Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт - 17.08.2026 Украина.ру
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Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт
Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт - 17.08.2026 Украина.ру
Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт
С людьми в Войсках беспилотных систем ВС РФ проблем нет — служат молодые офицеры, контрактники и добровольцы. Главные вопросы связаны с разработкой тяжелых коптеров и отставанием в технологиях ИИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
2026-08-17T04:45
2026-08-17T04:45
новости
россия
вооруженные силы украины
"рубикон"
ии (искусственный интеллект)
дроны
"баба-яга"
беспилотники
"ланцет"
сво
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Отвечая на вопрос о задачах нового командующего Войсками БПЛА, Коц заявил, что главная проблема — не кадровая, а техническая.Военкор подчеркнул, что с кадрами в Войсках БПЛА все в порядке. "С людьми, тьфу-тьфу, проблем нет. В "Рубиконе" служат молодые пацаны 22-23 лет. Контрактники и добровольцы тоже приходят", — отметил он.Основная проблема, по мнению журналиста, заключается в разработке тяжелых коптеров. "У нас по-прежнему не закрыт вопрос с "Бабой-Ягой". А они важны — и бомбардировщики, и средство дистанционного минирования, и доставщики снабжения", — пояснил Коц.Эксперт также обратил внимание на некоторое отставание в технологиях ИИ. "Противник опережает нас по ИИ. Сначала мы его опережали на "Ланцетах", а теперь ВСУ с западной помощью вышли вперед", — отметил он."Впрочем, "Хорнет" не стал супероружием. Его научились сбивать наши перехватчики", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у России значительно выросла. Подробнее об этих и других важных аспектах спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вооруженные силы украины, "рубикон", ии (искусственный интеллект), дроны, "баба-яга", беспилотники, "ланцет", сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, новости украина ру, главные новости, главное, украина.ру дзен, дзен сво
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Военкор: "Хорнеты" не стали супероружием ВСУ, но вопрос с аналогом "Бабы-Яги" пока не закрыт

04:45 17.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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С людьми в Войсках беспилотных систем ВС РФ проблем нет — служат молодые офицеры, контрактники и добровольцы. Главные вопросы связаны с разработкой тяжелых коптеров и отставанием в технологиях ИИ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц
Отвечая на вопрос о задачах нового командующего Войсками БПЛА, Коц заявил, что главная проблема — не кадровая, а техническая.
Военкор подчеркнул, что с кадрами в Войсках БПЛА все в порядке. "С людьми, тьфу-тьфу, проблем нет. В "Рубиконе" служат молодые пацаны 22-23 лет. Контрактники и добровольцы тоже приходят", — отметил он.
Основная проблема, по мнению журналиста, заключается в разработке тяжелых коптеров. "У нас по-прежнему не закрыт вопрос с "Бабой-Ягой". А они важны — и бомбардировщики, и средство дистанционного минирования, и доставщики снабжения", — пояснил Коц.
Эксперт также обратил внимание на некоторое отставание в технологиях ИИ. "Противник опережает нас по ИИ. Сначала мы его опережали на "Ланцетах", а теперь ВСУ с западной помощью вышли вперед", — отметил он.
"Впрочем, "Хорнет" не стал супероружием. Его научились сбивать наши перехватчики", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
Количество наших прилетов и попаданий с каждым месяцем будет выше. Возможность вести разведку у России значительно выросла. Подробнее об этих и других важных аспектах спецоперации — в материале Кирилла Курбатова "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
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