам, премьером был назначен экс-глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий — человек, "сосредоточенный на энергетических вопросах".
Интервью Зеленский дал накануне визита в Лондон, где он станет первым зарубежным гостем нового британского премьера Энди Бернема.
По данным The Guardian, визит "подчеркнет непоколебимую поддержку Великобритании Украине".
Румыния высылает российского дипломата
МИД Румынии объявил о высылке сотрудника посольства России. Дипломату вручили вербальную ноту, обязав покинуть территорию страны в течение пяти дней. Посол Румынии в России также вызван в Бухарест для консультаций.
Поводом стал инцидент с дронами: 26 июля румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, оказавшийся в воздушном пространстве страны.
По словам президента Никушора Дана, румынская сторона наблюдала дроны в своем небе три дня подряд. Ранее российский посол Владимир Липаев уже вызывался в МИД Румынии после аналогичных инцидентов.
Ранее румынские истребители уже сбивали украинские БПЛА, нарушившие воздушное пространство страны: два дрона были уничтожены в течение 48 часов.
Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу заявила, что такие инциденты не являются случайностью и страна будет последовательно защищать своих граждан и поддерживать прозрачность в отношениях с союзниками.
ВС РФ освободили Торское и Коммунаровку
Подразделения группировки "Центр" установили контроль над селом Торское в ДНР, а бойцы группировки "Восток" освободили Коммунаровку в Днепропетровской области.
За сутки российские войска поразили логистические центры, цеха производства и места хранения дальнобойных беспилотников, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также пункты временной дислокации боевиков и наемников в 147 районах.
Силами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 498 дронов самолетного типа. Всего за время СВО перехвачено уже более 190 тысяч БПЛА противника.
Российская армия продолжает планомерное наступление. Об этом – в материале
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ЭксклюзивРумынияРоссияБританияВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМИДУкраина.руНафтогазМихаил Федоров
 
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