https://ukraina.ru/20260817/voenkor-khornety-ne-stali-superoruzhiem-vsu-no-vopros-s-analogom-baby-yagi-poka-ne-zakryt-1082539581.html
Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт
Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт - 17.08.2026 Украина.ру
Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт
С людьми в Войсках беспилотных систем ВС РФ проблем нет — служат молодые офицеры, контрактники и добровольцы. Главные вопросы связаны с разработкой тяжелых коптеров и отставанием в технологиях ИИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
2026-08-17T04:45
2026-08-17T04:45
2026-08-17T04:45
новости
россия
вооруженные силы украины
"рубикон"
ии (искусственный интеллект)
дроны
"баба-яга"
беспилотники
"ланцет"
сво
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Отвечая на вопрос о задачах нового командующего Войсками БПЛА, Коц заявил, что главная проблема — не кадровая, а техническая.Военкор подчеркнул, что с кадрами в Войсках БПЛА все в порядке. "С людьми, тьфу-тьфу, проблем нет. В "Рубиконе" служат молодые пацаны 22-23 лет. Контрактники и добровольцы тоже приходят", — отметил он.Основная проблема, по мнению журналиста, заключается в разработке тяжелых коптеров. "У нас по-прежнему не закрыт вопрос с "Бабой-Ягой". А они важны — и бомбардировщики, и средство дистанционного минирования, и доставщики снабжения", — пояснил Коц.Эксперт также обратил внимание на некоторое отставание в технологиях ИИ. "Противник опережает нас по ИИ. Сначала мы его опережали на "Ланцетах", а теперь ВСУ с западной помощью вышли вперед", — отметил он."Впрочем, "Хорнет" не стал супероружием. Его научились сбивать наши перехватчики", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у России значительно выросла. Подробнее об этих и других важных аспектах спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вооруженные силы украины, "рубикон", ии (искусственный интеллект), дроны, "баба-яга", беспилотники, "ланцет", сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, новости украина ру, главные новости, главное, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, "Рубикон", ИИ (искусственный интеллект), дроны, "Баба-Яга", беспилотники, "Ланцет", СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, новости Украина ру, Главные новости, главное, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт
С людьми в Войсках беспилотных систем ВС РФ проблем нет — служат молодые офицеры, контрактники и добровольцы. Главные вопросы связаны с разработкой тяжелых коптеров и отставанием в технологиях ИИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Отвечая на вопрос о задачах нового командующего Войсками БПЛА, Коц заявил, что главная проблема — не кадровая, а техническая.
Военкор подчеркнул, что с кадрами в Войсках БПЛА все в порядке. "С людьми, тьфу-тьфу, проблем нет. В "Рубиконе" служат молодые пацаны 22-23 лет. Контрактники и добровольцы тоже приходят", — отметил он.
Основная проблема, по мнению журналиста, заключается в разработке тяжелых коптеров. "У нас по-прежнему не закрыт вопрос с "Бабой-Ягой". А они важны — и бомбардировщики, и средство дистанционного минирования, и доставщики снабжения", — пояснил Коц.
Эксперт также обратил внимание на некоторое отставание в технологиях ИИ. "Противник опережает нас по ИИ. Сначала мы его опережали на "Ланцетах", а теперь ВСУ с западной помощью вышли вперед", — отметил он.
"Впрочем, "Хорнет" не стал супероружием. Его научились сбивать наши перехватчики", — констатировал собеседник издания.
Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у России значительно выросла. Подробнее об этих и других важных аспектах спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.