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"Накапливались около 10 дней": бойцы "Центра" раскрыли подробности освобождения Петровки в ДНР

"Накапливались около 10 дней": бойцы "Центра" раскрыли подробности освобождения Петровки в ДНР - 17.08.2026 Украина.ру

"Накапливались около 10 дней": бойцы "Центра" раскрыли подробности освобождения Петровки в ДНР

Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населённого пункта Петровка в ДНР. Об успешных действиях штурмовиков сообщает 17 августа Минобороны РФ

2026-08-17T05:59

2026-08-17T05:59

2026-08-17T05:59

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13 августа подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль Петровку и дальше продолжают освобождать территорию ДНР."В начале штурма военнослужащие 102-го мотострелкового полка 150-й гвардейской мотострелковой дивизии 8-й гвардейской общевойсковой армии заводились на точку сбора малыми группами по одному-два человека. Все мероприятия проводились скрытно от противника", — говорится в сообщении военного ведомства.Заместитель командира штурмового отряда Александр Дронов рассказал о тактике действий российских бойцов малыми группами."Собирались по три-четыре человека и шли долго, так как нужно было преодолеть порядка 20 километров, чтобы войти в населенный пункт. А когда зашли, то выявляли противника и на само накопление групп ушло около 10 дней, а активные штурмовые действия заняли порядка двух дней", — сказал Дронов.По его словам, живой силы противника "на земле" было намного меньше, чем "в небе", так как большинство военнослужащих ВСУ к этому времени было уничтожено."ВСУ работали как с воздуха дронами-камикадзе, так же и с земли живой силой. Противников живой силы практически не было, так как основная их часть была вычислена российскими дронами при разведке и уничтожена", — пояснил Дронов.Командир отделения штурмового отряда Денис Фирсов, в свою очередь, отметил, что "активное небо" не мешало российским бойцам всегда получать нужную провизию."Грузим всё необходимое: продукты, провизия, БПЛА и отвозим туда ребятам... Сложность заключается в активном небе, так как летает много дронов-FPV противника, но, несмотря на это, каждый день осуществляется доставка", — заверил он.В Минобороны РФ уточнили, что штурм населённого пункта проводился по отработанной схеме: разведка с помощью БПЛА выявляла позиции противника, после чего наносилось точечное огневое поражение при помощи ударных беспилотников, и только после этого осуществлялся заход штурмовых групп по тщательно проработанному маршруту под постоянным наблюдением с воздуха."Противник, не готовый к прямому боестолкновению, предпочитал покинуть поле боя спасаясь бегством, бросая позиции с оружием, техникой и имуществом... Одной из главных задач на подступах к Петровке ДНР стало уничтожение вражеских пунктов управления БПЛА, которые выявлялись по приемо-передающим антеннам и местам запуска", — говорится в сообщении военного ведомства.Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль село Першомарьевка в ДНР и село Кудиевка в Харьковской области.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, сво, спецоперация, наступление вс рф, вс рф, новости сво, всу, разгром всу, вооруженные силы украины, украина