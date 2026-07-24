https://ukraina.ru/20260724/dyuzharrik-otkazalsya-kommentirovat-rusofobskie-vypady-glavarya-vsu-1081794232.html
Дюжаррик отказался комментировать русофобские выпады главаря ВСУ
Дюжаррик отказался комментировать русофобские выпады главаря ВСУ - 24.07.2026 Украина.ру
Дюжаррик отказался комментировать русофобские выпады главаря ВСУ
Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать скандальное заявление нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Об этом 24 июля пишут СМИ
2026-07-24T09:36
2026-07-24T09:36
2026-07-24T09:37
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донбасс
стефан дюжаррик
оон
вооруженные силы украины
михаил драпатый
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Новый полководец киевского режима Михаил Драпатый в четверг выдал порцию ненависти в адрес мирных жителей Донбасса и всех россиян. Однако в ООН предпочли сделать вид, что ничего страшного не произошло. Когда корреспондент РИА Новости попросил прокомментировать откровенную русофобию нового главкома ВСУ, Дюжаррик прикрылчя мантрой о "территориальной целостности"."Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе (ООН — ред.), которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации", — заявил Дюжаррик.О высказывании Драпатого - в материале Обыкновенный укронацизм: Драпатый высказалсяО других событиях - в материале ВСУ атаковали склады и логистические комплексы Wildberries на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, стефан дюжаррик, оон, вооруженные силы украины, михаил драпатый
Новости, Донбасс, Стефан Дюжаррик, ООН, Вооруженные силы Украины, Михаил Драпатый
Дюжаррик отказался комментировать русофобские выпады главаря ВСУ
09:36 24.07.2026 (обновлено: 09:37 24.07.2026)
Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать скандальное заявление нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого. Об этом 24 июля пишут СМИ
Новый полководец киевского режима Михаил Драпатый в четверг выдал порцию ненависти в адрес мирных жителей Донбасса и всех россиян.
Однако в ООН предпочли сделать вид, что ничего страшного не произошло. Когда корреспондент РИА Новости попросил прокомментировать откровенную русофобию нового главкома ВСУ, Дюжаррик прикрылчя мантрой о "территориальной целостности".
"Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе (ООН — ред.), которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации", — заявил Дюжаррик.