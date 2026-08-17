https://ukraina.ru/20260817/frantsiya-pryachet-suda-pod-flagami-gvineyskogo-zaliva--eranosyan-o-zerkalnom-otvete-nato-1082539009.html

"Франция прячет суда под флагами Гвинейского залива" — Ераносян о зеркальном ответе НАТО

"Франция прячет суда под флагами Гвинейского залива" — Ераносян о зеркальном ответе НАТО - 17.08.2026 Украина.ру

"Франция прячет суда под флагами Гвинейского залива" — Ераносян о зеркальном ответе НАТО

Россия докажет принадлежность судна к Франции, даже если оно идет под чужим флагом, и возьмет его на абордаж. Если страны НАТО используют военных, Россия ответит силой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2026-08-17T05:00

2026-08-17T05:00

2026-08-17T05:00

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Ранее президент Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что в случае, если страны Запада реализуют свои планы по захвату российских судов и продаже перевозимой ими нефти, Россия будет давать зеркальный ответ, причём в любых акваториях Мирового океана, где сочтёт это необходимым и целесообразным.Отвечая на вопрос о юридических нюансах зеркального ответа, Ераносян пояснил, что Россия готова применять силу против стран НАТО. Эксперт подчеркнул, что Россия выявит суда, скрывающие принадлежность к странам НАТО. "Возьмем ту же Францию. Она может спрятать свое судно под флагом какой-нибудь из стран Гвинейского залива. Но мы докажем, что это судно принадлежит Франции, и можем взять его на абордаж в акватории, примыкающей к нашим территориальным водам", — отметил ЕраносянОн подчеркнул, что если Франция идет на эскалацию, другого способа воздействовать на пиратов не существует. То же самое касается стран НАТО в Балтийском море, которые под предлогом досмотра чинят препятствия для российских судов. "Там организовались новые военно-морские альянсы: скандинавско-британские и британо-польские. Нам нужно выработать ответные меры", — добавил он."Если они используют военных, то и мы будем использовать военных", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.

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