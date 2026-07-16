https://ukraina.ru/20260716/rossiya-smenila-taktiku-na-more-vmesto-boevykh-katerov--pod-udarom-suda-obespecheniya-vsu-1081542594.html

Россия сменила тактику на море: вместо боевых катеров — под ударом суда обеспечения ВСУ

Россия сменила тактику на море: вместо боевых катеров — под ударом суда обеспечения ВСУ - 16.07.2026 Украина.ру

Россия сменила тактику на море: вместо боевых катеров — под ударом суда обеспечения ВСУ

Россия перешла от уничтожения боевых катеров к ударам по судам обеспечения ВСУ, включая коллекторное судно "Шостка" и сейнеры. Противник переделал эти суда под запуск беспилотников и другие нужды. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.

2026-07-16T12:59

2026-07-16T12:59

2026-07-16T14:50

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13 июля 2026 года ВС России нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по портовой инфраструктуре Ильичевска в Одесской области, которую киевский режим использует в военных целях. Как сообщили в Минобороны РФ, поражены хранилища с топливом, два морских парома типа RO-RO, коллекторное судно проекта 416 "Шостка" и плавучий док для хранения и спуска автономных подводных аппаратов.Отвечая на вопрос про удар по порту в Ильичевске, Дандыкин отметил, что коллекторное судно "Шостка" относится к вспомогательным судам ВМС Украины. "Это вспомогательные суда ВМС Украины. Противник их давно переделал под другие нужды. Тот же сейнер мы потопили, потому что с него беспилотники запускаются", — пояснил он.По мнению эксперта, Россия перешла к ударам по судам обеспечения, поскольку они составляют основу логистической цепочки ВСУ. Их уничтожение лишает противника возможности перебрасывать боеприпасы, топливо и проводить запуски беспилотников. "Также у киевского режима еще есть суда-кабелеукладчики. В общем, если раньше мы били по оставшимся украинским боевым катерам, то теперь уничтожаем суда обеспечения, которые непосредственно занимаются снабжением врага", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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