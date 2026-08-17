https://ukraina.ru/20260817/rosaviatsiya-iz-za-bpla-zakryla-vtoroy-aeroport-i-korrektiruet-raspisanie-v-tretem-1082540536.html

Росавиация из-за БПЛА закрыла второй аэропорт и корректирует расписание в третьем

Росавиация из-за БПЛА закрыла второй аэропорт и корректирует расписание в третьем - 17.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за БПЛА закрыла второй аэропорт и корректирует расписание в третьем

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов из-за угрозы БПЛА введены во втором аэропорту России — в Волгограде. Об этом Росавиация в ночь на 17 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-17T02:05

2026-08-17T02:05

2026-08-17T02:05

украина.ру

новости

россия

росавиация

геленджик

нижний новгород

волгоградская область

краснодарский край

нижегородская область

аэропорты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101702/22/1017022240_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_913627beaf224fa62f5249964a093071.jpg

Ранее, во второй половине дня 16 августа, Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту Геленджика (15:28 мск)."Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 1:15 мск 17 августа.Кроме того, с 1:45 мск воздушная гавань Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами "в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".️ Отмечается, что и эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.В ряде регионов России, включая черноморское побережье Краснодарского края, Волгоградскую и Нижегородскую области, объявлена опасность по БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО с начала года сбили над Россией более 100 тысяч украинских БПЛА.Больше новостей прошедшего дня - в материале Егора Леева Похищение митрополита, атака на мирных жителей. Итоги 16 августа.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

геленджик

нижний новгород

волгоградская область

краснодарский край

аэропорт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, россия, росавиация, геленджик, нижний новгород, волгоградская область, краснодарский край, нижегородская область, аэропорты, аэропорт, ограничения, угроза, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины